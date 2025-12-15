  • Megjelenítés
Üzlet

Kibertámadás érte a Rossmannt, közleményt adott ki a cég

Portfolio
Kibertámadás érte a Rossmann egyik informatikai rendszerét – közölte Facebook-oldalán a Rossmann Magyarország.

A drogériahálózat rövid időn belül észlelte a kibertámadást.

Az észlelést követően a Rossmann azonnal megkezdte az esemény kivizsgálását egy nemzetközi IT biztonsági szakértőkből álló csapat bevonásával

– írták.

A vásárlók adatainak védelme érdekében a vállalat elővigyázatosságból bizonyos informatikai rendszereket ideiglenesen offline állapotba helyezett, ami ez egyes szolgáltatásokban okozhat kiesést vagy lassulást.

Még több Üzlet

Rendhagyó hét jön a tőzsdéken - Mi mozgatja a piacokat?

Megint rászállt a német felügyelet az egyik sztárfintechre

Új vezetőket nevezett ki a Binx

Ennek következtében jelenleg nem elérhető a Rossmann webshopja, valamint az applikációban található kuponközpont sem

– tették hozzá.

Az üzlethálózat boltjai ugyanakkor változatlan nyitvatartással üzemelnek.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

"Ez az igazi csoda. Az új japán csoda."

Zentuccio Japánba látogatott, és eléggé megdöbbent azon, amin látott. Nagyon magas minőség, egyedülálló ár-érték arány, és az ország távolról sem drága. Mindezt úgy, hogy a... The pos

Holdblog

Hidegháború indul a sportban?

Korábban írtam arról egy igen hosszú anyagot arról, hogy kik azok a szereplők különböző kontinenseken, akik irányítják mindannyiunk kedvenc játékát. Az a napnál világosabb volt,... The po

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Európai békecsúcs közeleg, hatalmas áldozatot hozna Ukrajna – Háborús híreink vasárnap
Tűz alatt Moszkva, egy lépéssel közelebb kerültünk a békéhez? – Híreink az orosz-ukrán háborúról hétfőn
Pontosan tizenöt éve tűnt el a világ egyik leggazdagabb embere, aki megváltoztatta a pénzügyi világot
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility