Itt a kormány terve: milliárdokat spórolhatnak a magyar cégek, de van egy csavar

2026. március 3-án újra együtt a compliance és vállalati jogász szakma: Az MI új piacokat teremt, meglévő üzleti modelleket alakít át és ezáltal új compliance kihívásokat hoz – hogyan lesz a változásból versenyelőny?

A Nemzetgazdasági Minisztérium társadalmi egyeztetésre bocsátott rendelettervezete egy új végrehajtási szabályrendszert hozna létre a környezeti károk felszámolását és más, meghatározott környezetvédelmi célokat szolgáló beruházásokhoz, illetve felújításokhoz kapcsolódó társaságiadó-kedvezmény gyakorlati alkalmazásaához.

A tervezet célja az lenne, hogy részletesen szabályozza, milyen feltételek mellett, milyen eljárásban és milyen adminisztratív keretek között lehetne igénybe venni ezt az adókedvezményt.

A szöveg kifejezetten technikai és végrehajtási jellegű: nem új kedvezményt vezetne be, hanem a már törvényi szinten létező lehetőséghez rendelne pontos fogalmakat, határidőket, kizáró okokat és adatszolgáltatási kötelezettségeket, amelyek nélkül a kedvezmény a gyakorlatban nem lenne érvényesíthető.

A normaszöveg egyik legfontosabb eleme annak részletes meghatározása lenne, hogy mikor tekintendő egy beruházás vagy felújítás megkezdettnek, mivel ez több jogosultsági feltétel kiindulópontja. A „megkezdés napja” a legkorábbi időpont lenne az építési munkák tényleges megindulása, az első - a beruházás célját szolgáló – tárgyi eszköz megrendelése, vagy bármely olyan jogi kötelezettségvállalás közül, amely a beruházást visszafordíthatatlanná tenné.

Ugyanakkor a tervezet kifejezetten kizárná, hogy bizonyos előkészítő lépések – például földvásárlás, engedélyek beszerzése, tanulmányok készítése – önmagukban a beruházás megkezdésének minősüljenek.

A rendelettervezet azt is rögzítené, milyen költségek nem számíthatnának bele az elszámolható beruházási értékbe: így például kizárás alá esnének a csőd-, felszámolási vagy kényszertörlési eljárás alatt álló vállalkozástól beszerzett eszközök, a korábban már állami támogatásban részesült használt eszközök, illetve minden olyan költség, amely a hivatalos bejelentés benyújtása előtt merülne fel.

Az adókedvezmény igénybevételének előfeltétele a tervezet szerint egy részletes bejelentési eljárás lenne, amelyet az adópolitikáért felelős miniszterhez kellene benyújtani. A bejelentésnek kiterjedt adattartalma lenne: az adózó azonosító adatai mellett tartalmaznia kellene a beruházás helyszínét, célját, tervezett kezdő- és befejezési időpontját, a várható költségeket és az igényelt adókedvezmény összegét, valamint a beruházás szakmai bemutatását. Nyilatkozni kellene arról is, hogy nem áll fenn kizáró ok, illetve arról, hogy a projekthez kapcsolódik-e más állami támogatás.

A miniszter a tervezet alapján 90 napon belül vizsgálná meg a bejelentést; hiányosság esetén hiánypótlásra hívná fel az adózót, míg jogosulatlan igény esetén elutasító tájékoztatást adna.

Ha a hiánypótlás 180 napon belül nem történne meg, a bejelentést nem vennék nyilvántartásba. A rendelet lehetőséget adna arra is, hogy környezetvédelmi szakkérdésben a környezetvédelemért felelős miniszter bevonására kerüljön sor, amely meghosszabbítaná az ügyintézési időt.

A tervezet részletes módszertant vezetne be az elszámolható költségek és az adókedvezmény összegének meghatározására, különös tekintettel a jelenérték-számításra. A kedvezményt nemcsak folyó áron, hanem diszkontált, jelenértéken kellene meghatározni, a bejelentés benyújtásakor érvényes diszkontkamatláb alkalmazásával. A rendelet mellékletekben rögzítené azokat a képleteket, amelyekkel a több év alatt felmerülő beruházási költségeket és a több adóévben érvényesített kedvezményrészeket jelenértékre kellene átszámítani. Az adatokat ezer forintban kellene megadni, a devizában felmerülő tételeket pedig a bejelentést megelőző hónap utolsó napján érvényes jegybanki árfolyamon kellene forintra átváltani.

A tervezet lehetőséget biztosítana a bejelentés visszavonására, illetve a nyilvántartásba vett kedvezményösszeg csökkentésére mindaddig, amíg az adózó ténylegesen nem érvényesített adókedvezményt, de a csökkentésről szóló nyilatkozat később már nem lenne módosítható.

A szabályozás több szigorú feltételt is rögzítene az adókedvezmény tényleges alkalmazására:

A kedvezmény csak akkor lenne igénybe vehető, ha a beruházás mindenben megfelelne a bejelentésben bemutatott feltételeknek, és az adókedvezmény más állami támogatásokkal együtt – jelenértéken számolva – nem lépné túl az uniós támogatási korlátokat. Kifejezett kizáró ok lenne, ha a beruházás a tervezett kezdőnapot követő két naptári éven belül nem indulna el. Szintén elesne az adózó a kedvezménytől, ha a tényállás érdemben megváltozna, bár a tervezet szerint puszta számítási hiba, elírás vagy a befejezési időpont csúszása önmagában nem számítana ilyen változásnak. Nem lehetne kedvezményt érvényesíteni abban az adóévben, amikor az adóhatóság végrehajtást indít adótartozás miatt, illetve abban az évben sem, amikor be nem jelentett foglalkoztatás miatt mulasztási bírságot szabnak ki, bizonyos, szűk kivételektől eltekintve.

A tervezet az adókedvezmény „utókövetését” is szabályozná. Az adózóknak a társaságiadó-bevallásukban beruházásonként adatot kellene szolgáltatniuk az igénybe vett kedvezményről, annak jelenértékéről, az összesen érvényesített támogatásról és az esetleges egyéb állami támogatásokról. Ha a beruházás két éven belül nem indulna el, erről külön nyilatkozatot kellene tenni abban az adóévi bevallásban, amikor ez a határidő lejár. A miniszter külön nyilvántartást vezetne a bejelentésekről, amely tartalmazná az adózók adatait, a költség- és kedvezményösszegeket, valamint a beruházások fő jellemzőit, és ezek adatait évente továbbítaná az adóhatóságnak.

A rendelet a tervek szerint 2026. január 1-jén lépne hatályba, a társadalmi egyeztetés december 23-ig tart.