Fordulat a világkereskedelemben: 2026-ban jöhet az áttörés, ami milliárdokat spórolhat

Jelenleg komoly esély látszik arra, hogy
a Szuezi-csatorna 2026-ban ismét megnyíljon, ami jelentős mértékben mérsékelheti a szállítási költségeket,
és számottevően csökkentheti a globális ellátási láncokra nehezedő terhelést.
A Szuezi-csatorna jelentősége óriási: a globális árukereskedelem mintegy 15 százaléka halad át rajta, konténerforgalomban pedig ennek nagyjából a kétszerese. A vízi út 2023 novembere óta gyakorlatilag zárva van, amikor a Jemen jelentős területeit ellenőrző húszi lázadók elkezdték támadni a kereskedelmi hajókat a Vörös-tenger déli torkolatánál. Azóta legalább négy hajót elsüllyesztettek, több másikat felgyújtottak, és több tengerész életét vesztette.
A lezárás miatt a hajózási társaságok kénytelenek voltak Afrika déli csücskét megkerülve közlekedni. Ez az útvonal átlagosan tíz nappal hosszabbítja meg az Ázsia és Európa közötti utat, és több millió dolláros többletköltséget okoz járatonként. Az ING Bank becslése szerint a kerülő jelenleg a globális flottakapacitás mintegy 6 százalékát köti le.
Mindez öt kaotikus év betetőzése volt a hajózási iparágban. Ez az időszak magában foglalta a Covid–19 járvány hatásait, az amerikai–kínai kereskedelmi háború eszkalációját, egy hatalmas konténerhajó 2021-es megfeneklését a Szuezi-csatornában, valamint az aszály miatti zavarokat a Panama-csatornánál 2023–2024-ben.
A helyzet azonban fordulni látszik: a húszi támadások intenzitása mérséklődött, miután az Egyesült Államok közvetítésével szeptember végén tűzszünet jött létre Izrael és a Hamász között Gázában. A helyzet továbbra is törékeny,
de ha a megállapodás tartósnak bizonyul, a forgalom fokozatosan újraindulhat.
A világ vezető hajózási társaságai és legnagyobb nyersanyag-kereskedői hivatalosan még zártnak tekintik az útvonalat, a háttérben azonban már tesztelik a terepet: egyes hajókat – köztük a világ legnagyobb konténerszállítóit – felküldik a Vörös-tengeren, hogy lássák, mi történik. Ezek a hajók eddig gond nélkül átkeltek, a csatornán áthaladó hajók száma pedig novemberben másfél éves csúcsot ért el.
Egyes társaságok már az egyszeri teszteknél is továbbmentek. A világ harmadik legnagyobb hajózási vállalata, a francia CMA CGM két év után először vállal ismét rendszeres szolgáltatást Indiából az Egyesült Államok keleti partjára a Szuezi-útvonalon, 2026 elejétől. Más szereplők egyelőre nem hozzák nyilvánosságra menetrendjüket, de jelzik, hogy kiváró álláspontjuk hamarosan változhat.
Ha a tűzszünet tart, akkor azt hiszem, átléptünk egy küszöböt, és nagy lépést tettünk a Vörös-tengeren át vezető útvonalhoz való visszatérés felé
– mondta Vincent Clerc, az A. P. Moller–Maersk vezetője múlt hónapban.
Az iparágnak azonban több erős oka is van az óvatosságra.
Az első Jemen és Gáza helyzete. A két konfliktus összekapcsolódik, és a Vörös-tenger nyugalma attól függ, fennmarad-e a béke Izrael és a Hamász között. Ha a megállapodás összeomlik, a húszik nagy valószínűséggel újraindítják támadásaikat a kereskedelmi hajók ellen.
A második ok, hogy a hajózási társaságok szeretnék elkerülni az úgynevezett kettős zavart: azt a kockázatot, hogy túl korán térnek vissza a Vörös-tengerre, majd egy újabb támadáshullám miatt ismét az afrikai kerülőútra kényszerülnek. Ez a bizonytalanság óvatos megközelítést indokol. Iparági vezetők szerint
akár hat hónapig is eltarthat a korlátozott próbajáratok időszaka, mielőtt a teljes visszatérést egyáltalán komolyan mérlegelnék.
A legvalószínűbb forgatókönyv szerint a konténerhajók eleinte továbbra is az afrikai kerülőt választják majd, amikor Ázsiából Európába tartanak teli rakománnyal, és a menetrend pontos betartása kulcsfontosságú. Az Ázsiába visszatérő, kevésbé terhelt és kevésbé időérzékeny járatokon viszont már tesztelhetik a Szuezi-útvonalat.
