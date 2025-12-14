Beintettek a befektetők: újabb csődveszély a kínai ingatlanszektorban

A China Vanke kötvénytulajdonosai elutasították a hétfőn esedékes törlesztés egyéves halasztását, ami növeli a fejlesztő csődkockázatát, és újabb aggodalmakat kelt a válságban lévő kínai ingatlanszektorral kapcsolatban.

A pénteken zárult háromnapos szavazáson a kötvénytulajdonosok 76,7 százaléka voksolt nemmel, miközben a halasztás elfogadásához 90 százalékos támogatásra lett volna szükség. Az elutasítás következtében

a Vankének öt munkanapja maradt, hogy kifizesse a 2 milliárd jüanos, mintegy 280 millió dolláros tartozását.

Jao Ju, a RatingDog hitelminősítő cég alapítója szerint a Vanke most azt javasolhatja, hogy a türelmi időszakot hosszabbítsák meg 30 munkanapra. Ez több időt adna a befektetőkkel folytatott egyeztetésekre.

A részben állami tulajdonban lévő Vanke Kína egyik legismertebb ingatlanfejlesztője, amely számos nagyvárosban jelen van projektjeivel.

A vállalat mintegy 30 százaléka az állami Sencsen Metro Group tulajdonában van, amit egyes elemzők eddig elegendő védőhálónak tartottak ahhoz, hogy a céget megóvja a súlyos pénzügyi nehézségektől.

Az S&P Global november végén leminősítette a Vankét, jelezve, hogy a vállalat gyenge likviditása miatt pénzügyi kötelezettségei hosszabb távon nem fenntarthatók.

A kínai ingatlanpiac 2021 óta tartós válsággal küzd. Az ágazat korábban az ország bruttó hazai termékének nagyjából egynegyedét adta, azóta azonban a kereslet érdemben visszaesett. A vásárlók bizalma megrendült a fejlesztők sorozatos csődjei miatt. Az egykor óriásnak számító China Evergrande felszámolását idén rendelte el egy hongkongi bíróság.

A Vanke kötvényei mélyen a problémás szint alatt forognak: a belföldi kötvények névértékük 20–30 százalékán, a dollárkötvények pedig körülbelül 20 centen kereskednek dolláronként. A vállalat 364,3 milliárd jüan, vagyis mintegy 52 milliárd dollár kamatozó adósságot görget maga előtt. Egy esetleges adósságátstrukturálás nagysága akár még az Evergrande és a Country Garden bukását is felülmúlhatja.

Forrás: Reuters

