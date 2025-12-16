Megjött az év MNB-bírsága, félmilliárdra büntetett a felügyelet

A Magyar Nemzeti Bank 540 millió forint bírságot szabott ki a TheGroup One Zrt.-re felügyeleti engedély nélküli forrásgyűjtés, valamint 27 millió forint bírságot egy magánszemélyre a tevékenységben való érdemi közreműködés miatt – közölte az MNB. Az érintettek ingatlanbefektetési lehetőségre hivatkozva ígértek hozamot a hazai befektetőknek.

A Magyar Nemzeti Bank piacfelügyeleti eljárás keretében vizsgálta, hogy a budapesti székhelyű TheGroup One Zrt. végzett-e jegybanki engedély nélkül, üzletszerűen, a hitelintézeti törvényben (Hpt.) nevesített betét gyűjtése és más visszafizetendő pénzeszköz nyilvánosságtól való elfogadása pénzügyi szolgáltatási tevékenységet, illetve egy magánszemély esetében az érdemi közreműködés eshetőségét – írja az MNB közleménye.

A felügyelet megállapította, hogy a TheGroup One Zrt. ingatlanbefektetési lehetőségre hivatkozva gyűjtött pénzt több száz magyar magánszemélytől. A közlemény szerint a befektetők a vizsgált mintegy 2 éves időszakban a társaság részére jelentős, milliárdos összegű befizetést teljesítettek, melynek fejében a TheGroup One Zrt. befektetéseik gyarapítását és azok hozammal történő visszafizetését ígérte.

Az egyes befektetőkkel kötött szerződések minden esetben rendelkeztek a hozamról vagy a nyereségről, valamint tartalmazták a befektetési célt is, ezért bár a visszafizetési kötelezettségről nem minden szerződés tartalmazott konkrét rendelkezést, a befektetők jogos minimális elvárása volt a befizetett tőkéjük visszafizetése, hiszen az egyértelmű nyereségígéret implicit módon magában foglalta a tőkevisszafizetési kötelezettséget is – írja a felügyelet.

Az MNB által megállapítás tárgyává tett szerződések megkötésével a befektetők nem ingatlanokat kívántak megszerezni, hanem a társaság által elviekben alacsonyabb áron megvásárolt, és magasabb áron eladott ingatlanok értékesítéséből (vagyis ingatlanhasznosításból) származó nyereségből való részesedés végett szerződtek a TheGroup One Zrt.-vel. A vizsgálat feltárta, hogy a társaság által befektetési lehetőségként kínált ingatlanok többsége ugyan valóban létezett, azonban azoknak csak a töredéke felett szerzett tulajdonjogot (vagy vagyoni értékű jogot) a társaság, illetve az annak tevékenységében érdemben közreműködő magánszemély.

Az MNB megállapítása szerint a TheGroup One Zrt. tevékenysége leplezett nyilvános forrásgyűjtésnek minősül, amely kapcsán az eljárás keretében beszerzett tanúvallomások egybehangzók voltak: a befektetők szerződéskötéshez fűzött várakozása az volt, hogy hozamot érjenek el, és céljuk az volt, hogy az általuk befektetett pénzeszközt nyereséggel, hozammal növelten kapják vissza – szögezi le a Nemzeti Bank.

A felügyelet megállapította, hogy a társaság a Hpt. szerinti „más visszafizetendő pénzeszköz nyilvánosságtól történő elfogadása” pénzügyi szolgáltatási tevékenységet végzett, amely tevékenység végzésére azonban nem rendelkezett jegybanki engedéllyel.

A TheGroup One Zrt. tevékenységét üzletszerűen, azaz nyereség, illetve vagyonszerzési céllal, előre egyedileg meg nem határozott körben, rendszeres gazdasági tevékenységként végezte. A közreműködő magánszemélynek pedig a társaság tulajdonosaként, vezető tisztségviselőjeként aktív kezdeményező, irányító szerepe volt a tevékenységben, annak „arca”, központi szereplője volt – részletezi a közlemény.

Mindezek nyomán az MNB ma közzétett határozatában azonnali hatállyal megtiltotta a TheGroup One Zrt.-nek, hogy felügyeleti engedély nélkül pénzügyi szolgáltatási tevékenységet folytasson,

és a társaságot 540 millió forint, míg a tevékenységében érdemben közreműködő magánszemélyt 27 millió forint piacfelügyeleti bírsággal sújtotta.

Az MNB ismételten felhívja a befektetni szándékozók figyelmét, hogy pénzügyi szolgáltatás igénybevétele előtt előzetesen ellenőrizzék, hogy az adott szolgáltató rendelkezik-e a tevékenység végzéséhez szükséges engedéllyel, regisztrációval és szerepel-e a jegybank Piaci szereplőket felsoroló nyilvántartásában. Budapesten az MNB Ügyfélszolgálatán, vidéken a Pénzügyi Navigátor Tanácsadó Irodáiban, valamint a jegybank honlapján kaphatnak további segítséget.

