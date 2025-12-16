A 4iG védelmi ipari leányvállalata műholdak tömeggyártásába kezdene egy amerikai partnerrel

A 4iG Űr- és Védelmi Technológiák Zrt. (4iG S&D) és leányvállalata a REMRED Zrt. (REMRED) előzetes szándéknyilatkozatot kötöttek az APEX Technology műholdplatform-fejlesztő vállalattal. Az együttműködés célja az amerikai sorozatgyártási tapasztalatra épülő európai műholdas tömeggyártási kapacitás kialakítása.

A háromoldalú együttműködés keretében a felek vizsgálják egy közös vállalat létrehozásának a lehetőségét, valamint egy műhold-konstellációs alkalmazásokra optimalizált gyártási modell kialakítását, amely az autóiparban bevált, standardizált és skálázható tömeggyártási logikát ülteti át a műholdgyártásba.

Az együttműködés eredményeként fokozatosan bővíthető műholdas tömeggyártási kapacitás jöhet létre, amely a közlemény szerint "megfelel a globális műholdpiac elvárásainak a rövid szállítási határidőktől (12-18 hónapos szállítási ciklus) a bevált repülési technológiákra épülő megoldásokon át, a konstellációk gyártásáig".

Az Apex az Egyesült Államokban sorozatgyártásra optimalizált műholdplatformokat, valamint ipari hatékonyságú integrációs és gyártási folyamatokat biztosít, amelyek jelenleg

éves szinten több mint száz műholdplatform előállítását teszik lehetővé.

A REMRED Zrt. az európai űripari szabványoknak megfelelő mérnöki tudással, valamint a martonvásári REMTECH központra épülő integrációs és tesztelési infrastruktúrával erősíti a fejlesztési és gyártási hátteret. A 4iG S&D a teljes műholdas értékláncot lefedő vertikális integrációval, professzionális programmenedzsmenttel és kiterjedt nemzetközi piaceléréssel támogatja az együttműködést.

Az együttműködés részeként a felek egy közös demonstrációs műhold-misszió lehetőségét is vizsgálják, amely az Apex bevált technológiáira épülve segítheti a közös technológiai tapasztalat megszerzését és megalapozhatja a későbbi, több műholdat érintő programok indítását. A demonstrációs küldetés az európai szabványokhoz illesztett fejlesztési és minősítési folyamatban valósulhat meg.

Címlapkép forrása: Portfolio