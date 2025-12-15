Kibertámadás érte a Rossmannt, közleményt adott ki a cég
A drogériahálózat rövid időn belül észlelte a kibertámadást.
Az észlelést követően a Rossmann azonnal megkezdte az esemény kivizsgálását egy nemzetközi IT biztonsági szakértőkből álló csapat bevonásával
– írták.
A vásárlók adatainak védelme érdekében a vállalat elővigyázatosságból bizonyos informatikai rendszereket ideiglenesen offline állapotba helyezett, ami ez egyes szolgáltatásokban okozhat kiesést vagy lassulást.
Ennek következtében jelenleg nem elérhető a Rossmann webshopja, valamint az applikációban található kuponközpont sem
– tették hozzá.
Az üzlethálózat boltjai ugyanakkor változatlan nyitvatartással üzemelnek.
