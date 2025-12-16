Durva áremelkedés jön: ennyivel drágulhatnak az okostelefonok, mindenkit érint a változás

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend? Kidurran az AI lufi, vagy mindent elsöpör a legújabb megatrend? Következő befektetői klubunkon erről lesz szó.

A mesterséges intelligencia térnyerése nyomán ugrásszerűen megnövekedő memóriachip-igény 2026-ra kínálati szűkösséget okozhat, ami felfelé hajtja az okostelefonok árát, miközben világszinten csökkenhet a készülékek kiszállítása – áll a Counterpoint Research legújabb elemzésében.

A kutatócég szerint az okostelefon-szállítások 2026-ban 2,1 százalékkal csökkenhetnek, holott korábban legfeljebb stagnálásra vagy enyhe növekedésre számítottak. Az átlagos eladási ár ezzel szemben 6,9 százalékkal emelkedhet az előző évhez képest, ami jóval meghaladja a korábban várt 3,6 százalékos drágulást.

A folyamat hátterében

a félvezetőipar ellátási láncának szűk keresztmetszetei és az ezekből fakadó alkatrészár-emelkedések állnak.

A világszerte zajló adatközpont-építési hullám fellendítette a keresletet az Nvidia rendszerei iránt, amelyek SK Hynix és Samsung gyártotta memóriachipeket használnak.

A DRAM (dinamikus véletlen hozzáférésű memória) különösen kritikus alkatrésznek számít, mivel az AI-adatközpontokban és az okostelefonokban egyaránt nélkülözhetetlen. A DRAM ára idén jelentősen emelkedett, mert a kereslet tartósan meghaladja a kínálatot.

A 200 dollárnál olcsóbb, belépőszintű okostelefonok előállítási költsége az év eleje óta 20–30 százalékkal nőtt. A közép- és felsőkategóriás készülékek esetében 10–15 százalékos költségemelkedést mértek. A Counterpoint arra figyelmeztet, hogy

a memóriaárak 2026 második negyedévéig további mintegy 40 százalékkal is drágulhatnak.

A gyártók várhatóan a fogyasztókra hárítják az alkatrészek drágulását. Az elemzés szerint az Apple és a Samsung vannak a legkedvezőbb helyzetben a nehezebb időszak átvészelésére, míg a versenytársak – különösen a közép- és alsó kategóriában erős kínai márkák – jóval szűkebb mozgástérrel rendelkeznek a piaci részesedés és a haszonkulcs közötti egyensúlyozásra.

Egyes vállalatok a költségek lefaragása érdekében gyengébb minőségű kameramodulokat, kijelzőket vagy hangszórókat építhetnek be, illetve régebbi alkatrészeket használhatnak fel újra. Emellett várhatóan abba az irányba terelik majd a vásárlókat, hogy a drágább, magasabb árrésű modelleket válasszák.

