Mi lesz a havazással Magyarországon? Megjött a legfrissebb jóslat - Erre számíthatunk a következő napokban
Portfolio
A következő napokban is fennmarad a Kárpát-medencére jellemző hidegpárna. Országszerte szürke, borongós, többnyire száraz, de párás, ködös idő várható, és csak kevés helyen szakadozhat fel a felhőzet - közölte az Időkép. Havazásra továbbra sem lehet számítani.

Magyarország időjárását a következő napokban továbbra is a hidegpárna határozza meg, amely nyugodt légköri viszonyok mellett jellemzően kialakul térségünkben.

Ez a meteorológiai helyzet tartósan borús, szürke időt eredményez, igazi télies fordulatra egyelőre nem számíthatunk.

Vasárnap országszerte borult égbolt, pára és köd lesz jellemző. Csapadék legfeljebb szitálás, ködszitálás formájában fordulhat elő, a kora reggeli órákban néhol ónos ködszitálás sem kizárt. Napsütés elsősorban a legmagasabb hegycsúcsokon várható, de az ország északnyugati és északkeleti részein is van esély arra, hogy időszakosan felszakadozzon a felhőzet. A légmozgás mérsékelt marad, kezdetben nyugati, északnyugati, később inkább délnyugati irányú lesz. A hőmérséklet hajnalban mínusz 2 és plusz 4 fok között alakul, napközben 1–7 fokig melegszik a levegő.

Hétfőn az ország nagy részén továbbra is borult, párás, ködös időre készülhetünk, bár helyenként rövidebb időre kisüthet a nap. Érdemi csapadék ekkor sem várható, legfeljebb szitálás, ködszitálás, a hajnali és reggeli órákban helyenként ónos szitálás fordulhat elő. A Dunántúl nyugati és északi tájain megerősödhet a délies, délkeleti szél. A délutáni órák hőmérséklete általában 2–7 fok között alakul.

A hét közepén, kedden és szerdán is kitart a borús, sokfelé tartósan párás és ködös időjárás. Ugyanakkor egyes területeken időlegesen felszakadozhat a felhőzet, így néhány órára a nap is előbukkanhat. Jelentősebb csapadék ezekben a napokban sem valószínű, elszórtan fordulhat elő szitálás, ködszitálás vagy gyenge eső, a reggeli órákban pedig néhol ónos szitálás. Kedden a Dunántúl északi részein és nyugaton élénk, helyenként erős délies, délkeleti széllökésekre lehet számítani, míg szerdán már főként az északnyugati országrészben fordulhat elő élénkebb szél. A hőmérséklet kedden 2–8, szerdán 3–10 fok között alakul.

Havas lesz a karácsony? Friss térkép érkezett

