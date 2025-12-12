  • Megjelenítés
Újabb erős földrengés rázta meg Japánt
Újabb erős földrengés rázta meg Japánt

MTI
|
Portfolio
Újabb komoly, 6,9 erősségű földrengés rázta meg pénteken Japán északkeleti régióját. A földmozgást követően kiadott cunamiriasztást később felfüggesztették - közölte a Japán Meteorológiai Hivatal (JMA).

A földrengés helyi idő szerint pénteken kevéssel dél előtt következett be Aomori prefektúra partvidékén, 20 kilométeres mélységben. A Japán Meteorológiai Hivatal a földrengés után cunamiriasztást is kiadott, de azt később visszavonta.

A mérések szerint a földrengés erőssége a Richter-skála 6,9-es fokozatának felelt meg.

Személyi sérülésekről és anyagi károkról egyelőre nem számoltak be. Hétfőn éjszaka ugyanebben a térségben történt 7,5 erősségű földrengés, amelynek következtében legkevesebb 34 ember sérült meg, és átmenetileg az áramellátásban is fennakadások voltak.

A hatóságok a hétfői földrengést követően figyelmeztettek az esetleges nagy erejű utórengésekre.

