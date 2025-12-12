Trump legújabb üzenete mindent megváltoztathat

Trump korábban azt jelezte, hogy már eldöntötte, kit jelöl a posztra, a legújabb nyilatkozatai alapján azonban a kiválasztási folyamat még nem zárult le - emlékeztet a Bloomberg. Az elnök szerdán találkozott Warsh-sal, aki korábban a Fed kormányzótanácsának tagjaként dolgozott.
Trump elmondása szerint Warsh azt hangsúlyozta neki, hogy az amerikai gazdaságban a hitelfelvételi költségeknek alacsonyabbnak kellene lenniük.
Az elnök úgy véli, a Fed vezetőjének rendszeresen konzultálnia kellene vele a kamatokról,
ami alapvetően kérdőjelezné meg a jegybanki függetlenség eddig megszokott gyakorlatát.
"Általában ezt már nem teszik. Régen bevett gyakorlat volt, és annak is kellene lennie" – mondta Trump a lapnak. "Ez nem jelenti azt, hogy pontosan azt kellene tennie, amit mondunk. De én intelligens véleményt képviselek, és ezt meg kellene hallgatni" - tette hozzá az amerikai elnök.
Trump második elnöki ciklusában egyre erőteljesebben próbál befolyást szerezni a jegybank politikája felett, és rendszeresen kifejezi csalódottságát amiatt, hogy a Fed Jerome Powell vezetése alatt nem hajtott végre agresszívebb kamatcsökkentéseket - emlékeztet a hírügynökség. Az interjúban most is határozott kamatvágást sürgetett, szerinte a kamatoknak "1 százalék körül vagy az alatt kellene lenniük".
A Fed szerdán egymás után harmadik alkalommal csökkentette az irányadó kamatot, amely jelenleg 3,5 és 3,75 százalék között áll. A döntést három tisztségviselő ellenezte, és a jegybank döntéshozói továbbra is megosztottak abban, szükség van-e újabb kamatcsökkentésekre.
Az elmúlt hetekben ismét kiújult a dollár gyengélkedése, ami nem meglepő a fenti fejlemények fényében. Az amerikai fizetőeszköz erejét nyomasztja ugyanis, hogy a befektetők szerint olyan új elnöke lesz a Fednek, aki szem előtt fogja tartani Trump kéréseit, ezek pedig a kamatok csökkentésének irányába hatnak. A kamatcsökkentés pedig logikus módon az adott deviza leértékelésével járna.
Az elnök mostani, monetáris politikával kapcsolatos megszólalásának van egy további, lényegesebb üzenete. Nevezetesen, hogy az ő elnökjelöltje nemcsak, hogy egy számára kedvező és lojális ember lenne, hanem Trump aktívan "bele is szólna" a monetáris politika alakításába, de legalábbis elmondaná véleményét. Ez pedig a befektetők figyelmének fókuszába teszi a jegybanki függetlenség kérdését, ami tartósan tud nyomást gyakorolni a dollárra is.
Jól látható, hogy a dollár gyengülő pályán van, az euróval szemben is:
Címlapkép forrása: MTI/EPA/Aaron Schwartz
