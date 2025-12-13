Magyarországra is betört a szuperinfluenza, meredeken emelkedik a betegek száma

A hivatalos adatok alapján két hét alatt látványosan nőtt az influenzaszerű tünetekkel orvoshoz fordulók száma. Míg két hete 26 300 beteg jelentkezett ilyen panaszokkal, a múlt héten már közel 30 000-en keresték fel háziorvosukat. Ez nemcsak rövid távon jelent növekedést, hanem éves összevetésben is: tavaly ilyenkor 23 400 influenzaszerű megbetegedést regisztráltak, idén viszont már 29 800-at, ami csaknem 6500 fős emelkedést jelent.

Az Országos Kórházi Főigazgatóság az RTL Híradónak azt közölte, hogy a kórházak jelenlegi terhelése egyelőre megfelel egy átlagos influenzajárvány felfutó szakaszának,

ugyanakkor az intézmények felkészülnek egy a szokásosnál erősebb szezonra.

A szakemberek továbbra is azt javasolják, hogy a veszélyeztetett csoportok – idősek, krónikus betegek – fontolják meg az influenza elleni védőoltás felvételét, mivel az új vírustörzs megjelenése ellenére ez maradt a leghatékonyabb védekezési eszköz a súlyos megbetegedésekkel szemben.

Mit tud az oltás az új törzs ellen? Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) álláspontja szerint a jelenleg elérhető influenzaoltás ugyan nem nyújt teljes védelmet a mutáns törzzsel szemben, de jelentősen mérsékli a súlyos szövődmények és a kórházi ellátás kockázatát. Ezt erősítette meg az RTL Híradónak nyilatkozó háziorvos is, aki szerint az oltott betegek körében ritkák a súlyos tünetek. Mint fogalmazott: a védőoltás soha nem ad százszázalékos védelmet, de jól láthatóan csökkenti a betegség lefolyásának súlyosságát.

Korábbi interjúnkból

A Semmelweis Egyetem Epidemiológiai és Surveillance Központjának igazgatója, Oroszi Beatrix egy friss, a Portfolionak adott interjúban többek között arra hívta fel a figyelmet, hogy a mostani szezonban a megszokottnál korábban és erősebben jelentkezhet az influenzajárvány.

Azt mondta, hogy több országban – köztük az Egyesült Királyságban, Japánban és Kanadában – is

meredek emelkedés indult el a légúti megbetegedések számában,

ami előre jelzi az északi félteke influenzaszezonjának korai felfutását. A múlt héten naponta átlagosan 2660 influenzás beteget ápoltak a brit kórházakban, ami az adott időszakban a valaha mért legmagasabb értéknek számít.

Az idei kockázatokat tovább növeli, hogy az influenza (H3N2) vírus egyik törzse a nyár folyamán jelentősebben mutálódott, miközben terjedt a déli féltekén. Oroszi Beatrix szerint ez a változás két szempontból is aggodalomra ad okot: egyrészt a megszokottnál jobban csökkentheti a vakcinák hatékonyságát, másrészt képes lehet kijátszani a korábbi fertőzések során kialakult immunitást is.

Mindez

több fertőzést és súlyosabb lefolyású megbetegedéseket eredményezhet,

különösen a leginkább veszélyeztetett csoportokban.

A szakember is kiemelte, hogy az influenza elleni védőoltás beadásának most van itt az ideje. Hangsúlyozta: az idősek, a krónikus alapbetegségben szenvedők, az elhízottak és a várandós nők különösen érintettek, miközben Magyarországon az influenza elleni átoltottság ezekben a csoportokban továbbra is alacsony. Oroszi Beatrix szerint a védekezés hatékonysága tovább növelhető lenne a védőoltás és az alapvető járványügyi óvintézkedések – például a maszkhasználat – kombinálásával a járványos időszakban.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images