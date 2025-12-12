Újabb városok mondanak búcsút a zöld rendszámos ingyenparkolásnak

Cegléden és Gödöllőn a jövő év elejétől megszűnik a zöld rendszámos járművek díjmentes parkolási lehetősége,
derül ki a két település 2026. január 1-től hatályos parkolási rendeleteiből.
A döntés következtében tovább csökken azoknak a városoknak a száma, ahol az elektromos és más környezetkímélő járművek korlátlanul ingyenesen parkolhatnak közterületen.
Gödöllőn a kedvezmény megszüntetésével párhuzamosan a parkolási díjak is emelkednek. Az óradíj 440 forintról 550 forintra nő, ami körülbelül 25 százalékos drágulást jelent. Ugyanez az arány érvényesül a heti, havi és éves parkolóbérletek árában is, így a rendszeres parkolást igénybe vevők számára számottevő többletköltséggel kell számolniuk. A város korábban is szigorúbb szabályozást alkalmazott az elektromos járművekkel kapcsolatban, amikor néhány éve megtiltotta a közterületen, lakóházak előtt parkoló villanyautók töltését.
A két település kiesésével 2026 elejétől már csak 15 olyan város marad Magyarországon, ahol a zöld rendszámos járművek számára továbbra is biztosított a teljes körű, díjmentes parkolás. Emellett már korábban ismertté vált, hogy 2027. január 1-jétől Budapest is megszünteti ezt a kedvezményt. A fővárosban ráadásul a 2 tonnát meghaladó saját tömegű járművek után magasabb parkolási díjat kell majd fizetni. Mivel az elektromos autók az akkumulátorok miatt jellemzően nehezebbek a hagyományos meghajtású járműveknél, az új szabályozás következtében a villanyautók parkolási szempontból kedvezőtlenebb helyzetbe kerülhetnek Budapesten.
Címlapkép forrása: Sebastian Kahnert/picture alliance via Getty Images
