Belép a horvátországi hotelpiacra az Opus Global

Az Opus Global érdekeltségi körébe tartozó Hunguest Szálláshelyszolgáltató Zrt. 2025. december 1-jétől átvette

a horvátországi Opatijában található Hotel Miramar üzemeltetését.

A lépéssel a Hunguest belép a horvát piacra, portfóliója pedig 22 szállodára bővül.

A négycsillagos, öt épületből álló, 110 szobás tengerparti szálloda privát stranddal, valamint fűtött tengervizes és édesvizes medencékkel várja a vendégeket. Az új egység a montenegrói Hunguest Hotel Sun Resort mellett a vállalat második adriai szállodája, erősítve a lánc jelenlétét a régióban.

A Hunguest értékelése szerint a Hotel Miramar nemcsak a nyári főszezonban, hanem az elő- és utószezonban is stabil keresletet ígér, így jól illeszkedik a társaság növekedési stratégiájába.

Az üzemeltetés átvétele a vendégek számára új, könnyen elérhető adriai desztinációt nyit meg, miközben diverzifikálja a lánc kínálatát a tengerparti szegmens felé

- áll a közleményben.

A Hunguest hoteleket is tartalmazó turizmus szegmens az Opus Global legkisebb bevételű üzletága a négy fő divízió között, de mind a bevétel,

mind az EBITDA növekedést mutatott az év első kilenc hónapjában.

Az Opus Global részvényeinek árfolyama ma 1,5 százalékos mínuszban van, de a bejelentésre nem mozdult a papír.

