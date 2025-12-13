10 elfeledett részvény, ha nem akarsz kimaradni az AI-mániából

Egyre zajosabbak a mesterségesintelligencia-lufit kiálltó hangok és az elmúlt hetek részvénypiaci mozgásai alapján látszik, hogy az értékeltségeket látva meginogtak a befektetők, néhány magasabb árazású papírból megindult a tőkekiáramlás. Azoknak, akik csökkentenék a portfóliójuk kockázatát, de mégis részesedni szeretnének a megatrendből, a GARP-stratégiát javasolja a Citi amerikai részvénypiaci stratégiája. Ez annyit tesz, mint „growth at a reasonable price”, ami valahol az értékalapú és a növekedési stratégia között helyezkedik el és
olyan részvényeket céloz, amelyek vonzó növekedési lehetőséget kínálnak, de még alacsonyabb árazási szintek mellett.
A Citi elemzője egyelőre nem azok táborát gazdagítja, akik már most részvénypiaci buborékot kiáltanak, véleménye szerint igaz, hogy az AI-kapcsolt részvények az S&P 500 piaci kapitalizációjának közel felét teszik ki, a mesterséges intelligencia bevételek évente átlagosan 80 százalékkal növekedhetnek 2030-ig. Legalábbis a szektorra vonatkoztatva általánosságban, mert az egyedi részvények között azért vannak olyan papírok, amelyeknél az árazás megelőzte a fundamentumokat. Különösen igaz ez az eszközintenzív technológiai vállalatokra és azokra a cégekre, amelyek szignifikáns fizikai infrastruktúrával rendelkeznek. Ebben a szegmensben úgy akadnak magas árazási szintek, hogy jóval nagyobb a veszteséges cégek aránya, mint az AI-szektorban általánosságban.
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább.
December 1-17. között féláron adunk 2 havi Signature PRO előfizetést! Használd a KARACSONY2025 kuponkódot a "KUPON BEVÁLTÁSA" mezőben, és élvezd a prémium elemzéseket, hírleveleket, kedvezményes konferenciajegyeket és online klubokat! Siess, mert a 2 havi akciós előfizetést csak december 17-ig tudod aktiválni, ne maradj le, részletek ITT!
További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés