  • Megjelenítés
Újabb városok mondanak búcsút a zöld rendszámos ingyenparkolásnak
Üzlet

Újabb városok mondanak búcsút a zöld rendszámos ingyenparkolásnak

Portfolio
2026. január 1-jétől Cegléd és Gödöllő is megszünteti a zöld rendszámos járművek ingyenes parkolását, miközben Gödöllőn jelentős parkolási díjemelés is életbe lép, tovább szűkítve azon települések körét, ahol az elektromos autók még kedvezményben részesülnek, írja a villanyautósok.hu.

Cegléden és Gödöllőn a jövő év elejétől megszűnik a zöld rendszámos járművek díjmentes parkolási lehetősége,

derül ki a két település 2026. január 1-től hatályos parkolási rendeleteiből.

A döntés következtében tovább csökken azoknak a városoknak a száma, ahol az elektromos és más környezetkímélő járművek korlátlanul ingyenesen parkolhatnak közterületen.

Gödöllőn a kedvezmény megszüntetésével párhuzamosan a parkolási díjak is emelkednek. Az óradíj 440 forintról 550 forintra nő, ami körülbelül 25 százalékos drágulást jelent. Ugyanez az arány érvényesül a heti, havi és éves parkolóbérletek árában is, így a rendszeres parkolást igénybe vevők számára számottevő többletköltséggel kell számolniuk. A város korábban is szigorúbb szabályozást alkalmazott az elektromos járművekkel kapcsolatban, amikor néhány éve megtiltotta a közterületen, lakóházak előtt parkoló villanyautók töltését.

Még több Üzlet

Lefordulás a tőzsdéken

Megszavazták a javaslatot: gőzerővel indul a gázvezetékek építése

A Videoton Holding idei árbevétele 300 milliárd forint körül alakul

A két település kiesésével 2026 elejétől már csak 15 olyan város marad Magyarországon, ahol a zöld rendszámos járművek számára továbbra is biztosított a teljes körű, díjmentes parkolás. Emellett már korábban ismertté vált, hogy 2027. január 1-jétől Budapest is megszünteti ezt a kedvezményt. A fővárosban ráadásul a 2 tonnát meghaladó saját tömegű járművek után magasabb parkolási díjat kell majd fizetni. Mivel az elektromos autók az akkumulátorok miatt jellemzően nehezebbek a hagyományos meghajtású járműveknél, az új szabályozás következtében a villanyautók parkolási szempontból kedvezőtlenebb helyzetbe kerülhetnek Budapesten.

Címlapkép forrása: Sebastian Kahnert/picture alliance via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Hidegháború indul a sportban?

Korábban írtam arról egy igen hosszú anyagot arról, hogy kik azok a szereplők különböző kontinenseken, akik irányítják mindannyiunk kedvenc játékát. Az a napnál világosabb volt,... The po

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Digitális arany vs. arany - Melyiké a jövő?

Feltérképezzük, hogyan viszonyul egymáshoz a digitális és a hagyományos értéktárolás világa, az előadás végére átlátod a Bitcoin és az arany fő különbségeit, előnyeit és kockázatait.

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Ukrajna hirtelen fordulatot jelentett be Donbasznál, Trump belefáradt a tárgyalásokba – Háborús híreink pénteken
Megszületett a tankok legrosszabb rémálma: sikeresen tesztelték a Nemyx-rendszert
Megjelent a lepra Magyarország szomszédságában
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility