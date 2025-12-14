Zuhan a sztárbefektetés, ritka beszállási lehetőséget látnak a profik!

Nagyot esett pénteken 2025 egyik nagy tőzsdei sztárja, a Bank of America szerint viszont ez csak zaj, a kilátások továbbra is jók, meg is emelték a célárukat, ami alapján közel 40 százalék a felértékelődési potenciál, az ajánlás vétel. Mutatjuk, miben látnak jó vételi lehetőséget a profik!

Egyre feljebb

Az idei tőzsdei emelkedés egyik legfontosabb mozgatórugója egyértelműen a mesterséges intelligenciához köthető vállalatok teljesítménye volt. A részvénypiacok fő indexei elsősorban nem széles körű gazdasági fellendülés, hanem néhány, az AI-értékláncban kulcsszerepet betöltő cég kiemelkedő árfolyam-emelkedése révén jutottak új csúcsok közelébe.

A félvezetőgyártók, a nagy számítási kapacitást igénylő adatközponti megoldásokat kínáló vállalatok, valamint a felhőszolgáltatók olyan mértékű bevétel- és eredménynövekedést értek el, amilyet a piac hosszú ideje nem látott.

A tőzsdei emelkedés nem csak várakozásokra, hanem egyre inkább kézzelfogható pénzügyi teljesítményre épült.