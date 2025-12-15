Kibertámadás érte a Rossmannt, közleményt adott ki a cég

Kibertámadás érte a Rossmann egyik informatikai rendszerét – közölte Facebook-oldalán a Rossmann Magyarország.

A drogériahálózat rövid időn belül észlelte a kibertámadást.

Az észlelést követően a Rossmann azonnal megkezdte az esemény kivizsgálását egy nemzetközi IT biztonsági szakértőkből álló csapat bevonásával

– írták.

A vásárlók adatainak védelme érdekében a vállalat elővigyázatosságból bizonyos informatikai rendszereket ideiglenesen offline állapotba helyezett, ami ez egyes szolgáltatásokban okozhat kiesést vagy lassulást.

Ennek következtében jelenleg nem elérhető a Rossmann webshopja, valamint az applikációban található kuponközpont sem

– tették hozzá.

Az üzlethálózat boltjai ugyanakkor változatlan nyitvatartással üzemelnek.