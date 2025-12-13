Mi lesz a havazással Magyarországon? Megjött a legfrissebb jóslat - Erre számíthatunk a következő napokban

Magyarország időjárását a következő napokban továbbra is a hidegpárna határozza meg, amely nyugodt légköri viszonyok mellett jellemzően kialakul térségünkben.
Ez a meteorológiai helyzet tartósan borús, szürke időt eredményez, igazi télies fordulatra egyelőre nem számíthatunk.
Vasárnap országszerte borult égbolt, pára és köd lesz jellemző. Csapadék legfeljebb szitálás, ködszitálás formájában fordulhat elő, a kora reggeli órákban néhol ónos ködszitálás sem kizárt. Napsütés elsősorban a legmagasabb hegycsúcsokon várható, de az ország északnyugati és északkeleti részein is van esély arra, hogy időszakosan felszakadozzon a felhőzet. A légmozgás mérsékelt marad, kezdetben nyugati, északnyugati, később inkább délnyugati irányú lesz. A hőmérséklet hajnalban mínusz 2 és plusz 4 fok között alakul, napközben 1–7 fokig melegszik a levegő.
Hétfőn az ország nagy részén továbbra is borult, párás, ködös időre készülhetünk, bár helyenként rövidebb időre kisüthet a nap. Érdemi csapadék ekkor sem várható, legfeljebb szitálás, ködszitálás, a hajnali és reggeli órákban helyenként ónos szitálás fordulhat elő. A Dunántúl nyugati és északi tájain megerősödhet a délies, délkeleti szél. A délutáni órák hőmérséklete általában 2–7 fok között alakul.
A hét közepén, kedden és szerdán is kitart a borús, sokfelé tartósan párás és ködös időjárás. Ugyanakkor egyes területeken időlegesen felszakadozhat a felhőzet, így néhány órára a nap is előbukkanhat. Jelentősebb csapadék ezekben a napokban sem valószínű, elszórtan fordulhat elő szitálás, ködszitálás vagy gyenge eső, a reggeli órákban pedig néhol ónos szitálás. Kedden a Dunántúl északi részein és nyugaton élénk, helyenként erős délies, délkeleti széllökésekre lehet számítani, míg szerdán már főként az északnyugati országrészben fordulhat elő élénkebb szél. A hőmérséklet kedden 2–8, szerdán 3–10 fok között alakul.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Purger Tamás
Meglepő távozás az amerikai haderő élén: kitüntetés után is titkolóznak az igazi okokról
Fontos poszton történt váratlan személycsere.
Újabb érvek az inkluzív növekedési fordulat mellett
A Századvég szakértőjének cikke.
Nyíltan cáfolták Trump nagy bejelentését: nem sikerült békét teremteni, tovább pusztítanak a fegyverek
Pedig felcsillant a remény.
Hollywoodi álmok vs. valóság: miért nem használják ezeket a látványos fegyvereket a hadseregek?
Van még bőven megdönteni való hollywoodi legenda.
BUX indexbe vágyik az MBH: ekkora forgalmat várnak a másodlagos nyilvános részvényértékesítéstől
A Portfolio Krizsanovich Pétert, az MBH Bank Stratégiáért és Pénzügyekért felelős vezérigazgató-helyettesét kérdezte.
Figyelmeztetés jött: új vírustörzs jelent meg Magyarországon, itt a H3N2 új változata
A vírus genetikai változásokon ment keresztül.
Nagyszabású ellenőrzés jön a magyar utakon
Egy egész hétig tart az akció.
Itt a MÁV karácsonyi ajándéka: jönnek a kedvezményes jegyek
A MÁVPlusz alkalmazást kell hozzá használni.
A magyar élelmiszeripar titkos sikerreceptje - Avagy hogyan képesek folytonos viharban fejlődni a vállalatok?
A magyar élelmiszeripar a változékony körülmények, az erős vevői nyomás és az ágaztara jellemző alacsony profitráta ellenére képes tartani a lépést a gazdaság egészével. Mi a titok? Hog
"Ez az igazi csoda. Az új japán csoda."
Zentuccio Japánba látogatott, és eléggé megdöbbent azon, amin látott. Nagyon magas minőség, egyedülálló ár-érték arány, és az ország távolról sem drága. Mindezt úgy, hogy a... The pos
KIVA vagy nem KIVA ez itt a kérdés - Kinek éri meg a KIVA szerinti adózás 2026-tól?
2026-tól új szintre lép a KIVA választásának realitása: jelentősen emelkednek a belépési és bennmaradási értékhatárok, így sok olyan vállalkozás kerülhet képbe, amely eddig létszám- v
Az is védekezhet az infláció ellen, aki nem szeretné lekötni a pénzét
Az MNB előzetes adatai alapján a magyarok mintegy 12 626,5 milliárd forintot tartanak lekötés nélkül a bankszámlájukon. A legnagyobb baj ezzel az, hogy ez az összeg jellemzően nem kamatozik, í
Hidegháború indul a sportban?
Korábban írtam arról egy igen hosszú anyagot arról, hogy kik azok a szereplők különböző kontinenseken, akik irányítják mindannyiunk kedvenc játékát. Az a napnál világosabb volt,... The po
A nanoműtrágyák környezetbarát alternatívát jelenthetnek a mezőgazdaságban
Egy új tanulmány szerint a nanoműtrágyák segíthetnek a gazdáknak csökkenteni a környezeti károkat anélkül, hogy a termések növekedését negatív módon befolyáso
Ingatlan vagy tőzsde? Kiszámoltam, melyik volt előnyösebb!
Sok befektető gondolkozik azon, hogy jobb-e ingatlanba fektetni, vagy inkább egy tőzsdei befektetési portfólióval rendelkezni. Egyértelmű választ nem tudok adni, azonban az utóbbi ~20 év adataib
Véget ér az adóparadicsom-korszak? - Omán bejelentette az SZJA bevezetését
A reform teherkímélő módon teremt stabil állami bevételt, és hosszú távon Omán gazdasági ellenálló képességét erősíti.
Ha ezt meglépi Trump, azzal alapjaiban írhatja át Magyarország jövőjét is
A Checklistben a Trump-doktrína lehetséges hatásait vizsgáljuk.
Erre a Fed döntésre várt a piac: indulhat a rali?
A Fed növekedéssel és lassuló inflációval számol jövőre.
Kétféle dolgozó hiánycikk a magyar mezőgazdaságban: aki dolgozni tud és akar
Az állat- és növénybetegségek okozta nyomás mellett óriási kihívás Magyarországon a dolgozni tudó és akaró munkaerő hiánya is.
Digitális arany vs. arany - Melyiké a jövő?
Feltérképezzük, hogyan viszonyul egymáshoz a digitális és a hagyományos értéktárolás világa, az előadás végére átlátod a Bitcoin és az arany fő különbségeit, előnyeit és kockázatait.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!