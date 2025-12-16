  • Megjelenítés
Belép a horvátországi hotelpiacra az Opus Global
Üzlet

Belép a horvátországi hotelpiacra az Opus Global

Portfolio
Horvátországban terjeszkedik az Opus Global turisztikai cége, a Hunguest, egy Opatijában található tengerparti szálloda üzemeltetését veszi át december elejétől - derül ki a BÉT-en publiklált közleményből.
Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?
Kidurran az AI lufi, vagy mindent elsöpör a legújabb megatrend? Következő befektetői klubunkon erről lesz szó.
Információ és jelentkezés

Az Opus Global érdekeltségi körébe tartozó Hunguest Szálláshelyszolgáltató Zrt. 2025. december 1-jétől átvette

a horvátországi Opatijában található Hotel Miramar üzemeltetését.

A lépéssel a Hunguest belép a horvát piacra, portfóliója pedig 22 szállodára bővül.

A négycsillagos, öt épületből álló, 110 szobás tengerparti szálloda privát stranddal, valamint fűtött tengervizes és édesvizes medencékkel várja a vendégeket. Az új egység a montenegrói Hunguest Hotel Sun Resort mellett a vállalat második adriai szállodája, erősítve a lánc jelenlétét a régióban.

Még több Üzlet

Kilőtt a magyar tőzsde sztárja!

Éppen most rajzolják újra Európa energiatérképét, Magyarország pedig megkerülhetetlen szereplővé vált

Francia áram Malajziában egy amerikai adatközpontnak - új korszak az energiapiacon

A Hunguest értékelése szerint a Hotel Miramar nemcsak a nyári főszezonban, hanem az elő- és utószezonban is stabil keresletet ígér, így jól illeszkedik a társaság növekedési stratégiájába.

Az üzemeltetés átvétele a vendégek számára új, könnyen elérhető adriai desztinációt nyit meg, miközben diverzifikálja a lánc kínálatát a tengerparti szegmens felé

- áll a közleményben.

A Hunguest hoteleket is tartalmazó turizmus szegmens az Opus Global legkisebb bevételű üzletága a négy fő divízió között, de mind a bevétel,

mind az EBITDA növekedést mutatott az év első kilenc hónapjában.

Az Opus Global részvényeinek árfolyama ma 1,5 százalékos mínuszban van, de a bejelentésre nem mozdult a papír.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Címlapkép forrása: opus global

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

"Ez az igazi csoda. Az új japán csoda."

Zentuccio Japánba látogatott, és eléggé megdöbbent azon, amin látott. Nagyon magas minőség, egyedülálló ár-érték arány, és az ország távolról sem drága. Mindezt úgy, hogy a... The pos

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Megszületett a megállapodás: európai katonák tarthatják fenn a békét Ukrajnában
Európa katonákat küldene Ukrajnába, Oroszország hallani sem akar róla – Háborús híreink kedden
Elutasítottak egy ajánlatot a Lukoil eszközeire, a Mol még versenyben van
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility