Szép csendben százával jelennek meg a bankautomaták Magyarországon, mégis mi történik itt?

Megtette hatását a jegybank ATM-es rendelete és a kormány "minden településre bankautmatát!" akciója: 2,5 év alatt közel 700 bankautomatát telepítettek a bankok, ezzel új csúcsra érkezett a hazai ATM-hálózat. A tavaly ősszel elindult qvik fizetéseket egyre többször használjuk, a külföldi kártyás fizetések elszálltak, a csalásoknál pedig meglepő fordulatot hozott a negyedév. Ábrákon mutatjuk, hogyan fizet a magyar.

Új csúcson az ATM-hálózat Magyarországon

A hazai ATM-hálózat nem egyik pillanatról a másikra épült ki: a kártyás készpénzfelvételeket biztosító berendezéseket, az emögött álló készpénzlogisztikai feladatokat évtizedek alatt építette fel a bankszektor. Aztán jött a covid-járvány, amely erőteljes digitalizációs boomot eredményezett, és ez azzal is járt, hogy a készpénzes infrastruktúrát a bankok elkezdték egyre jobban leépíteni. A jegybank érzékelte, hogy szűkül a lakosság készpénzhez történő hozzáférését biztosító infrastruktúra, erre válaszul a hálózat fokozatos visszaépítését és fenntartását irányozták elő.

2023 februárjában jelent meg az MNB bankjegyrendelete, amely a banki ATM-hálózat bővítését és átsúlyozását írta elő. A rendelet lényege, hogy a bankoknak az általuk kibocsátott, készpénzfunkcióval rendelkező fizetési kártyák mennyisége alapján kell bizonyos számú bankautomatát működtetniük.

Kötelező átlagos ATM-szám a kibocsátott kártyák függvényében Betéti kártyák+hitelkártyák számának fele Fővárosi kerületben Vármegye-székhelyen Vármegye egyéb településein Összesen kevesebb mint 600 000 2,5 2,5 3,5 169 600 001 - 1 200 000 5 5 15 490 1 200 001 - 2 400 000 7 7 28 819 több mint 2 400 000 12 15 60 1686 Forrás: Portfolio, Magyar Közlöny

Az ATM-rendelet mellett idén tavasszal a kormány (az MNB, mint szakmai lebonyolító) azt is előírta a bankoknak, hogy minden településre telepítsenek legalább egy ATM-et. Az ezer fős településeken idén év végéig kell a bankoknak teljesíteniük az ukázt (jövőre jönnek az 500 fő alattiak), és ugyan a bankrendszer „összedolgozhat”, és optimalizálhat is, azaz áthelyezhet ATM-eket, de több száz, potenciálisan több, mint ezer új ATM telepítése nélkül nem lehetne teljesíteni az elvárásokat.

A két intézkedés nem maradt eredmény nélkül, hiszen 2023 első negyedévének végén 4769 bankautomata működött az országban, ehhez képest sokat javult a helyzet:

a legfrissebb adatok szerint 668-cal, közel 14 százalékkal több, 5437 ATM működött már Magyarországon, ami új csúcsnak számít.

Terjed a qvik

Egyre többen használjuk, és egyre több helyen a qvik logó alatt futó fizetéseket, amely mögött a Giro által működtetett magyar tulajdonú Azonnali Fizetési Rendszer áll. A belföldi pénzforgalmi infrastruktúra zászlóshajójára épülő QR-kódos qvik fizetés alig több mint egy éve, 2024 szeptember óta érhető el minden magyar banki ügyfélnek. A pénzforgalomban az újdonságok beépülése a mindennapi fizetési szokásainkba évekbe is telhet, ugyanakkor a qviket a jelek szerint szeretik az ügyfelek. Bár persze alacsony bázisról, de

egyetlen negyedév alatt több, mint duplázódott a qvik QR-kódos, NFC-s és Linkes fizetések értéke, így már 17 milliárd forintot tett ki.

A qvik tranzakciók darabszáma 22,2 százalékkal 422 ezer darabra növekedett, míg a qvik elfogadóhelyek száma 5,2 százalékkal nőtt, ez azt jelenti, hogy a negyedév végén már 33 ezer helyen fizethettünk qvikkel az MNB közlése szerint.

