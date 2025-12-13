  • Megjelenítés
FONTOS Wambach: A magyar gazdaságban a legtöbb területen aggasztó a helyzet
Egy levélből derült ki: gigász léphet a tőzsdére
Üzlet

Egy levélből derült ki: gigász léphet a tőzsdére

Portfolio
A SpaceX már jövőre tőzsdére léphet – ez derül ki a vállalat pénzügyi igazgatója, Bret Johnsen részvényeseknek írt leveléből, amelyhez a Reuters jutott hozzá. Közben az Elon Musk irányította cég újabb másodlagos részvényértékesítést is indított; ennek árazása alapján a vállalat piaci értéke mintegy 800 milliárd dollár lenne.
A tőzsdei bevezetés felé tett lépéseket nagyrészt a Starlink műholdas internetszolgáltatás gyors terjeszkedése ösztönzi. Ide tartoznak a közvetlen mobilszolgáltatásra vonatkozó tervek, valamint a

Hold- és Mars-missziókra szánt Starship rakétaprogram előrehaladása.

A december 12-én kelt levelében Johnsen közölte, hogy a SpaceX jóváhagyott egy megállapodást. Ennek keretében új és meglévő befektetők, valamint maga a vállalat összesen 2,56 milliárd dollár értékben vásárolhatnak részvényeket a jogosult részvényesektől, darabonként 421 dolláros áron.

Felkészítjük a vállalatot egy lehetséges tőzsdei bevezetésre 2026-ban. Hogy ez végül megtörténik-e, mikor és milyen értékeléssel, az még bizonytalan. Ha azonban kiválóan teljesítünk, és a piaci környezet is kedvező, egy nyilvános részvénykibocsátás jelentős tőkét hozhat

– írta a pénzügyi vezető.

A SpaceX a bevont tőkét a Starship repüléseinek sűrítésére, űrbéli mesterségesintelligencia-adatközpontok telepítésére, a "Moonbase Alpha" holdbázis építésére, valamint személyzet nélküli és emberes Mars-missziók indítására kívánja fordítani.

A Reuters keddi jelentése szerint a rakéta- és műholdipari vállalat akár 25 milliárd dollárt is bevonhat egy olyan tőzsdei bevezetéssel, amely már júniusban megvalósulhat. A befektetők kedvezően fogadták azokat a híreket is, amelyek szerint a SpaceX értékelése akár

az egybillió dollárt is meghaladhatja.

A SpaceX jelenleg a világ második legértékesebb, magántulajdonban lévő technológiai startupja, a ChatGPT-t fejlesztő OpenAI mögött. Hároméves pangást követően 2025-ben újra élénkülni látszik az elsődleges részvénykibocsátások piaca.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

