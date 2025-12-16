  • Megjelenítés
Francia áram Malajziában egy amerikai adatközpontnak - új korszak az energiapiacon
Francia áram Malajziában egy amerikai adatközpontnak - új korszak az energiapiacon

Portfolio
A francia TotalEnergies 21 éves hosszú távú áramvásárlási szerződést (PPA) kötött az Alphabet tulajdonában lévő Google-lal, amelynek keretében évente 1 terawattórányi árammal látják el a vállalat malajziai adatközpontjait.
Az energiát a Malajziában épülő, új Citra Energies naperőmű termeli majd.

Az erőmű kivitelezése várhatóan 2026 elején kezdődik, a szerződés pedig a tervek szerint a jövő év első negyedévében lép hatályba. A francia energiavállalat novemberben egy másik megállapodást is aláírt a Google-lal, amelynek értelmében a technológiai cég ohiói adatközpontjait látják el villamos energiával.

Az adatközpontok, amelyeket nagyrészt technológiai óriáscégek üzemeltetnek, egyre több energiát igényelnek, mivel a vállalatok versenyt futnak a mesterséges intelligencia fejlesztéséért. Ez a gyorsan növekvő energiaéhség sokszor már meghaladja a helyi közüzemi szolgáltatók kapacitását.

Egyre nagyobb szerepet kapnak

A hosszú távú áramvásárlási szerződés, tehát a PPA ma az energetika egyik legforróbb kifejezése. Lényege egyszerű: a fogyasztó hosszú távú, jellemzően fix áras megállapodást köt egy termelővel, amelyben garantált mennyiségű, általában megújuló villamos energiát vásárol, amellyel ez a konstrukció biztonságot adhat az árvolatilitás ellen. A Portfolio EnergyTalks podcast októberi adásában ehhez a témához kapcsolódóan a vállalati zöldenergia-beszerzések legizgalmasabb kérdéseit vették végig a meghívott szakértőink.

Az adást követően az őszi Portfolio Energy Investment Forum 2025 konferenciánkon is előkerültek a hosszú távú áramvásárlási szerződések. Az eseményen megtudhattuk, hogy a piaci szereplők nyitottságot látnak az új konstrukció irányába és fokozatos fejlődést tapasztalnak Magyarországon.

Azonban a PPA piac még nemzetközi viszonylatban is gyerekcipőben jár. A finanszírozás, a banki hozzáállás és a kockázatkezelés kérdései sok kérdést vetnek fel, bár látszik már az elmozdulás - ezért is olyan fontos a szakmai párbeszéd ebben a témában.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

