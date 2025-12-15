Jó hírt kapott a Richter az Egyesült Államokból

Az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatala (FDA) megállapította, hogy az AbbVie megfelelően teljesítette az FDA által a cariprazine-ra vonatkozóan kiadott gyermekgyógyászati írásbeli kérést. A cariprazine-t az Egyesült Államokban Vraylar márkanév alatt az AbbVie forgalmazza.

A döntés eredményeként az FDA további 6 hónapos piaci kizárólagossági időszakot biztosított az AbbVie számára az Egyesült Államokban, amely 2030. március 17-én jár le.

A cariprazine a Richter legnagyobb árbevételű terméke és a szabadalmi védettsége 2029-ben járt volna le, ezt hosszabbította most meg fél évvel az amerikai felügyelet. Ha egy szabadalmi és egyéb kizárólagossági védelmei lejárnak, megjelenhetnek a generikumok, ami erős árversenyt és a márkanévű termék részesedésének gyors csökkenését hozza.

A Richter árfolyama idén közel 8 százalékot esett, amivel alulteljesítő a magyar tőzsdén.

Címlapkép forrása: Portfolio