Váratlan leépítés a népszerű barkácsáruházláncnál: karácsony előtt kerültek sokan az utcára Magyarországon

Országszerte létszámcsökkentést hajt végre az OBI barkácsáruházlánc, amely a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete (KASZ) információi szerint
legalább 118 munkavállalót érint.
Az elbocsátások november végén kezdődtek, az érintettek pedig elsősorban a közösségi médiában adtak hangot felháborodásuknak, különösen az időzítés miatt, hiszen a karácsonyi ünnepek előtt szembesültek a döntéssel.
A szakszervezet elnöke, Karsai Zoltán közölte, hogy a vállalat vezetése mindmáig nem adott hivatalos tájékoztatást sem az elbocsátások pontos okairól, sem a végleges létszámadatokról. A KASZ azért beszél legalább 118 főről, mert nem minden áruházban van jelen, így elképzelhető, hogy a leépítés valójában ennél több dolgozót érint. Karsai különösen érthetetlennek tartja a hallgatást, mivel korábban számos kérdésben együttműködő volt a kapcsolat a cég és a szakszervezet között.
A leépítések mögött álló gazdasági indokok a szakszervezet szerint vitathatók. Az OBI Hungary Kft. legutóbbi nyilvános beszámolója alapján a vállalat 2024-ben 147,9 milliárd forintos árbevétel mellett 14,2 milliárd forintos adózott nyereséget ért el. A kormányzati lakásfelújítási támogatások és az építőipari ösztönző programok miatt az ágazat helyzete az idén sem romlott jelentősen, ezért a pénzügyi nehézségek alapvetően nem indokolják a mostani döntést.
A KASZ-hoz eljutott információk szerint a munkavállalók felmondólevelében a cég egy, 2026-ra tervezett átszervezésre hivatkozott. Az elbocsátások elsősorban az áruházakban dolgozó értékesítési munkatársakat érintik, az irodai dolgozókról vagy más országokban végrehajtott hasonló intézkedésekről egyelőre nincs adat. A leépítés mértéke telephelyenként eltérő, de összességében nem éri el azt a küszöböt, amely a munka törvénykönyve szerint csoportos létszámcsökkentésnek minősülne.
Karsai Zoltán hangsúlyozta, hogy az áruházak eddig sem működtek felesleges létszámmal, ezért a vállalat által használt, "túltervezve" jellegű megfogalmazások szerinte nem állják meg a helyüket. A mostani elbocsátások következtében a megmaradó dolgozókra érezhetően nagyobb munkateher hárulhat. Az elbocsátott munkavállalók a szakszervezet információi szerint kizárólag a törvényben előírt végkielégítést kapják, extra juttatásról vagy plusz kompenzációról nincs tudomásuk.
A KASZ jelenleg azon dolgozik, hogy minden érintett munkavállaló maradéktalanul megkapja a jogszabályban garantált járandóságait, és segítséget nyújt a mielőbbi újbóli elhelyezkedésben is. Az OBI Hungary Kft. a megkeresésekre eddig nem reagált, így a leépítések pontos okai és a vállalat hosszabb távú tervei továbbra is tisztázatlanok.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
