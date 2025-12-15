Kiderült, mikor jön egy kis napsütés - Addig viszont szürkeségbe burkolózik az ország

Kedden országszerte továbbra is a szürke, borús idő lesz a meghatározó. Az északi és északkeleti tájakon kitart a sűrű köd és a magas páratartalom, ezeken a területeken szitálás is előfordulhat. A napsütésre leginkább a keleti és délkeleti országrészben, valamint a Dunántúl egyes részein van esély, ahol a vastagabb felhőzet időnként felszakadozhat. A szél gyenge marad.

A hőmérséklet hajnalban fagypont körül, napközben többnyire 3 fok körül alakul.

Szerda némi változást hozhat, több helyen vékonyodhat, szakadozottabbá válhat a felhőtakaró. Ez rövidebb napos időszakokra adhat lehetőséget, de sokfelé továbbra is párás, nyirkos marad az idő. A Dunántúlon és az északi országrészben gyenge csapadékra is számítani lehet, amely eső, szitálás vagy akár ónos szitálás formájában jelentkezhet. A déli, délkeleti szél jobbára gyenge marad, de északnyugaton helyenként megerősödhet.

A maximum-hőmérséklet 3 és 9 fok között várható.

Csütörtökön az ország nagy részén visszatér a borús idő, de a déli tájakon időnként felszakadozhat a felhőzet, és rövid időre kisüthet a nap. Helyenként gyenge csapadék, főként szitálás fordulhat elő.

A déli irányú szél gyenge vagy mérsékelt lesz. A nappali csúcsértékek 3 és 10 fok között alakulnak.

Pénteken az előrejelzés szerint ismét összefüggő felhőtakaró borítja az országot, sokfelé ködös, borús időre készülhetünk. Gyenge csapadék több formában is előfordulhat: eső, szitálás, ködszitálás, illetve helyenként átmeneti ónos szitálás sem kizárt. A légmozgás általában gyenge marad.

Reggel mínusz 2 és plusz 4 fok közötti hőmérséklet valószínű, délutánra pedig 3 és 10 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio