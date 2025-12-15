Az energetika húzza az eredményt az Opusnál

Csökkenő bevétel, javuló hatékonyság
Kétszámjegyű ütemben csökkent a harmadik negyedévben az Opus Global működési bevétele az előző év azonos negyedévéhez képest – derül ki a társaság ma reggel közzétett gyorsjelentéséből. A július-szeptemberi időszakot 121 milliárd forintos bevétellel zárta a vállalat, ami 18 százalékos visszaesés az egy évvel korábbi szintről.
Az EBITDA azonban több mint 5 százalékkal emelkedett,
megközelítve a 22 milliárd forintot, ami jelentős hatékonyságjavulásra utal.
Ezt tükrözi az EBITDA-marzs alakulása is, ami 18 százalékra emelkedett 2025 harmadik negyedévében.
Az elmúlt időszakban tapasztalható piaci árkonszolidáció – különösen az energia- és alapanyagköltségek alakulása, valamint az infláció mérséklődése – egyaránt mérséklő hatást gyakorolt az összes működési bevételre és a működési költségekre, de a költségek a bevételnél nagyobb mértékben estek - közölte a cég.
Az adózott eredmény kismértékben, 2 százalékkal csökkent év/év alapon, míg a teljes átfogó jövedelem 17 százalékkal esett. Ebben szerepe volt a pénzügyi eredmény csökkenésének, miután a társaság nettó kamatbevételei csökkentek és árfolyamveszteség is keletkezett.
|A főbb eredménysorok negyedéves alakulása (mrd Ft)
|3Q 24
|3Q 25
|változás (év/év)
|összes működési bevétel
|148,0
|121,5
|-18,0%
|EBITDA
|20,8
|21,9
|5,1%
|EBITDA-marzs
|14,1%
|18,0%
|+3,9pp
|adózott eredmény
|9,8
|9,6
|-1,8%
|teljes átfogó jövedelem
|10,3
|8,5
|-17,1%
|Forrás: Opus, Portfolio
Az év első kilenc hónapját tekintve hasonló folyamatok látszanak: a bevétel 18 százalékot esett, az EBITDA közel 11 százalékkal nőtt, az adózott eredmény kismértékben nőtt, míg az átfogó jövedelem 12 százalékkal csökkent.
|A főbb eredménysorok 9 havi alakulása (mrd Ft)
|9M 2024
|9M 2025
|változás (év/év)
|összes működési bevétel
|448,9
|367,7
|-18,1%
|EBITDA
|68,4
|75,9
|10,9%
|EBITDA-marzs
|15,2%
|20,6%
|+5,4pp
|adózott eredmény
|30,4
|30,8
|1,3%
|teljes átfogó jövedelem
|31,6
|27,9
|-11,6%
|Forrás: Opus, Portfolio
Az Opus Global közleményében kiemelte, hogy rekordértékre nőtt az EBITDA az év első kilenc hónapjában, miután a szinergiáknak köszönhetően a hatékonyság növelése az üzemi és az adózott profitot is emelte.
Az energetika szegmens a fő profittermelő üzletág
A négy nagy üzletág közül az építőiparnál a nehéz külső környezet nagyban rányomta a bélyegét a gazdálkodásra. A számottevően csökkenő iparági megrendelések ellenére azonban még mindig nyereséges az üzletág a január-szeptemberi időszakban. Az élelmiszeripari szegmensben a bevételek kismértékű növekedése mellett jelentősen csökkent az EBITDA.
Erős kilenc hónapot ért el viszont az energetika,
árbevétel, EBITDA, és nettó eredmény soron is szép számokat könyveltek el miután komoly költségcsökkentést hajtottak végre, az üzletág mostanra az Opus Global fő profittermelő üzletága lett. A turizmus területén az újra nyíló szállodák miatt egyszeri költségtételek is befolyásolták a szeptemberig tartó időszakot, viszont nőtt az árbevétel, így pozitív eredményt értek el EBITDA és nettó profit szinten is.
Elérhető az éves cél
Az elmúlt időszakban az ötéves stratégiánknak megfelelően a szinergiák egyre jobb kihasználására törekedtünk. Ez jó döntésnek bizonyult, hiszen folyamatosan új csúcsokat döntöttünk meg, és
2025 első kilenc hónapja után elérhetjük az éves 99 milliárd forintos EBITDA célunkat
– emelte ki a gyorsjelentés kapcsán Lélfai Koppány, a társaság vezérigazgatója hozzátéve: Bár az elmúlt évek nem voltak annyira látványosak, mint az azt megelőző akvizíciós időszak, azonban ezekkel megalapoztuk a következő időszak aktívabb éveit – tette hozzá a cégvezető.
Az Opus árfolyama idén 11 százalékot emelkedett, ma 0,5 százalékos pluszban áll a részvény a nyitást követő percekben. A társaság közölte, hogy folytatja a sajátrészvény-visszavásárlásokat.
Címlapkép: Az OPUS TITÁSZ Zrt. Debrecen-gugyori nagyfeszültségű, 132 kilovoltos áramhálózati kapcsolóállomása az átadása napján Debrecen déli ipari övezetében 2025. május 29-én. MTI/Czeglédi Zsolt
