Megjött az év MNB-bírsága, félmilliárdra büntetett a felügyelet

A Magyar Nemzeti Bank piacfelügyeleti eljárás keretében vizsgálta, hogy a budapesti székhelyű TheGroup One Zrt. végzett-e jegybanki engedély nélkül, üzletszerűen, a hitelintézeti törvényben (Hpt.) nevesített betét gyűjtése és más visszafizetendő pénzeszköz nyilvánosságtól való elfogadása pénzügyi szolgáltatási tevékenységet, illetve egy magánszemély esetében az érdemi közreműködés eshetőségét – írja az MNB közleménye.
A felügyelet megállapította, hogy a TheGroup One Zrt. ingatlanbefektetési lehetőségre hivatkozva gyűjtött pénzt több száz magyar magánszemélytől. A közlemény szerint a befektetők a vizsgált mintegy 2 éves időszakban a társaság részére jelentős, milliárdos összegű befizetést teljesítettek, melynek fejében a TheGroup One Zrt. befektetéseik gyarapítását és azok hozammal történő visszafizetését ígérte.
Az egyes befektetőkkel kötött szerződések minden esetben rendelkeztek a hozamról vagy a nyereségről, valamint tartalmazták a befektetési célt is, ezért bár a visszafizetési kötelezettségről nem minden szerződés tartalmazott konkrét rendelkezést, a befektetők jogos minimális elvárása volt a befizetett tőkéjük visszafizetése, hiszen az egyértelmű nyereségígéret implicit módon magában foglalta a tőkevisszafizetési kötelezettséget is – írja a felügyelet.
Az MNB által megállapítás tárgyává tett szerződések megkötésével a befektetők nem ingatlanokat kívántak megszerezni, hanem a társaság által elviekben alacsonyabb áron megvásárolt, és magasabb áron eladott ingatlanok értékesítéséből (vagyis ingatlanhasznosításból) származó nyereségből való részesedés végett szerződtek a TheGroup One Zrt.-vel. A vizsgálat feltárta, hogy a társaság által befektetési lehetőségként kínált ingatlanok többsége ugyan valóban létezett, azonban azoknak csak a töredéke felett szerzett tulajdonjogot (vagy vagyoni értékű jogot) a társaság, illetve az annak tevékenységében érdemben közreműködő magánszemély.
Az MNB megállapítása szerint a TheGroup One Zrt. tevékenysége leplezett nyilvános forrásgyűjtésnek minősül, amely kapcsán az eljárás keretében beszerzett tanúvallomások egybehangzók voltak: a befektetők szerződéskötéshez fűzött várakozása az volt, hogy hozamot érjenek el, és céljuk az volt, hogy az általuk befektetett pénzeszközt nyereséggel, hozammal növelten kapják vissza – szögezi le a Nemzeti Bank.
A felügyelet megállapította, hogy a társaság a Hpt. szerinti „más visszafizetendő pénzeszköz nyilvánosságtól történő elfogadása” pénzügyi szolgáltatási tevékenységet végzett, amely tevékenység végzésére azonban nem rendelkezett jegybanki engedéllyel.
A TheGroup One Zrt. tevékenységét üzletszerűen, azaz nyereség, illetve vagyonszerzési céllal, előre egyedileg meg nem határozott körben, rendszeres gazdasági tevékenységként végezte. A közreműködő magánszemélynek pedig a társaság tulajdonosaként, vezető tisztségviselőjeként aktív kezdeményező, irányító szerepe volt a tevékenységben, annak „arca”, központi szereplője volt – részletezi a közlemény.
Mindezek nyomán az MNB ma közzétett határozatában azonnali hatállyal megtiltotta a TheGroup One Zrt.-nek, hogy felügyeleti engedély nélkül pénzügyi szolgáltatási tevékenységet folytasson,
és a társaságot 540 millió forint, míg a tevékenységében érdemben közreműködő magánszemélyt 27 millió forint piacfelügyeleti bírsággal sújtotta.
Az MNB ismételten felhívja a befektetni szándékozók figyelmét, hogy pénzügyi szolgáltatás igénybevétele előtt előzetesen ellenőrizzék, hogy az adott szolgáltató rendelkezik-e a tevékenység végzéséhez szükséges engedéllyel, regisztrációval és szerepel-e a jegybank Piaci szereplőket felsoroló nyilvántartásában. Budapesten az MNB Ügyfélszolgálatán, vidéken a Pénzügyi Navigátor Tanácsadó Irodáiban, valamint a jegybank honlapján kaphatnak további segítséget.
Címlapkép forrása: Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Évek óta nem láttak ilyen rossz számokat a britek
Rossz hír ez a dolgozóknak.
Riadót fújtak a kutatók: szinte totálisan eltűnhet a természeti jelenség, ha nem lép az emberiség
Évről évre több ezertől mondhatunk búcsút.
Újabb és újabb orosz diszkontok nyílnak Magyarországon
Már keresik a lehetőségeket.
Rágalmazást kiáltott Donald Trump: akkora pert akaszt a brit közmédia nyakába, hogy azt alig tudnák kiköhögni
Már bocsánatot kértek tőle.
Fordulat a világkereskedelemben: 2026-ban jöhet az áttörés, ami milliárdokat spórolhat
Ismét hajózható lehet a Szuezi-csatorna.
Zsiday Viktor nagy döntést hozott: befejezi portfóliómenedzseri pályafutását
120 milliárdos alapot ad át kollégáinak.
Tokajtól Budafokig: így születnek a díjnyertes Sauska pezsgők
Pohl Péter, a Sauska birtokigazgatóját kérdeztük.
A Citadella befektetési alap beolvad a HOLD Columbus befektetési alapba
2026. január 23-án a Zsiday Viktor által kezelt Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap ("Citadella befektetési alap") beolvad a Móricz Dániel és Cser Tamás által... The pos
Nyugdíj-előtakarékosság: Elég 40 éves korban elkezdeni gyűjteni?
A magyar dolgozók átlagosan 41-42 éves korban döntenek úgy, hogy végre komolyan veszik a nyugdíj-megtakarítást. Ez azonban egy kritikus probléma: ekkor már mindössze 20-25 év marad a vagyon fe
ISO 27001: Hogyan tegyük a tanúsítást üzleti előnnyé? - 2. rész: Implementáció és bizonyítékgyűjtés
A sikeres ISO 27001-projekt második harmada az implementációról szól: a kulcskontrollok működésbe állításáról, a bizonyítékok (evidence-ek) tudatos felépítéséről és az információbizt
Kína leuralja az ipart és a nyersanyagpiacot - HOLD Minutes
A HOLD Minutes e heti részében Maróti Ádám portfóliókezelő beszél: A YouTube-on vagy a HOLD Facebook-oldalán mondd el a véleményed, hogy tetszik-e a Minutes, és... The post Kína leuralja az i
Top 10 osztalék részvény - 2025. december
December ötödikén kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző
A magyar élelmiszeripar titkos sikerreceptje - Avagy hogyan képesek folytonos viharban fejlődni a vállalatok?
A magyar élelmiszeripar a változékony körülmények, az erős vevői nyomás és az ágaztara jellemző alacsony profitráta ellenére képes tartani a lépést a gazdaság egészével. Mi a titok? Hog
"Ez az igazi csoda. Az új japán csoda."
Zentuccio Japánba látogatott, és eléggé megdöbbent azon, amin látott. Nagyon magas minőség, egyedülálló ár-érték arány, és az ország távolról sem drága. Mindezt úgy, hogy a... The pos
Hidegháború indul a sportban?
Korábban írtam arról egy igen hosszú anyagot arról, hogy kik azok a szereplők különböző kontinenseken, akik irányítják mindannyiunk kedvenc játékát. Az a napnál világosabb volt,... The po
Már qvikkel is lehet fizetni a Díjneten elérhető több mint 100 partner részére (x)
Pillanatok alatt lebonyolíthatjuk az elektronikus számlafizetést, és még adományozhatunk is.
Pakshoz mérhető energiatárolási boom előtt Magyarország – tényleg itt az áttörés?
Itt a következő nagy energiapiaci játszma.
Alig keresenek pénzt a németek az autógyártáson - Feladják?
Miért zuhant az üzemi eredmény?
Ha ezt meglépi Trump, azzal alapjaiban írhatja át Magyarország jövőjét is
A Checklistben a Trump-doktrína lehetséges hatásait vizsgáljuk.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.