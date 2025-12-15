A hétvégén megjelent szabályozással forgatná fel az üzemanyagpiac játékszabályait a kormány - jön a ZÖTIR

Az új rendszer alaplogikája egyszerű: ha egy nyilvános elektromosautó-töltőn eladott villamos energia megújuló forrásból származik, és ezt az üzemeltető származási garanciával (Guarantee of Origin - GO) igazolja,
akkor az adott energiamennyiség után zöldtöltés-igazolás keletkezik.
Ez az új igazolási forma vagyoni értékű, korlátozottan forgalomképes jog, amelyet csak az üzemanyag-forgalmazók - például a Mol - vásárolhatnak meg, és később elszámolhatnak az uniós közlekedési megújulóenergia-kötelezettségeik teljesítéseként.
A származási garancia (GO) egy hatóság által kiállított elektronikus tanúsítvány, amely igazolja, hogy 1 megawattóra villamos energia megújuló forrásból származik. Ez külön mozog a fizikai villamos energiától, és csak egyszer használható fel elszámolási célra, kiküszöbölve a "dupla költés" problémáját - ennek később lesz jelentősége.
Az új rendszer az EU megújuló energiaforrásokról szóló irányelvére (Renewable Energy Directive - RED) épül, amelynek legújabb verziója (RED III) május óta hatályos és a közlekedési szektorban 2030-ig 14,5 százalékos üvegházhatásgáz-kibocsátás (ÜHG) csökkentést vár el. Mindezt technológia semleges formában: tehát a hangsúly nem azon van, hogy bioüzemanyag, hidrogén vagy villamos energia csökkenti a kibocsátást, hanem azon, hogy mérhető és igazolható legyen a hatás.
Így az új jogszabály egyik legfontosabb hatása az lehet majd, hogy
versenyt teremt a különböző megújuló megoldások között.
Eddig a közlekedési zöldcélok teljesítésében a bioüzemanyagok domináltak, az elektromos közlekedés elszámolása korlátozott volt. Márpedig az elektromos autók egyre nagyobb szerepet kapnak a közlekedési szektor dekolonizációs törekvéseiben.
Hogyan működik a gyakorlatban?
Az egész elképzelés egyik központi elemének számító elektronikus adatgyűjtő- és számlarendszert (ZÖTIR) a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) működteti majd a tervek szerint.
A rendszerben két fő piaci szereplő vehet részt:
-
nyilvános töltőberendezések üzemeltetői,
-
üzemanyag-forgalmazók.
A töltőüzemeltető a havi adatszolgáltatás során jelenti a közlekedési célra értékesített megújuló villamos energia mennyiségét, és ehhez kapcsolja a megfelelő megújuló származási garanciát (GO-t). A MEKH ezt követően jóváírja a megfelelő energiamennyiséget a ZÖTIR-ben, és egyúttal törli az "elhasznált" GO-t az ektronikus nyilvántartásából.
Ezért a művelet nem jelent dupla elszámolást
és az új rendszer közvetve a zöldáram-GO piacot is megtámasztja így.
Kik lehetnek a nyertesek és vesztesek?
Ha a jelenlegi formájában fogadják el a tervezetet, akkor az látszik, hogy több nyertese is lehet ennek a szabályozásnak:
-
a nyilvános töltőhálózatok üzemeltetői, akik új, piaci alapú bevételi lábat kapnak,
-
azok az üzemanyag-forgalmazók, amelyek rugalmasabban és olcsóbban tudják teljesíteni zöldkötelezettségeiket (erről lentebb bővebben), illetve
-
közvetve az elektromobilitási szektor is nyerhet, mivel a töltőhálózati beruházások megtérülése javulhat, ami felgyorsíthatja az elektromos járművek terjedéséhez szükséges infrastruktúra kiépülését.
Azonban az éremnek két oldala van és vannak, akik kedvezőtlenebb helyzetbe kerülnek ezáltal: például a bioüzemanyag-gyártók, akiknek nő a verseny a kvótapiacon.
Az sem világos egyelőre,
hogyan fog kinézni az árképzés és hogy mennyit ér majd egy kilowattóra „zöld töltés”.
Ebben a formában fennáll annak a veszélye, hogy a nagyobb piaci szereplők miatt a zöldtöltés-igazolási piac koncentrálódik majd, és az árakat néhány nagy szereplő mozgása határozza meg.
A Mol is kedvező pozícióban
A nagyobb piaci szereplők közül a Mol helyzetét érdemes külön kiemelni: a már említett uniós szabályozás legfrisebb változatban megemelt üvegházhatásúgáz-intenzitáscsökkentés a magyar vállalat számára is évről évre szigorodó - és egyre költségesebb - kötelezettséget jelent. Mivel a vállalat üzemanyag-forgalmazóként, elektromobilitási szolgáltatóként és bioüzemanyag-előállítóként is érintett, tehát egy integrált energetikai vállalatként működik - ezért
az új szabályozással azonban új optimalizációs lehetőség nyílik meg.
A Mol eldöntheti, hogy egy adott évben bioüzemanyaggal, elektromos töltésekhez kötődő igazolásokkal, vagy ezek kombinációjával optimalizálja a kötelezettségeit. Ez nemcsak rugalmasságot, hanem potenciálisan alacsonyabb költségszintet is jelenthet.
Ráadásul a Mol saját töltőhálózata – különösen a Plugee – révén nem csupán a keresleti-, hanem a kínálati oldalon is megjelenhet. Ha a vállalat megújuló forrásból származó villamos energiával látja el töltőit, akkor azt felhasználhatja saját kötelezettségeihez, vagy piaci helyzettől függően értékesíthet más forgalmazóknak.
Címlapkép forrása: Shutterstock
