  • Megjelenítés
Nagy változás a briteknél: gazdát cserél több százezer ember nyugdíjmegtakarítása
Üzlet

Nagy változás a briteknél: gazdát cserél több százezer ember nyugdíjmegtakarítása

Portfolio
A Willis Towers Watson (WTW) globális tanácsadó- és brókercég felvásárolja a Cushon foglalkoztatói nyugdíj- és megtakarítási szolgáltatót a NatWest Grouptól, ezzel tovább erősíti pozícióját a brit nyugdíjpiacon - írja a Pension Policy International.
Biztosítás 2026
Hasonló témákkal foglalkozunk március 17-én a Portfolio Biztosítás 2026 konferenciáján, amelyen a biztosítási és a közvetítői szektor kiváló szakértői adnak elő, érdemes regisztrálni a rendezvényre!
Információ és jelentkezés

A tranzakció a szükséges szabályozói jóváhagyások megszerzését követően várhatóan 2026 első felében zárul le.

Az akvizícióval mintegy 730 ezer új ügyfél és 4 milliárd font értékű kezelt vagyon kerül a WTW portfóliójába.

Az ügylet megerősíti a WTW pozícióját a brit "defined contribution master trust" piacon, illetve új növekedési lehetőségeket nyit meg a foglalkoztatói megtakarítási szegmensben.

A DC master trust struktúra olyan közös munkáltatói nyugdíjmegoldást jelent az Egyesült Királyságban, melynek keretein belül több cég ugyanazt a nyugdíj-megtakarítási programot használja. A működtetést és a befektetések kezelését az erre szakosodott szolgáltató végzi, így a munkáltatók számára egyszerűbb és olcsóbb a nyugdíjprogramok fenntartása.

Még több Üzlet

Megint rászállt a német felügyelet az egyik sztárfintechre

Rendhagyó hét jön a tőzsdéken - Mi mozgatja a piacokat?

Új vezetőket nevezett ki a Binx

A megállapodás része egy ajánlási együttműködés is, amelynek keretében a NatWest kereskedelmi banki ügyfelei továbbra is hozzáférhetnek a Cushon munkahelyi nyugdíj- és megtakarítási szolgáltatásaihoz munkavállalóik számára.

Az OECD Pensions at a Glance idei gyűjtése szerint a brit nyugdíjcélú megtakarítási piac kezelt vagyona 2800 milliárd dollárra tehető, ez az Egyesült Királyság éves GDP-jének közel 80%-ával egyenértékű.

Kapcsolódó cikkünk

Bezuhant az érdeklődés az állami nyugdíjszámlák iránt

Nyugdíjasok, figyelem: még karácsony előtt megérkezhet az életmentő eszköz, ezt kell tenni érte

Asztalra csaptak a szakértők: nem lehet többé megúszni a nyugdíjprobléma megoldását

Óriási bejelentés Szijjártó Pétertől: igazi pénzügyi nagyágyú érkezik Magyarországra!

Megvan, ki veszi át az MBH nyugdíjpénztárát és egészségpénztárát, az új név is kiderült

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

"Ez az igazi csoda. Az új japán csoda."

Zentuccio Japánba látogatott, és eléggé megdöbbent azon, amin látott. Nagyon magas minőség, egyedülálló ár-érték arány, és az ország távolról sem drága. Mindezt úgy, hogy a... The pos

Holdblog

Hidegháború indul a sportban?

Korábban írtam arról egy igen hosszú anyagot arról, hogy kik azok a szereplők különböző kontinenseken, akik irányítják mindannyiunk kedvenc játékát. Az a napnál világosabb volt,... The po

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Európai békecsúcs közeleg, hatalmas áldozatot hozna Ukrajna – Háborús híreink vasárnap
Tűz alatt Moszkva, egy lépéssel közelebb kerültünk a békéhez? – Híreink az orosz-ukrán háborúról hétfőn
Pontosan tizenöt éve tűnt el a világ egyik leggazdagabb embere, aki megváltoztatta a pénzügyi világot
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility