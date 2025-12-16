Brüsszel leszámolna a mindenhol terjedő szennyező anyaggal, készülhetnek a vállalatok

Új uniós szabályozás lép életbe, amelytől azt reméli az Európai Bizottság, hogy képes lesz visszaszorítani a levegőből, ivóvízből és gyakorlatilag minden előcsomagolt élelmiszerből kimutatható mikroműanyagok terjedését. Az EU végrehajtó szerve napra pontosan egy évet adott magának arra, hogy egy mindenki által használható megoldási tervet publikáljon a műanyagszennyezés egyik legszembetűnőbb módjának kezelésére.

A Bizottság első körben a műanyag granulátumok oldaláról fogná meg az egyébként emberi egészségre is káros problémát, hiszen ezek a szemcsék szinte minden műanyagtermék alapanyagaként szolgálnak. A granulátumszemek apró mérete és súlya miatt azok gyakran szétszóródnak a feldolgozás több pontján is, ezt szeretné most záros határidőn belül visszaszorítani az új szabályozás.

Az előírások minden olyan gazdasági szereplőre vonatkoznak, amelyek évente legalább öt tonna műanyag granulátumot kezelnek az Unió területén.

Ide tartoznak a gyártók, az újrahasznosítók, a feldolgozók és raktározó tevékenységet folytató, valamint az EU-n belüli szállításban és a tengeri fuvarozásban érintett cégek is.

A vállalkozásoknak minden tartóból való kiömlést vagy egyéb veszteséget meg kell előzniük, és ha mégis kiborulna valamennyi granulátum, akkor azt haladéktalanul össze kell szedniük és a megfelelő módon kezelniük. Effektíve egy szakszerű „ne szemetelj” szabályozást hoznak létre, mivel túl gyakori, hogy a szétszóródott apró szemű műanyagokat egyszerűen figyelmen hagyják a dolgozók.

Az érintett cégeknek ráadásul a tevékenységük jellegéhez igazodó kockázatkezelési tervet kell készíteniük. Ez alól csak a szállítmányozással foglalkozó cégek mentesülnek, de a rendelet egyéb kötelezettségei rájuk is vonatkoznak.

Az öt tonna egészen alacsony szám éves szinten, így rengeteg kisvállalkozás is érintett lesz, azonban a közepes és nagyobb cégek, amelyek évente 1500 tonna granulátumnál is többet kezelnek, egy megfelelőségi tanúsítványt vagy külön engedélyt is be kell majd szerezniük.

A Bizottság azt vállalta, hogy 2026. december 17-ig kidolgoz egy ismeretterjesztő és képzési anyagot, amely segíteni fog minden szereplőt a szabályozás végrehajtásában.

Címlapkép forrása: EU