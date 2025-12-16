Fordulat a világkereskedelemben: 2026-ban jöhet az áttörés, ami milliárdokat spórolhat

Jelenleg komoly esély látszik arra, hogy a Szuezi-csatorna 2026-ban ismét megnyíljon, ami jelentős mértékben mérsékelheti a szállítási költségeket, és számottevően csökkentheti a globális ellátási láncokra nehezedő terhelést.

A Szuezi-csatorna jelentősége óriási: a globális árukereskedelem mintegy 15 százaléka halad át rajta, konténerforgalomban pedig ennek nagyjából a kétszerese. A vízi út 2023 novembere óta gyakorlatilag zárva van, amikor a Jemen jelentős területeit ellenőrző húszi lázadók elkezdték támadni a kereskedelmi hajókat a Vörös-tenger déli torkolatánál. Azóta legalább négy hajót elsüllyesztettek, több másikat felgyújtottak, és több tengerész életét vesztette.

A lezárás miatt a hajózási társaságok kénytelenek voltak Afrika déli csücskét megkerülve közlekedni. Ez az útvonal átlagosan tíz nappal hosszabbítja meg az Ázsia és Európa közötti utat, és több millió dolláros többletköltséget okoz járatonként. Az ING Bank becslése szerint a kerülő jelenleg a globális flottakapacitás mintegy 6 százalékát köti le.

Mindez öt kaotikus év betetőzése volt a hajózási iparágban. Ez az időszak magában foglalta a Covid–19 járvány hatásait, az amerikai–kínai kereskedelmi háború eszkalációját, egy hatalmas konténerhajó 2021-es megfeneklését a Szuezi-csatornában, valamint az aszály miatti zavarokat a Panama-csatornánál 2023–2024-ben.

A helyzet azonban fordulni látszik: a húszi támadások intenzitása mérséklődött, miután az Egyesült Államok közvetítésével szeptember végén tűzszünet jött létre Izrael és a Hamász között Gázában. A helyzet továbbra is törékeny,

de ha a megállapodás tartósnak bizonyul, a forgalom fokozatosan újraindulhat.

A világ vezető hajózási társaságai és legnagyobb nyersanyag-kereskedői hivatalosan még zártnak tekintik az útvonalat, a háttérben azonban már tesztelik a terepet: egyes hajókat – köztük a világ legnagyobb konténerszállítóit – felküldik a Vörös-tengeren, hogy lássák, mi történik. Ezek a hajók eddig gond nélkül átkeltek, a csatornán áthaladó hajók száma pedig novemberben másfél éves csúcsot ért el.

Egyes társaságok már az egyszeri teszteknél is továbbmentek. A világ harmadik legnagyobb hajózási vállalata, a francia CMA CGM két év után először vállal ismét rendszeres szolgáltatást Indiából az Egyesült Államok keleti partjára a Szuezi-útvonalon, 2026 elejétől. Más szereplők egyelőre nem hozzák nyilvánosságra menetrendjüket, de jelzik, hogy kiváró álláspontjuk hamarosan változhat.

Ha a tűzszünet tart, akkor azt hiszem, átléptünk egy küszöböt, és nagy lépést tettünk a Vörös-tengeren át vezető útvonalhoz való visszatérés felé

– mondta Vincent Clerc, az A. P. Moller–Maersk vezetője múlt hónapban.

Az iparágnak azonban több erős oka is van az óvatosságra.

Az első Jemen és Gáza helyzete. A két konfliktus összekapcsolódik, és a Vörös-tenger nyugalma attól függ, fennmarad-e a béke Izrael és a Hamász között. Ha a megállapodás összeomlik, a húszik nagy valószínűséggel újraindítják támadásaikat a kereskedelmi hajók ellen.

A második ok, hogy a hajózási társaságok szeretnék elkerülni az úgynevezett kettős zavart: azt a kockázatot, hogy túl korán térnek vissza a Vörös-tengerre, majd egy újabb támadáshullám miatt ismét az afrikai kerülőútra kényszerülnek. Ez a bizonytalanság óvatos megközelítést indokol. Iparági vezetők szerint

akár hat hónapig is eltarthat a korlátozott próbajáratok időszaka, mielőtt a teljes visszatérést egyáltalán komolyan mérlegelnék.

A legvalószínűbb forgatókönyv szerint a konténerhajók eleinte továbbra is az afrikai kerülőt választják majd, amikor Ázsiából Európába tartanak teli rakománnyal, és a menetrend pontos betartása kulcsfontosságú. Az Ázsiába visszatérő, kevésbé terhelt és kevésbé időérzékeny járatokon viszont már tesztelhetik a Szuezi-útvonalat.

A harmadik ok, hogy a Vörös-tengerre vonatkozó biztosítási díjak továbbra is nagyon magasak, ami rontja az útvonal gazdaságosságát. Közben a fűtőolaj ára ötéves mélypontra, tonnánként 350 dollárra esett a 2023-as, hordónkénti 500 dollár feletti csúcsról, ami mérsékli az afrikai kerülőút többletköltségeit. A két tényező együtt azt jelenti, hogy jelenleg alacsony a pénzügyi ösztönzés a csatornaútvonalra való visszatérésre.

Úgy gondoljuk, néhány negyedévbe telik, mire az átirányítás fokozatosan megszűnik

– mondta nemrég Constantin Baack, az MPC Container Ships vezetője a befektetőknek.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images