Emlékezetes, hogy a fizikai boltok közül az egyik első fecske a CBA volt, amely kilenc Príma üzletében indította el idén január végén az Azonnali Átutalási Rendszerre épülő qvik fizetést. Itt az önkiszolgáló kasszáknál fizethetünk a QR-kódos megoldással. Néhány napja csatlakozott hozzájuk a Praktiker is, amely december elejétől fokozatosan vezeti be országos hálózatában a qvik mobilfizetést, a fizetési módozat december 11-től mind a 23 üzletében elérhetővé vált.

A qvik fizetési kérelem egy előre kitöltött utalási forma, amit már csak egy gomnyomással el kell fogadni, és ezzel el is utaljuk a pénzt, amit "kértek" tőlünk. Fizetési kérelmet magánszemélyek is küldhetnek egymásnak, de a sárga csekk alternatívája is lehet például a távközlési cégek, rezsiszolgáltatók vagy az állami szereplők számára. A kérelmek fogadását minden bank kötelezően lehetővé teszi az ügyfeleinek. A qvik kérelemre válaszul indított utalások száma és értéke alacsony bázisról de nagyon gyorsan nő:

a darabszám egy év alatt ötszörösére, az így utalt összeg 27-szeresére nőtt.

Az azonnali fizetési forgalom értéke és az átutalások száma összességében durván 14 százalékkal emelkedett egy év alatt.

Jó hír érkezett a csalásokról

Nagyon úgy néz ki, hogy beérnek a bankok kibercsalások ellen tett befektetései, melyeket részben a szabályozói ostorcsapásokra (MNB fraud ajánlás, öt csapás), részben a saját ügyfeleik és persze a reputációjuk védelme érdekében tettek. Az idei harmadik negyedévben ugyanis meglepően nagyot esett a csalások értéke:

az előző negyedéves 7,8-hoz képest „csak” 5 milliárd forintot loptak el a csalók a magyar bankszámlákról.

A statisztika külön kezeli az átutalásokkal elkövetett és a kártyás csalásokat, előbbiek esetében különösen nagy a csökkenés. A nem kártyás (jellemzően átutalási) forgalomban elkövetett sikeres visszaélések száma 41,1 százalékkal, értékük pedig 41,6 százalékkal csökkent az előző negyedéves kiugró adathoz képest. A legnagyobb csökkenés a vállalati szektorban történt, itt a visszaélések darabszáma 78 addig értéke 52,1 százalékkal csökkent.

Bár az MNB a közleményében nem említette, ebben a csökkenésben már szerepe lehetett a Giro által működtetett Központi Visszaélésszűrő Rendszernek is, amely a bankokat egy központi scoring rendszerrel támogatja a gyanús tranzakciók kiszűrésében.

Az előző negyedévhez képest a hazai szolgáltatók által kibocsátott kártyákkal elkövetett sikeres visszaélések száma ugyan 7,3 százalékkal növekedett, viszont

értékük majdnem 300 millió forinttal, 16,6 százalékkal csökkent.

Szeretünk kártyázni





A kártyás fizetési forgalom a darabszámot tekintve 7 százalékkal, az értéket nézve közel 20 százalékot emelkedett éves alapon.

Ám az, hogy a magyarok külföldi kártyás fizetései elszálltak, nem csak annak a következménye, hogy megjelentek a nagy kínai és más külföldi e-kereskedők a magyar piacon.

Az MNB az adatokkal együtt kiadott közleményben megjegyzi, hogy 2025-től az adatokban teljeskörűen megjelennek a feltöltési tranzakciók (például az új banki szereplők, fintech szolgáltatók, mint a Revolut vagya által vezetett számlák és különböző kereskedők, illetve szolgáltatók ügyfélegyenlegeinek feltöltése), ezek különösen a külföldi online vásárlások értékét jelentősen befolyásolják. A statisztikán meg is látszik mindez:

Pénzforgalmi bevételek

Az előző év azonos időszakához képest a hazai szolgáltatók pénzforgalmi bevételei 17 százalékkal emelkedtek. Legnagyobb mértékében a tranzakciók értékével arányos díjtételek nőttek, ezek így a bevételek durván 60 százalékát tették ki, a növekedés jelentős része a kártyaelfogadáshoz, és átutalásokhoz kapcsolódó bevételeknél jelentkezett.

