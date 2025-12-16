Rendkívüli időjárás tart Magyarország felé: alapvető átalakulás kezdődhet

Az európai kontinens időjárását meghatározó légköri folyamatok a következő napokban még nem mutatnak érdemi változást. Az északi országok térségében továbbra is a nyugat–keleti irányú, úgynevezett zonális légáramlás lesz a meghatározó. Ez gyorsan vonuló ciklonokat és a hozzájuk tartozó frontrendszereket szállít a térségbe,
rendkívül változékony időjárási körülményeket teremtve.
Ezzel párhuzamosan a kontinens déli részén továbbra is anticiklon, vagyis tartós, magas nyomású képződmény dominál. Ez a légköri helyzet stabilabb, nyugodtabb időjárást biztosít a déli területeken.
A meteorológiai modellek szerint a hétvége folyamán alapvető átalakulás kezdődhet Európa légköri cirkulációjában. A jelenleg uralkodó zonális áramlási rendszer fokozatosan meggyengül, és helyét egy erősebben hullámzó áramlási kép veszi át. Ez arra utal, hogy hazánkban is megváltozhatnak az időjárási feltételek, és véget érhet a mostani, változatosságot nélkülöző időszak.
A változás pontos időzítése egyelőre bizonytalan, az előrejelzésekben még jelentős szórás látható. A meteorológusok tapasztalatai szerint a fordulat első jele általában az inverziós hőmérsékleti rétegződés megszűnése. Ez nagyobb területeken okozhatja a jelenlegi rétegfelhőzet felszakadozását, amely az időjárási átalakulás egyik legkorábbi, jól megfigyelhető jele lehet.
