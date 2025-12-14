Zuhan a sztárbefektetés, ritka beszállási lehetőséget látnak a profik!

Egyre feljebb
Az idei tőzsdei emelkedés egyik legfontosabb mozgatórugója egyértelműen a mesterséges intelligenciához köthető vállalatok teljesítménye volt. A részvénypiacok fő indexei elsősorban nem széles körű gazdasági fellendülés, hanem néhány, az AI-értékláncban kulcsszerepet betöltő cég kiemelkedő árfolyam-emelkedése révén jutottak új csúcsok közelébe.
A félvezetőgyártók, a nagy számítási kapacitást igénylő adatközponti megoldásokat kínáló vállalatok, valamint a felhőszolgáltatók olyan mértékű bevétel- és eredménynövekedést értek el, amilyet a piac hosszú ideje nem látott.
A tőzsdei emelkedés nem csak várakozásokra, hanem egyre inkább kézzelfogható pénzügyi teljesítményre épült.
