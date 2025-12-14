Olyan lépésre készül a Volkswagen, amilyenre még nem volt példa a vállalat történetében

Európa legnagyobb autógyártója komoly pénzügyi nehézségekkel szembesül. A kínai értékesítések visszaesése, a lanyhuló európai kereslet és az amerikai vámok egyaránt nyomás alá helyezik a vállalatot. A következő öt évre tervezett mintegy 160 milliárd eurós beruházási keretet az elmúlt években fokozatosan csökkentették: a 2023–2027-es időszakra eredetileg még 180 milliárd eurót irányoztak elő. Arno Antlitz pénzügyi igazgató októberben jelezte, hogy
a korábban nullához közelinek várt 2025-ös nettó cash flow akár enyhén pozitív is lehet.
Az elemzők azonban tartós nehézségekre számítanak. Stephen Reitman, a Bernstein elemzője szerint 2026-ban további nyomás nehezedik majd a pénzáramlásra. Rámutatott, hogy a benzinmotorok vártnál hosszabb élettartama új fejlesztési igényeket teremt. Moritz Kronenberger, a Union Investment portfóliókezelője úgy véli, a befektetési célok teljesítéséhez egyes projekteket törölni kell a tervekből.
A drezdai üzem 2002-es indulása óta kevesebb mint 200 ezer járművet gyártott, ami kevesebb, mint a wolfsburgi központi gyár éves kapacitásának fele. A bezárás a németországi kapacitáscsökkentési program része. Ennek keretében – a szakszervezetekkel tavaly kötött megállapodás alapján – a VW márkánál mintegy 35 ezer munkahely szűnik meg.
Thomas Schäfer, a VW márka vezetője elmondta, hogy a döntés nem született könnyen, de gazdasági szempontból elkerülhetetlen volt. Az üzem eredetileg a prémium kategóriás Phaeton modell összeszerelésére épült. A típus 2016-os kivezetése után a gyár az elektromos átállás jelképévé vált, legutóbb itt gyártották az akkumulátoros ID.3 modellt. A területet a Drezdai Műszaki Egyetem veszi bérbe, ahol
mesterséges intelligenciával, robotikával és chipfejlesztéssel foglalkozó kutatóközpont jön létre.
A Volkswagen és az egyetem közösen 50 millió eurót fektet a projektbe a következő hét év során. Az autógyártó továbbra is használni fogja a létesítményt autók átadására és turisztikai célokra.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Hendrik Schmidt/picture alliance via Getty Images
