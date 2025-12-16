  • Megjelenítés
FONTOS Zsiday Viktor nagy döntést hozott: befejezi portfóliómenedzseri pályafutását
Fordulat a világkereskedelemben: 2026-ban jöhet az áttörés, ami milliárdokat spórolhat
Üzlet

Fordulat a világkereskedelemben: 2026-ban jöhet az áttörés, ami milliárdokat spórolhat

Portfolio
A globális áruszállítás 2000 óta egymást követő sokkokat szenvedett el, amelyek csúcspontja a Vörös-tenger és a Szuezi-csatorna két évvel ezelőtti lezárása volt. Most jó esély mutatkozik arra, hogy a vízi út 2026-ban újranyílhat, ami érdemben csökkentené a szállítási költségeket és enyhítené a globális ellátási láncokra nehezedő nyomást, írja a Bloomberg.

Jelenleg komoly esély látszik arra, hogy

a Szuezi-csatorna 2026-ban ismét megnyíljon, ami jelentős mértékben mérsékelheti a szállítási költségeket,

és számottevően csökkentheti a globális ellátási láncokra nehezedő terhelést.

A Szuezi-csatorna jelentősége óriási: a globális árukereskedelem mintegy 15 százaléka halad át rajta, konténerforgalomban pedig ennek nagyjából a kétszerese. A vízi út 2023 novembere óta gyakorlatilag zárva van, amikor a Jemen jelentős területeit ellenőrző húszi lázadók elkezdték támadni a kereskedelmi hajókat a Vörös-tenger déli torkolatánál. Azóta legalább négy hajót elsüllyesztettek, több másikat felgyújtottak, és több tengerész életét vesztette.

Még több Üzlet

Izgalmas nap készül a tőzsdéken - Mire számíthatnak a befektetők?

Ügyészségi vizsgálat indult az olasz Generali nagytulajdonosánál

Eséssel zártak az amerikai tőzsdék

A lezárás miatt a hajózási társaságok kénytelenek voltak Afrika déli csücskét megkerülve közlekedni. Ez az útvonal átlagosan tíz nappal hosszabbítja meg az Ázsia és Európa közötti utat, és több millió dolláros többletköltséget okoz járatonként. Az ING Bank becslése szerint a kerülő jelenleg a globális flottakapacitás mintegy 6 százalékát köti le.

Mindez öt kaotikus év betetőzése volt a hajózási iparágban. Ez az időszak magában foglalta a Covid–19 járvány hatásait, az amerikai–kínai kereskedelmi háború eszkalációját, egy hatalmas konténerhajó 2021-es megfeneklését a Szuezi-csatornában, valamint az aszály miatti zavarokat a Panama-csatornánál 2023–2024-ben.

A helyzet azonban fordulni látszik: a húszi támadások intenzitása mérséklődött, miután az Egyesült Államok közvetítésével szeptember végén tűzszünet jött létre Izrael és a Hamász között Gázában. A helyzet továbbra is törékeny,

de ha a megállapodás tartósnak bizonyul, a forgalom fokozatosan újraindulhat.

A világ vezető hajózási társaságai és legnagyobb nyersanyag-kereskedői hivatalosan még zártnak tekintik az útvonalat, a háttérben azonban már tesztelik a terepet: egyes hajókat – köztük a világ legnagyobb konténerszállítóit – felküldik a Vörös-tengeren, hogy lássák, mi történik. Ezek a hajók eddig gond nélkül átkeltek, a csatornán áthaladó hajók száma pedig novemberben másfél éves csúcsot ért el.

Egyes társaságok már az egyszeri teszteknél is továbbmentek. A világ harmadik legnagyobb hajózási vállalata, a francia CMA CGM két év után először vállal ismét rendszeres szolgáltatást Indiából az Egyesült Államok keleti partjára a Szuezi-útvonalon, 2026 elejétől. Más szereplők egyelőre nem hozzák nyilvánosságra menetrendjüket, de jelzik, hogy kiváró álláspontjuk hamarosan változhat.

Ha a tűzszünet tart, akkor azt hiszem, átléptünk egy küszöböt, és nagy lépést tettünk a Vörös-tengeren át vezető útvonalhoz való visszatérés felé

– mondta Vincent Clerc, az A. P. Moller–Maersk vezetője múlt hónapban.

Az iparágnak azonban több erős oka is van az óvatosságra.

Az első Jemen és Gáza helyzete. A két konfliktus összekapcsolódik, és a Vörös-tenger nyugalma attól függ, fennmarad-e a béke Izrael és a Hamász között. Ha a megállapodás összeomlik, a húszik nagy valószínűséggel újraindítják támadásaikat a kereskedelmi hajók ellen.

A második ok, hogy a hajózási társaságok szeretnék elkerülni az úgynevezett kettős zavart: azt a kockázatot, hogy túl korán térnek vissza a Vörös-tengerre, majd egy újabb támadáshullám miatt ismét az afrikai kerülőútra kényszerülnek. Ez a bizonytalanság óvatos megközelítést indokol. Iparági vezetők szerint

akár hat hónapig is eltarthat a korlátozott próbajáratok időszaka, mielőtt a teljes visszatérést egyáltalán komolyan mérlegelnék.

A legvalószínűbb forgatókönyv szerint a konténerhajók eleinte továbbra is az afrikai kerülőt választják majd, amikor Ázsiából Európába tartanak teli rakománnyal, és a menetrend pontos betartása kulcsfontosságú. Az Ázsiába visszatérő, kevésbé terhelt és kevésbé időérzékeny járatokon viszont már tesztelhetik a Szuezi-útvonalat.

A harmadik ok, hogy a Vörös-tengerre vonatkozó biztosítási díjak továbbra is nagyon magasak, ami rontja az útvonal gazdaságosságát. Közben a fűtőolaj ára ötéves mélypontra, tonnánként 350 dollárra esett a 2023-as, hordónkénti 500 dollár feletti csúcsról, ami mérsékli az afrikai kerülőút többletköltségeit. A két tényező együtt azt jelenti, hogy jelenleg alacsony a pénzügyi ösztönzés a csatornaútvonalra való visszatérésre.

Úgy gondoljuk, néhány negyedévbe telik, mire az átirányítás fokozatosan megszűnik

– mondta nemrég Constantin Baack, az MPC Container Ships vezetője a befektetőknek.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

"Ez az igazi csoda. Az új japán csoda."

Zentuccio Japánba látogatott, és eléggé megdöbbent azon, amin látott. Nagyon magas minőség, egyedülálló ár-érték arány, és az ország távolról sem drága. Mindezt úgy, hogy a... The pos

Holdblog

Hidegháború indul a sportban?

Korábban írtam arról egy igen hosszú anyagot arról, hogy kik azok a szereplők különböző kontinenseken, akik irányítják mindannyiunk kedvenc játékát. Az a napnál világosabb volt,... The po

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Tűz alatt Moszkva, hatalmas biztonsági garanciát adna Kijevnek Trump? – Híreink az orosz-ukrán háborúról hétfőn
Eséssel zártak az amerikai tőzsdék
Megjött a döntés: így alakul holnaptól a benzin ára
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility