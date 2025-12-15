Nagy változás a briteknél: gazdát cserél több százezer ember nyugdíjmegtakarítása

Biztosítás 2026 Hasonló témákkal foglalkozunk március 17-én a Portfolio Biztosítás 2026 konferenciáján, amelyen a biztosítási és a közvetítői szektor kiváló szakértői adnak elő, érdemes regisztrálni a rendezvényre!

A tranzakció a szükséges szabályozói jóváhagyások megszerzését követően várhatóan 2026 első felében zárul le.

Az akvizícióval mintegy 730 ezer új ügyfél és 4 milliárd font értékű kezelt vagyon kerül a WTW portfóliójába.

Az ügylet megerősíti a WTW pozícióját a brit "defined contribution master trust" piacon, illetve új növekedési lehetőségeket nyit meg a foglalkoztatói megtakarítási szegmensben.

A DC master trust struktúra olyan közös munkáltatói nyugdíjmegoldást jelent az Egyesült Királyságban, melynek keretein belül több cég ugyanazt a nyugdíj-megtakarítási programot használja. A működtetést és a befektetések kezelését az erre szakosodott szolgáltató végzi, így a munkáltatók számára egyszerűbb és olcsóbb a nyugdíjprogramok fenntartása.

A megállapodás része egy ajánlási együttműködés is, amelynek keretében a NatWest kereskedelmi banki ügyfelei továbbra is hozzáférhetnek a Cushon munkahelyi nyugdíj- és megtakarítási szolgáltatásaihoz munkavállalóik számára.

Az OECD Pensions at a Glance idei gyűjtése szerint a brit nyugdíjcélú megtakarítási piac kezelt vagyona 2800 milliárd dollárra tehető, ez az Egyesült Királyság éves GDP-jének közel 80%-ával egyenértékű.

