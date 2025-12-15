  • Megjelenítés
A hétvégén megjelent szabályozással forgatná fel az üzemanyagpiac játékszabályait a kormány - jön a ZÖTIR
A hétvégén megjelent szabályozással forgatná fel az üzemanyagpiac játékszabályait a kormány - jön a ZÖTIR

Portfolio
A kormány oldalára társadalmi egyeztetésre feltöltött rendelettervezet egy zöldtöltés-igazolási rendszert vezetne be 2026-tól. Az elképzelés lehetővé tenné, hogy a nyilvános elektromosautó-töltőkön eladott villamos energiát, ha megújuló forrásból származott, akkor igazolások formájában elszámolják a közlekedési megújulóenergia-célok teljesítéseként. Az új rendelet egyik legfontosabb hatása az lehet, hogy versenyt teremt a különböző elszámolási megoldások között - ez pedig új optimalizációs lehetőséget jelentene a hazai üzemanyag-forgalmazó óriás, a Mol számára is.
Az új rendszer alaplogikája egyszerű: ha egy nyilvános elektromosautó-töltőn eladott villamos energia megújuló forrásból származik, és ezt az üzemeltető származási garanciával (Guarantee of Origin - GO) igazolja,

akkor az adott energiamennyiség után zöldtöltés-igazolás keletkezik.

Ez az új igazolási forma vagyoni értékű, korlátozottan forgalomképes jog, amelyet csak az üzemanyag-forgalmazók - például a Mol - vásárolhatnak meg, és később elszámolhatnak az uniós közlekedési megújulóenergia-kötelezettségeik teljesítéseként.

A származási garancia (GO) egy hatóság által kiállított elektronikus tanúsítvány, amely igazolja, hogy 1 megawattóra villamos energia megújuló forrásból származik. Ez külön mozog a fizikai villamos energiától, és csak egyszer használható fel elszámolási célra, kiküszöbölve a "dupla költés" problémáját - ennek később lesz jelentősége.

Az új rendszer az EU megújuló energiaforrásokról szóló irányelvére (Renewable Energy Directive - RED) épül, amelynek legújabb verziója (RED III) május óta hatályos és a közlekedési szektorban 2030-ig 14,5 százalékos üvegházhatásgáz-kibocsátás (ÜHG) csökkentést vár el. Mindezt technológia semleges formában: tehát a hangsúly nem azon van, hogy bioüzemanyag, hidrogén vagy villamos energia csökkenti a kibocsátást, hanem azon, hogy mérhető és igazolható legyen a hatás.

Így az új jogszabály egyik legfontosabb hatása az lehet majd, hogy

versenyt teremt a különböző megújuló megoldások között.

Eddig a közlekedési zöldcélok teljesítésében a bioüzemanyagok domináltak, az elektromos közlekedés elszámolása korlátozott volt. Márpedig az elektromos autók egyre nagyobb szerepet kapnak a közlekedési szektor dekolonizációs törekvéseiben.

Hogyan működik a gyakorlatban?

Az egész elképzelés egyik központi elemének számító elektronikus adatgyűjtő- és számlarendszert (ZÖTIR) a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) működteti majd a tervek szerint.

A rendszerben két fő piaci szereplő vehet részt:

  • nyilvános töltőberendezések üzemeltetői,

  • üzemanyag-forgalmazók.

A töltőüzemeltető a havi adatszolgáltatás során jelenti a közlekedési célra értékesített megújuló villamos energia mennyiségét, és ehhez kapcsolja a megfelelő megújuló származási garanciát (GO-t). A MEKH ezt követően jóváírja a megfelelő energiamennyiséget a ZÖTIR-ben, és egyúttal törli az "elhasznált" GO-t az ektronikus nyilvántartásából.

Ezért a művelet nem jelent dupla elszámolást

és az új rendszer közvetve a zöldáram-GO piacot is megtámasztja így.

Kik lehetnek a nyertesek és vesztesek?

Ha a jelenlegi formájában fogadják el a tervezetet, akkor az látszik, hogy több nyertese is lehet ennek a szabályozásnak:

  • a nyilvános töltőhálózatok üzemeltetői, akik új, piaci alapú bevételi lábat kapnak,

  • azok az üzemanyag-forgalmazók, amelyek rugalmasabban és olcsóbban tudják teljesíteni zöldkötelezettségeiket (erről lentebb bővebben), illetve

  • közvetve az elektromobilitási szektor is nyerhet, mivel a töltőhálózati beruházások megtérülése javulhat, ami felgyorsíthatja az elektromos járművek terjedéséhez szükséges infrastruktúra kiépülését.

Azonban az éremnek két oldala van és vannak, akik kedvezőtlenebb helyzetbe kerülnek ezáltal: például a bioüzemanyag-gyártók, akiknek nő a verseny a kvótapiacon.

Az sem világos egyelőre,

hogyan fog kinézni az árképzés és hogy mennyit ér majd egy kilowattóra „zöld töltés”.

Ebben a formában fennáll annak a veszélye, hogy a nagyobb piaci szereplők miatt a zöldtöltés-igazolási piac koncentrálódik majd, és az árakat néhány nagy szereplő mozgása határozza meg.

A Mol is kedvező pozícióban

A nagyobb piaci szereplők közül a Mol helyzetét érdemes külön kiemelni: a már említett uniós szabályozás legfrisebb változatban megemelt üvegházhatásúgáz-intenzitáscsökkentés a magyar vállalat számára is évről évre szigorodó - és egyre költségesebb - kötelezettséget jelent. Mivel a vállalat üzemanyag-forgalmazóként, elektromobilitási szolgáltatóként és bioüzemanyag-előállítóként is érintett, tehát egy integrált energetikai vállalatként működik - ezért

az új szabályozással azonban új optimalizációs lehetőség nyílik meg.

A Mol eldöntheti, hogy egy adott évben bioüzemanyaggal, elektromos töltésekhez kötődő igazolásokkal, vagy ezek kombinációjával optimalizálja a kötelezettségeit. Ez nemcsak rugalmasságot, hanem potenciálisan alacsonyabb költségszintet is jelenthet.

Ráadásul a Mol saját töltőhálózata – különösen a Plugee – révén nem csupán a keresleti-, hanem a kínálati oldalon is megjelenhet. Ha a vállalat megújuló forrásból származó villamos energiával látja el töltőit, akkor azt felhasználhatja saját kötelezettségeihez, vagy piaci helyzettől függően értékesíthet más forgalmazóknak.

Címlapkép forrása: Shutterstock

Fórum

