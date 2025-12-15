Fordulat készül az autóiparban: az utolsó pillanatban változtathat az EU a szigorú szabályokon

Az Európai Bizottság várhatóan kedden jelenti be, hogy visszavonja a 2035-től tervezett értékesítési tilalmat az új, belső égésű motorral szerelt autókra. A fordulat mögött elsősorban Németország és Olaszország kormányának nyomása, valamint az egyre nehezebb helyzetbe kerülő európai autógyártók versenyképességi gondjai állnak a kínai és amerikai riválisokkal szemben.

A részletek még nem véglegesek,

de a tilalom életbe lépését akár öt évvel is elhalaszthatják, vagy határozatlan időre enyhíthetik a szabályokat.

Ez lenne az elmúlt öt év legjelentősebb visszalépése az Európai Unió zöldpolitikájában. Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke pénteken közölte: a bizottság egyértelmű javaslatot készít a tilalom eltörlésére, amelyet súlyos iparpolitikai hibának nevezett.

A kérdés mélyen megosztja az ágazat szereplőit. A hagyományos autógyártók – köztük a Volkswagen és a Stellantis – a kínai versenytársak árnyomása miatt a célok enyhítését sürgetik. Az elektromosautó-piac szereplői viszont attól tartanak, hogy a lazítás tovább erősíti Kína pozícióit. Michael Lohscheller, a Polestar vezérigazgatója szerint a technológia, a töltőinfrastruktúra és a fogyasztók egyaránt készen állnak az elektromos átállásra.

Az európai gyártók ugyan egyre több elektromos modellt kínálnak, de a kereslet elmarad a várakozásoktól. A vásárlók sokszor vonakodnak megfizetni a magasabb árakat, miközben a töltőhálózat még mindig hiányos. Jim Farley, a Ford vezérigazgatója a múlt héten Franciaországban arról beszélt, hogy a jelenlegi helyzet nem fenntartható, mert az iparág reális igényei nincsenek összhangban az EU kibocsátási céljaival.

Az autógyártók a belső égésű motoros modellek mellett továbbra is értékesítenének plug-in hibrideket, valamint úgynevezett szén-dioxid-semleges üzemanyagokkal működő járműveket. Ide sorolják a mezőgazdasági hulladékból és használt sütőolajból előállított bioüzemanyagokat is. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke már októberben jelezte, hogy nyitott az e-üzemanyagok és a fejlett bioüzemanyagok szerepének növelésére.

Az elektromosautó-ipar szereplői szerint a mostani visszalépés aláássa a beruházásokat, és tovább növeli Kína előnyét. A környezetvédő szervezetek azzal érvelnek, hogy a bioüzemanyagokból nincs elegendő mennyiség, nem tekinthetők valóban szén-dioxid-semlegesnek, ráadásul előállításuk túl drága lenne. William Todts, a Transport & Environment igazgatója hangsúlyozta: Európának ki kell tartania az elektromos átállás mellett, mert egyértelmű, hogy ez jelenti a jövőt.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images