10 elfeledett részvény, ha nem akarsz kimaradni az AI-mániából

A héten az Oracle negyedéves gyorsjelentésével ismét fellobbantak a mestereségesintelligencia-lufival kapcsolatos aggodalmak, a befektetők árgus szemekkel figyelik az emelkedő árazási szinteket. A Citi friss stratégiájában kiválogatott 10 olyan részvényt, ahol megvan az AI-sztori, ami a növekedést hajthatja, így nem maradnak ki a befektetők, viszont reális árazási szinten forognak. A papírok között vannak Csodálatos Hetes-részvények, energiacégek és ételkiszállítók, megnéztük, hogy melyik részvény miért lehet vonzó most.

Egyre zajosabbak a mesterségesintelligencia-lufit kiálltó hangok és az elmúlt hetek részvénypiaci mozgásai alapján látszik, hogy az értékeltségeket látva meginogtak a befektetők, néhány magasabb árazású papírból megindult a tőkekiáramlás. Azoknak, akik csökkentenék a portfóliójuk kockázatát, de mégis részesedni szeretnének a megatrendből, a GARP-stratégiát javasolja a Citi amerikai részvénypiaci stratégiája. Ez annyit tesz, mint „growth at a reasonable price”, ami valahol az értékalapú és a növekedési stratégia között helyezkedik el és

olyan részvényeket céloz, amelyek vonzó növekedési lehetőséget kínálnak, de még alacsonyabb árazási szintek mellett.

A Citi elemzője egyelőre nem azok táborát gazdagítja, akik már most részvénypiaci buborékot kiáltanak, véleménye szerint igaz, hogy az AI-kapcsolt részvények az S&P 500 piaci kapitalizációjának közel felét teszik ki, a mesterséges intelligencia bevételek évente átlagosan 80 százalékkal növekedhetnek 2030-ig. Legalábbis a szektorra vonatkoztatva általánosságban, mert az egyedi részvények között azért vannak olyan papírok, amelyeknél az árazás megelőzte a fundamentumokat. Különösen igaz ez az eszközintenzív technológiai vállalatokra és azokra a cégekre, amelyek szignifikáns fizikai infrastruktúrával rendelkeznek. Ebben a szegmensben úgy akadnak magas árazási szintek, hogy jóval nagyobb a veszteséges cégek aránya, mint az AI-szektorban általánosságban.