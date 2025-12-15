Fordulat készül az autóiparban: az utolsó pillanatban változtathat az EU a szigorú szabályokon

A részletek még nem véglegesek,
de a tilalom életbe lépését akár öt évvel is elhalaszthatják, vagy határozatlan időre enyhíthetik a szabályokat.
Ez lenne az elmúlt öt év legjelentősebb visszalépése az Európai Unió zöldpolitikájában. Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke pénteken közölte: a bizottság egyértelmű javaslatot készít a tilalom eltörlésére, amelyet súlyos iparpolitikai hibának nevezett.
A kérdés mélyen megosztja az ágazat szereplőit. A hagyományos autógyártók – köztük a Volkswagen és a Stellantis – a kínai versenytársak árnyomása miatt a célok enyhítését sürgetik. Az elektromosautó-piac szereplői viszont attól tartanak, hogy a lazítás tovább erősíti Kína pozícióit. Michael Lohscheller, a Polestar vezérigazgatója szerint a technológia, a töltőinfrastruktúra és a fogyasztók egyaránt készen állnak az elektromos átállásra.
Az európai gyártók ugyan egyre több elektromos modellt kínálnak, de a kereslet elmarad a várakozásoktól. A vásárlók sokszor vonakodnak megfizetni a magasabb árakat, miközben a töltőhálózat még mindig hiányos. Jim Farley, a Ford vezérigazgatója a múlt héten Franciaországban arról beszélt, hogy a jelenlegi helyzet nem fenntartható, mert az iparág reális igényei nincsenek összhangban az EU kibocsátási céljaival.
Az autógyártók a belső égésű motoros modellek mellett továbbra is értékesítenének plug-in hibrideket, valamint úgynevezett szén-dioxid-semleges üzemanyagokkal működő járműveket. Ide sorolják a mezőgazdasági hulladékból és használt sütőolajból előállított bioüzemanyagokat is. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke már októberben jelezte, hogy nyitott az e-üzemanyagok és a fejlett bioüzemanyagok szerepének növelésére.
Az elektromosautó-ipar szereplői szerint a mostani visszalépés aláássa a beruházásokat, és tovább növeli Kína előnyét. A környezetvédő szervezetek azzal érvelnek, hogy a bioüzemanyagokból nincs elegendő mennyiség, nem tekinthetők valóban szén-dioxid-semlegesnek, ráadásul előállításuk túl drága lenne. William Todts, a Transport & Environment igazgatója hangsúlyozta: Európának ki kell tartania az elektromos átállás mellett, mert egyértelmű, hogy ez jelenti a jövőt.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Donald Trump találkozóra hívta Robert Ficót
Jövő évben utazhat az Egyesült Államokba a szlovák miniszterelnök.
Beigazolódott a szomorú félelem: magyar áldozatai is voltak az ausztráliai terrortámadásnak
Szijjártó Péter jelentette be.
Akkora a baj, hogy már az EU is lépett - Légifolyosót nyitnak a háború sújtotta országban
Teljes a humanitárius katasztrófa.
100 millió dolláros mentőövet kapott a csőd szélén álló légitársaság
Igyekeznek átszervezni a működést.
Kijev szerint is jól mennek a béketárgyalások, de egy kulcskérdésből még komoly bajok lehetnek
A Donbasz körüli vita nem akar megoldódni.
Alig mozdult a magyar tőzsde
Lemaradt európai társaitól a BUX.
Alig keresenek pénzt a németek az autógyártáson. Feladják?
Miért zuhant az üzemi eredmény?
Totális brüsszeli belháború jöhet a vidéknek szánt uniós pénzek újraosztása miatt
Végletekig menő vita folyik a közös források reformja körül Ursula von der Leyen hátországában.
ISO 27001: Hogyan tegyük a tanúsítást üzleti előnnyé? - 2. rész: Implementáció és bizonyítékgyűjtés
A sikeres ISO 27001-projekt második harmada az implementációról szól: a kulcskontrollok működésbe állításáról, a bizonyítékok (evidence-ek) tudatos felépítéséről és az információbizt
Nyugdíj-előtakarékosság: Elég 40 éves korban elkezdeni gyűjteni?
A magyar dolgozók átlagosan 41-42 éves korban döntenek úgy, hogy végre komolyan veszik a nyugdíj-megtakarítást. Ez azonban egy kritikus probléma: ekkor már mindössze 20-25 év marad a vagyon fe
Kína leuralja az ipart és a nyersanyagpiacot - HOLD Minutes
A HOLD Minutes e heti részében Maróti Ádám portfóliókezelő beszél: A YouTube-on vagy a HOLD Facebook-oldalán mondd el a véleményed, hogy tetszik-e a Minutes, és... The post Kína leuralja az i
Top 10 osztalék részvény - 2025. december
December ötödikén kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző
A magyar élelmiszeripar titkos sikerreceptje - Avagy hogyan képesek folytonos viharban fejlődni a vállalatok?
A magyar élelmiszeripar a változékony körülmények, az erős vevői nyomás és az ágaztara jellemző alacsony profitráta ellenére képes tartani a lépést a gazdaság egészével. Mi a titok? Hog
"Ez az igazi csoda. Az új japán csoda."
Zentuccio Japánba látogatott, és eléggé megdöbbent azon, amin látott. Nagyon magas minőség, egyedülálló ár-érték arány, és az ország távolról sem drága. Mindezt úgy, hogy a... The pos
Hidegháború indul a sportban?
Korábban írtam arról egy igen hosszú anyagot arról, hogy kik azok a szereplők különböző kontinenseken, akik irányítják mindannyiunk kedvenc játékát. Az a napnál világosabb volt,... The po
A nanoműtrágyák környezetbarát alternatívát jelenthetnek a mezőgazdaságban
Egy új tanulmány szerint a nanoműtrágyák segíthetnek a gazdáknak csökkenteni a környezeti károkat anélkül, hogy a termések növekedését negatív módon befolyáso
Alig keresenek pénzt a németek az autógyártáson. Feladják?
Miért zuhant az üzemi eredmény?
Ha ezt meglépi Trump, azzal alapjaiban írhatja át Magyarország jövőjét is
A Checklistben a Trump-doktrína lehetséges hatásait vizsgáljuk.
Erre a Fed döntésre várt a piac: indulhat a rali?
A Fed növekedéssel és lassuló inflációval számol jövőre.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.