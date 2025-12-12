  • Megjelenítés
Újabb biztosításokba nyúl bele az MNB: ajánlást kapott a magyar biztosítási piac
Újabb biztosításokba nyúl bele az MNB: ajánlást kapott a magyar biztosítási piac

Az MNB új ajánlásban fogalmazta meg elvárásait a biztosítókra és biztosításértékesítőkre vonatkozóan. Kiemelt figyelmet kapnak a hitelfedezeti életbiztosítások, amelyek esetében az új termékekre már 2026. január 1-jétől, a meglévő termékekre 2027. január 1-éig fogalmaz meg elvárásokat a felügyelet.
A jegybank elvárása, hogy az intézmények megfelelő és arányos termékfelügyeleti és -irányítási rendszereket működtessenek, amelyek alkalmasak arra, hogy biztosítsák a fogyasztói érdekek védelmét. Az MNB elvárja, hogy az ügyfelek részére kizárólag olyan termékek kerüljenek értékesítésre, amelyek

megfelelő ár-érték arányú szolgáltatást nyújtanak.

A termékfelügyeleti és -irányítási folyamatok során elvárt ügyfélközpontú szemlélet célja, hogy a termék előállítása során az ügyfelek érdekei legalább akkora súllyal kerüljenek figyelembevételre, mint az előállító jövedelemezőségi szempontjai. A terméktervezés során a két szempont egyensúlyára kell törekedni megfelelő ár-érték arányú termékek kialakításával.

Az ajánlásban megfogalmazott fő elvárások az alábbiak:

  1. A termékek célpiacát kellően részletesen szükséges meghatározni a jellemző ügyfélprofilokat figyelembe véve.
  2. A termékfelügyeleti és -irányítási folyamat részeként végzett terméktesztelésnek az ügyfél szempontjából elvárt mérnie a termék megtérülését és hasznosságát a jellemző ügyfél-profilokra vonatkozóan.
  3. A terméktesztelés, illetve felülvizsgálat során ügyfélszempontú mutatókat – indikátorokat –, valamint hozzájuk kapcsolódó küszöbértékeket elvárt meghatározni. A kialakított mutatók értékének alakulását folyamatosan monitorozni szükséges.
  4. Ha az indikátorok értékelése alapján a termék tartósan nem nyújt megfelelő értéket az ügyfelek részére, intézkedni szükséges (pl. a költség vagy jutalék struktúra átalakításával). e) A termék értékesítése során az ügyfelek valós igényeihez igazodó termékeket indokolt kínálni, amelyhez szükséges az érdekkonfliktusok megfelelő kezelése is.
  5. A termék értékesítése során az ügyfelek valós igényeihez igazodó termékeket indokolt kínálni, amelyhez szükséges az érdekkonfliktusok megfelelő kezelése is.

Mi az a hitelfedezeti biztosítás?
„Olyan biztosítás, amely egy hitel- vagy kölcsönszerződéshez kapcsolódik, ahol a biztosított(ak) a kölcsönszerződés alanya(i), és a rendelkezésre bocsátott pénzösszeg – teljes vagy részleges – törlesztése a biztosítási esemény bekövetkezte esetén a biztosítási szerződésben meghatározott biztosítási összegből történik” – fogalmaz az ajánlás.

Egyszerűbben fogalmazva az ilyen biztosítások célja általában az, hogy a biztosított halála, balesete vagy bizonyos betegsége – esetén a biztosító a hitel teljes vagy részleges törlesztését átvállalja, így a család vagy a biztosított nem marad el az adósságterhek fizetésével.

A hitelfedezeti életbiztosítások esetén az ajánlás 2. számú melléklete külön eljárásokat és elvárásokat határoz meg.

Az ilyen biztosításoknál az MNB elvárja, hogy a biztosítók és partnereik a termék tervezése és forgalmazása során különösen ügyeljenek a célpiac megfelelő meghatározására, a terméktesztelés elvégzésére, valamint a potenciális ügyfélkár minimalizálására. A célpiac részletes azonosítása mellett az ügyfelek pénzügyi helyzetére, hitelképességére és a biztosítási esemény bekövetkeztének hatásaira is figyelemmel kell lenni.

A hitelfedezeti biztosítóknál

  • az újonnan bevezetni kívánt termékek esetén 2026. január 1-től, míg
  • a jelenleg értékesített hitelfedezeti biztosítási termékek elvárásoknak megfelelő felülvizsgálatát és szükség esetén korrekcióját a 2027. január 1-jét követően is terjesztett biztosítások vonatkozásában 2027. január 1-ig

várja el az érintett pénzügyi szervezetektől.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