A harmadik ok, hogy a Vörös-tengerre vonatkozó biztosítási díjak továbbra is nagyon magasak, ami rontja az útvonal gazdaságosságát. Közben a fűtőolaj ára ötéves mélypontra, tonnánként 350 dollárra esett a 2023-as, hordónkénti 500 dollár feletti csúcsról, ami mérsékli az afrikai kerülőút többletköltségeit. A két tényező együtt azt jelenti, hogy jelenleg alacsony a pénzügyi ösztönzés a csatornaútvonalra való visszatérésre.
Úgy gondoljuk, néhány negyedévbe telik, mire az átirányítás fokozatosan megszűnik
– mondta nemrég Constantin Baack, az MPC Container Ships vezetője a befektetőknek.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Bankot alapít a PayPal
Minő véletlen: PayPal Bank lesz a neve.
Otthon Start: két újabb lakásfejlesztést nyilvánít kiemelt beruházássá a kormány
Az egyik Budapest XIII., a másik a XVIII. kerületében található.
Megszületett a megállapodás: európai katonák tarthatják fenn a békét Ukrajnában
Területi engedmények csak biztonsági garanciákért cserébe.
Pakshoz mérhető energiatárolási boom előtt Magyarország – tényleg itt az áttörés?
Itt a következő nagy energiapiaci játszma.
Amerikai tisztviselők: olyan garanciákat kaphat Ukrajna, mintha a NATO tagja lenne
Tagság nélkül is vonatkozna az 5-ös cikkely a megtámadott országra.
Bod Péter Ákos: Magyarország újra elköveti az eredendő bűnt?
A Corvinus professzorának cikke.
Trump: "Sosem volt még ilyen közel a béke!"
Még az európai vezetőket is megdicsérte az amerikai elnök.
ISO 27001: Hogyan tegyük a tanúsítást üzleti előnnyé? - 2. rész: Implementáció és bizonyítékgyűjtés
A sikeres ISO 27001-projekt második harmada az implementációról szól: a kulcskontrollok működésbe állításáról, a bizonyítékok (evidence-ek) tudatos felépítéséről és az információbizt
A Citadella befektetési alap beolvad a HOLD Columbus befektetési alapba
2026. január 23-án a Zsiday Viktor által kezelt Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap ("Citadella befektetési alap") beolvad a Móricz Dániel és Cser Tamás által... The pos
Nyugdíj-előtakarékosság: Elég 40 éves korban elkezdeni gyűjteni?
A magyar dolgozók átlagosan 41-42 éves korban döntenek úgy, hogy végre komolyan veszik a nyugdíj-megtakarítást. Ez azonban egy kritikus probléma: ekkor már mindössze 20-25 év marad a vagyon fe
Kína leuralja az ipart és a nyersanyagpiacot - HOLD Minutes
A HOLD Minutes e heti részében Maróti Ádám portfóliókezelő beszél: A YouTube-on vagy a HOLD Facebook-oldalán mondd el a véleményed, hogy tetszik-e a Minutes, és... The post Kína leuralja az i
Top 10 osztalék részvény - 2025. december
December ötödikén kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző
A magyar élelmiszeripar titkos sikerreceptje - Avagy hogyan képesek folytonos viharban fejlődni a vállalatok?
A magyar élelmiszeripar a változékony körülmények, az erős vevői nyomás és az ágaztara jellemző alacsony profitráta ellenére képes tartani a lépést a gazdaság egészével. Mi a titok? Hog
"Ez az igazi csoda. Az új japán csoda."
Zentuccio Japánba látogatott, és eléggé megdöbbent azon, amin látott. Nagyon magas minőség, egyedülálló ár-érték arány, és az ország távolról sem drága. Mindezt úgy, hogy a... The pos
Hidegháború indul a sportban?
Korábban írtam arról egy igen hosszú anyagot arról, hogy kik azok a szereplők különböző kontinenseken, akik irányítják mindannyiunk kedvenc játékát. Az a napnál világosabb volt,... The po
Már qvikkel is lehet fizetni a Díjneten elérhető több mint 100 partner részére (x)
Pillanatok alatt lebonyolíthatjuk az elektronikus számlafizetést, és még adományozhatunk is.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Alig keresenek pénzt a németek az autógyártáson. Feladják?
Miért zuhant az üzemi eredmény?
Ha ezt meglépi Trump, azzal alapjaiban írhatja át Magyarország jövőjét is
A Checklistben a Trump-doktrína lehetséges hatásait vizsgáljuk.
Erre a Fed döntésre várt a piac: indulhat a rali?
A Fed növekedéssel és lassuló inflációval számol jövőre.