Új világ jön a hitelfedezeti biztosításoknál: ezeket a változtatásokat várja el az MNB

A Magyar Nemzeti Bank – a biztosítási piac szereplőivel konzultálva, számos javaslatot beépítve – a hitelfedezeti biztosításokra vonatkozó felügyeleti elvárásokkal egészítette ki meglévő termékfelügyeleti és irányítási (POG) ajánlását.
Az új ajánlás célja, hogy a hitelfedezeti biztosítások a jobb szolgáltatás, a károknál a kizárások és elutasítások arányának csökkenése, illetve az alacsonyabb költségszint révén magasabb ügyfélértéket szavatoljanak. Fontos szempont az is, hogy a termékek a fogyasztók eddiginél több kockázatát fedjék le és fizessenek azok után kár esetén. Ez az eddiginél hatékonyabb segítséget jelent a (pl. haláleset, betegség, keresőképtelenség, munkanélküliség miatt) hiteltörlesztési gondokkal szembesülő ügyfeleknek. Az új szabályozás egyúttal javíthatja a problémamentes banki hiteltörlesztések arányát is - hívta fel a figyelmet közleményében a jegybank.
Az MNB mindezek érdekében elvárja, hogy a biztosítói
profit, költség, illetve a közvetítői jutalékok, ösztönzők együttes aránya a legtöbb hiteltípushoz kötődő biztosításoknál ne haladja meg a bruttó díj 70 százalékát
(pl. gépjárműhitel, személyi kölcsön). A jelzáloghitelek, babaváró kölcsönök mellé kötött biztosításoknál maximum 60 százalék ez az elvárás. Mindez átlagosan mintegy 20 százalékpontos csökkentést jelent a jelenlegi mértékekhez képest.
Az ajánlás szerint a biztosítóknak e költséglimiteket és a többi előírást
- újonnan kialakítandó biztosításaiknál már 2026. január 1-jétől,
- meglévő termékeiknél pedig – azokat felülvizsgálva – 2027-től kell alkalmazniuk.
Ha egy piaci szereplő tartósan eltér e költséglimitektől, korrekciós intézkedést (pl. díjvisszatérítést, díjcsökkentést vagy akár nyereségmegosztást) kell alkalmaznia ügyfelei számára. Ha átváltaná eddigi hitelbiztosítását egy új, kedvezőbb termékre, az MNB elvárja, hogy ezt várakozási idő alkalmazása nélkül tehesse meg.
Az MNB ajánlásában szorgalmazza, hogy a hitelfedezeti biztosítások keresőképtelenség, munkanélküliség esetén
legalább 9 havi hiteltörlesztést fedezzenek,
az új hitelek mellett meglévő kölcsönökre is elérhetők legyenek, online hitelnyújtás esetén pedig ugyanígy digitálisan lehessen megkötni azokat is. Célszerű, ha a munkanélküliségi fedezet a jövőben arra is kiterjedne, ha a munkáltató kezdeményezésére közös megegyezéssel szüntetik meg a biztosított munkaviszonyát.
A felügyelet felhívta a figyelmet arra is, hogy a biztosítók csak a kár igazolásához és a kifizetés mértékének megállapításához szükséges okiratok bemutatását követeljék meg az ügyfelektől, illetve szűkítsék a veszélyes tevékenységek, sportok vagy hobbik esetében szabott, jelenleg túl széles körű kizárások tartalmát is. Szintén követendő gyakorlat, ha a biztosító 2 évi kockázatvállalást követően már nem zárja ki a kártérítést akkor sem, ha az ügyfélnek valamilyen ismert előzménybetegsége volt.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Váratlan támadás érte az Európai Uniót: Trump vérében fürdenének Brüsszelben
Az amerikai elnök betámadta Brüsszelt és sokan durva válaszlépéseket sürgetnek.
Bezuhant az érdeklődés az állami nyugdíjszámlák iránt
Tavaly sokkal több új számlát nyitottak.
Megjelent a lepra a magyarok kedvenc üdülőhelyén
Járványtól még nem kell tartani!
Jó hírt kapott a Richter az Egyesült Államokból
Még fél évet kapott a Vraylar.
A magánhitel az új sláger, már Japánban is ebben hisznek a legjobban
A banki kamatok emelkedése felértékeli a közvetlen hitelezést.
Rekordösszeget kap a hadiipar az Európai Beruházási Banktól
Ha kell, tovább emelik a keretet.
A bankrészvények éve volt az idei - Jövőre jönnek az újabb csúcsok?
Van bennük kakaó az elemzők szerint.
Jobboldali fordulat a két véglet közötti csatában: új szövetségessel gazdagodott Donald Trump?
Érvényesült a papírforma.
Top 10 osztalék részvény - 2025. december
December ötödikén kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző
A magyar élelmiszeripar titkos sikerreceptje - Avagy hogyan képesek folytonos viharban fejlődni a vállalatok?
A magyar élelmiszeripar a változékony körülmények, az erős vevői nyomás és az ágaztara jellemző alacsony profitráta ellenére képes tartani a lépést a gazdaság egészével. Mi a titok? Hog
"Ez az igazi csoda. Az új japán csoda."
Zentuccio Japánba látogatott, és eléggé megdöbbent azon, amin látott. Nagyon magas minőség, egyedülálló ár-érték arány, és az ország távolról sem drága. Mindezt úgy, hogy a... The pos
KIVA vagy nem KIVA ez itt a kérdés - Kinek éri meg a KIVA szerinti adózás 2026-tól?
2026-tól új szintre lép a KIVA választásának realitása: jelentősen emelkednek a belépési és bennmaradási értékhatárok, így sok olyan vállalkozás kerülhet képbe, amely eddig létszám- v
Az is védekezhet az infláció ellen, aki nem szeretné lekötni a pénzét
Az MNB előzetes adatai alapján a magyarok mintegy 12 626,5 milliárd forintot tartanak lekötés nélkül a bankszámlájukon. A legnagyobb baj ezzel az, hogy ez az összeg jellemzően nem kamatozik, í
Hidegháború indul a sportban?
Korábban írtam arról egy igen hosszú anyagot arról, hogy kik azok a szereplők különböző kontinenseken, akik irányítják mindannyiunk kedvenc játékát. Az a napnál világosabb volt,... The po
A nanoműtrágyák környezetbarát alternatívát jelenthetnek a mezőgazdaságban
Egy új tanulmány szerint a nanoműtrágyák segíthetnek a gazdáknak csökkenteni a környezeti károkat anélkül, hogy a termések növekedését negatív módon befolyáso
Ingatlan vagy tőzsde? Kiszámoltam, melyik volt előnyösebb!
Sok befektető gondolkozik azon, hogy jobb-e ingatlanba fektetni, vagy inkább egy tőzsdei befektetési portfólióval rendelkezni. Egyértelmű választ nem tudok adni, azonban az utóbbi ~20 év adataib
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Ha ezt meglépi Trump, azzal alapjaiban írhatja át Magyarország jövőjét is
A Checklistben a Trump-doktrína lehetséges hatásait vizsgáljuk.
Erre a Fed döntésre várt a piac: indulhat a rali?
A Fed növekedéssel és lassuló inflációval számol jövőre.
Kétféle dolgozó hiánycikk a magyar mezőgazdaságban: aki dolgozni tud és akar
Az állat- és növénybetegségek okozta nyomás mellett óriási kihívás Magyarországon a dolgozni tudó és akaró munkaerő hiánya is.