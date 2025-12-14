Beintettek a befektetők: újabb csődveszély a kínai ingatlanszektorban

A pénteken zárult háromnapos szavazáson a kötvénytulajdonosok 76,7 százaléka voksolt nemmel, miközben a halasztás elfogadásához 90 százalékos támogatásra lett volna szükség. Az elutasítás következtében
a Vankének öt munkanapja maradt, hogy kifizesse a 2 milliárd jüanos, mintegy 280 millió dolláros tartozását.
Jao Ju, a RatingDog hitelminősítő cég alapítója szerint a Vanke most azt javasolhatja, hogy a türelmi időszakot hosszabbítsák meg 30 munkanapra. Ez több időt adna a befektetőkkel folytatott egyeztetésekre.
A részben állami tulajdonban lévő Vanke Kína egyik legismertebb ingatlanfejlesztője, amely számos nagyvárosban jelen van projektjeivel.
A vállalat mintegy 30 százaléka az állami Sencsen Metro Group tulajdonában van, amit egyes elemzők eddig elegendő védőhálónak tartottak ahhoz, hogy a céget megóvja a súlyos pénzügyi nehézségektől.
Az S&P Global november végén leminősítette a Vankét, jelezve, hogy a vállalat gyenge likviditása miatt pénzügyi kötelezettségei hosszabb távon nem fenntarthatók.
A kínai ingatlanpiac 2021 óta tartós válsággal küzd. Az ágazat korábban az ország bruttó hazai termékének nagyjából egynegyedét adta, azóta azonban a kereslet érdemben visszaesett. A vásárlók bizalma megrendült a fejlesztők sorozatos csődjei miatt. Az egykor óriásnak számító China Evergrande felszámolását idén rendelte el egy hongkongi bíróság.
A Vanke kötvényei mélyen a problémás szint alatt forognak: a belföldi kötvények névértékük 20–30 százalékán, a dollárkötvények pedig körülbelül 20 centen kereskednek dolláronként. A vállalat 364,3 milliárd jüan, vagyis mintegy 52 milliárd dollár kamatozó adósságot görget maga előtt. Egy esetleges adósságátstrukturálás nagysága akár még az Evergrande és a Country Garden bukását is felülmúlhatja.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Váratlan fordulat: sokkal hamarabb megboríthatja a csapadékviszonyokat a klímaváltozás, mint ahogy várták
De mi lesz ennek a következménye?
Új amerikai időszámítást hirdetett Donald Trump – Feje tetejére állt az eddigi világrend, de mi jön ezután?
Bőven akadnak kérdések, de önellentmondások úgyszintén.
Zelenszkij elárulta, hogy hétfőn amerikai–európai csúcstalálkozó jön Berlinben
Ukrajna sorsa a tét.
Három amerikai meghalt, Trump súlyos megtorlást ígért
Friss fejlemény.
Már a hadsereg bevetése is felmerült - most fordulat látszik az európai léggömb-diplomáciai válságban
Lukasenka engedékenyebb hangnemre váltott.
Magyarországra is betört a szuperinfluenza, meredeken emelkedik a betegek száma
Nagyon ajánlott az oltás felvétele.
Pontosan tizenöt éve tűnt el a világ egyik leggazdagabb embere, aki megváltoztatta a pénzügyi világot
A neve: Satoshi Nakamoto.
Kenneth Rogoff: Trump bevándorlási politikája súlyosabb károkat okoz, mint a vámháború
Figyelmeztet a Harvard professzora.
Top 10 osztalék részvény - 2025. december
December ötödikén kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző
A magyar élelmiszeripar titkos sikerreceptje - Avagy hogyan képesek folytonos viharban fejlődni a vállalatok?
A magyar élelmiszeripar a változékony körülmények, az erős vevői nyomás és az ágaztara jellemző alacsony profitráta ellenére képes tartani a lépést a gazdaság egészével. Mi a titok? Hog
"Ez az igazi csoda. Az új japán csoda."
Zentuccio Japánba látogatott, és eléggé megdöbbent azon, amin látott. Nagyon magas minőség, egyedülálló ár-érték arány, és az ország távolról sem drága. Mindezt úgy, hogy a... The pos
Az is védekezhet az infláció ellen, aki nem szeretné lekötni a pénzét
Az MNB előzetes adatai alapján a magyarok mintegy 12 626,5 milliárd forintot tartanak lekötés nélkül a bankszámlájukon. A legnagyobb baj ezzel az, hogy ez az összeg jellemzően nem kamatozik, í
Hidegháború indul a sportban?
Korábban írtam arról egy igen hosszú anyagot arról, hogy kik azok a szereplők különböző kontinenseken, akik irányítják mindannyiunk kedvenc játékát. Az a napnál világosabb volt,... The po
A nanoműtrágyák környezetbarát alternatívát jelenthetnek a mezőgazdaságban
Egy új tanulmány szerint a nanoműtrágyák segíthetnek a gazdáknak csökkenteni a környezeti károkat anélkül, hogy a termések növekedését negatív módon befolyáso
KIVA vagy nem KIVA ez itt a kérdés - Kinek éri meg a KIVA szerinti adózás 2026-tól?
2026-tól új szintre lép a KIVA választásának realitása: jelentősen emelkednek a belépési és bennmaradási értékhatárok, így sok olyan vállalkozás kerülhet képbe, amely eddig létszám- v
Ingatlan vagy tőzsde? Kiszámoltam, melyik volt előnyösebb!
Sok befektető gondolkozik azon, hogy jobb-e ingatlanba fektetni, vagy inkább egy tőzsdei befektetési portfólióval rendelkezni. Egyértelmű választ nem tudok adni, azonban az utóbbi ~20 év adataib
Digitális arany vs. arany - Melyiké a jövő?
Feltérképezzük, hogyan viszonyul egymáshoz a digitális és a hagyományos értéktárolás világa, az előadás végére átlátod a Bitcoin és az arany fő különbségeit, előnyeit és kockázatait.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Ha ezt meglépi Trump, azzal alapjaiban írhatja át Magyarország jövőjét is
A Checklistben a Trump-doktrína lehetséges hatásait vizsgáljuk.
Erre a Fed döntésre várt a piac: indulhat a rali?
A Fed növekedéssel és lassuló inflációval számol jövőre.
Kétféle dolgozó hiánycikk a magyar mezőgazdaságban: aki dolgozni tud és akar
Az állat- és növénybetegségek okozta nyomás mellett óriási kihívás Magyarországon a dolgozni tudó és akaró munkaerő hiánya is.