Egy újabb gigantikus AI-vállalat épül

A Databricks több mint 4 milliárd dollárt vont be legutóbbi tőkebevonási körében, amely a vállalatot 134 milliárd dollárra értékelte, jól jelezve a mesterségesintelligencia-szektor iránti befektetői étvágyat.
Az L sorozatú finanszírozási kört az Insight Partners, a Fidelity Management & Research Company és a J.P. Morgan Asset Management vezette. A körben olyan nagynevű befektetők is részt vettek, mint az Andreessen Horowitz, a BlackRock és a Blackstone.

A befektetők világszerte egyre nagyobb összegeket irányítanak a mesterséges intelligenciához kapcsolódó vállalatokhoz, mivel a technológia gyors terjedésétől a hatékonyság jelentős javulását, valamint az adatalapú alkalmazások hosszú távú fejlődését várják.

A Databricks befektetői egy olyan világra számítanak, ahol minden vállalat adatközpontú, és egységes platformra van szüksége az információk tisztításához, elemzéséhez és hasznosításához

– mondta Michael Ashley Schulman, a Running Point Capital Advisors partnere.

A San Franciscó-i székhelyű vállalat a harmadik negyedévben 4,8 milliárd dolláros évesített bevételi ütemet ért el, ami több mint 55 százalékos növekedés az előző év azonos időszakához képest. Mind az AI-termékek, mind az adattárház-szolgáltatások bevétele meghaladta az évi 1 milliárd dolláros szintet.

A Databricks a friss tőkét mesterségesintelligencia-alkalmazások fejlesztésére, felvásárlások finanszírozására, AI-kutatásra, valamint a dolgozói részvényjuttatási programok likviditásának növelésére kívánja fordítani. A vállalat világszerte több mint 20 ezer ügyfelet szolgál ki, köztük olyan nagyvállalatokat, mint a Shell, az Adobe és az NBA.

