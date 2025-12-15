  • Megjelenítés
Ritka, pirosszemű hüllőt figyeltek meg Magyarországon – Ezt tegyük, ha utunkba kerül
Ritka, pirosszemű hüllőt figyeltek meg Magyarországon – Ezt tegyük, ha utunkba kerül

Albínó erdei siklók jelentek meg Magyarországon – írja hivatalos Facebook-oldalán a HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet.

A tudományos eredményről a kutatók egy nemzetközi tudományos folyóiratban számoltak be.

Az albinizmus a sötét színanyag (melanin) képződésének veleszületett zavara, ami a kültakaró világos, fehéres színezetét okozza. Emellett az albínó állatok szivárványhártyája jellemzően vörös színezetű, a szemben található erek láthatósága miatt.

A rendellenes jelenség ugyanakkor több szempontból is hátrányt jelent az állat számára, például több egészségi problémát okoz, illetve ezek az állatok jobban kitettek a ragadozók számára, mivel feltűnőbbek.

az albínó állatok igen ritkán figyelhetők meg a természetben.

Az erdei sikló (Zamenis longissimus) Magyarország második legnagyobb testű őshonos siklófaja. Hosszuk elérheti a 120 centimétert, de akár 2 méteresre is megnőhetnek.

Bár más országokban már megfigyeltek albínó erdei siklókat, Magyarországon erre most került sor először.

2025 májusában a vácrátóti Nemzeti Botanikus Kertben figyeltek meg egy fehéres, halványsárgás, rózsaszínes, pirosszemű egyedet, a kutatók azonban több közösségi csoportban is találtak hasonló észleléseket, melyeket szintén bemutattak a tanulmányban.

A kutatóintézet felhívja a figyelmet, hogy aki különleges színű siklót lát, dokumentálja egy fotóval, mert ezzel is segítheti a természetvédelmi kutatást.

A címlapkép illusztráció, egy albínó pitont ábrázol. Címlapkép forrása: Getty Images

