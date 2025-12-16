Szép csendben százával jelennek meg a bankautomaták Magyarországon, mégis mi történik itt?

Új csúcson az ATM-hálózat Magyarországon
A hazai ATM-hálózat nem egyik pillanatról a másikra épült ki: a kártyás készpénzfelvételeket biztosító berendezéseket, az emögött álló készpénzlogisztikai feladatokat évtizedek alatt építette fel a bankszektor. Aztán jött a covid-járvány, amely erőteljes digitalizációs boomot eredményezett, és ez azzal is járt, hogy a készpénzes infrastruktúrát a bankok elkezdték egyre jobban leépíteni. A jegybank érzékelte, hogy szűkül a lakosság készpénzhez történő hozzáférését biztosító infrastruktúra, erre válaszul a hálózat fokozatos visszaépítését és fenntartását irányozták elő.
2023 februárjában jelent meg az MNB bankjegyrendelete, amely a banki ATM-hálózat bővítését és átsúlyozását írta elő. A rendelet lényege, hogy a bankoknak az általuk kibocsátott, készpénzfunkcióval rendelkező fizetési kártyák mennyisége alapján kell bizonyos számú bankautomatát működtetniük.
|Kötelező átlagos ATM-szám a kibocsátott kártyák függvényében
|Betéti kártyák+hitelkártyák számának fele
|Fővárosi kerületben
|Vármegye-székhelyen
|Vármegye egyéb településein
|Összesen
|kevesebb mint 600 000
|2,5
|2,5
|3,5
|169
|600 001 - 1 200 000
|5
|5
|15
|490
|1 200 001 - 2 400 000
|7
|7
|28
|819
|több mint 2 400 000
|12
|15
|60
|1686
|Forrás: Portfolio, Magyar Közlöny
Az ATM-rendelet mellett idén tavasszal a kormány (az MNB, mint szakmai lebonyolító) azt is előírta a bankoknak, hogy minden településre telepítsenek legalább egy ATM-et. Az ezer fős településeken idén év végéig kell a bankoknak teljesíteniük az ukázt (jövőre jönnek az 500 fő alattiak), és ugyan a bankrendszer „összedolgozhat”, és optimalizálhat is, azaz áthelyezhet ATM-eket, de több száz, potenciálisan több, mint ezer új ATM telepítése nélkül nem lehetne teljesíteni az elvárásokat.
A két intézkedés nem maradt eredmény nélkül, hiszen 2023 első negyedévének végén 4769 bankautomata működött az országban, ehhez képest sokat javult a helyzet:
a legfrissebb adatok szerint 668-cal, közel 14 százalékkal több, 5437 ATM működött már Magyarországon, ami új csúcsnak számít.
Terjed a qvik
Egyre többen használjuk, és egyre több helyen a qvik logó alatt futó fizetéseket, amely mögött a Giro által működtetett magyar tulajdonú Azonnali Fizetési Rendszer áll. A belföldi pénzforgalmi infrastruktúra zászlóshajójára épülő QR-kódos qvik fizetés alig több mint egy éve, 2024 szeptember óta érhető el minden magyar banki ügyfélnek. A pénzforgalomban az újdonságok beépülése a mindennapi fizetési szokásainkba évekbe is telhet, ugyanakkor a qviket a jelek szerint szeretik az ügyfelek. Bár persze alacsony bázisról, de
egyetlen negyedév alatt több, mint duplázódott a qvik QR-kódos, NFC-s és Linkes fizetések értéke, így már 17 milliárd forintot tett ki.
A qvik tranzakciók darabszáma 22,2 százalékkal 422 ezer darabra növekedett, míg a qvik elfogadóhelyek száma 5,2 százalékkal nőtt, ez azt jelenti, hogy a negyedév végén már 33 ezer helyen fizethettünk qvikkel az MNB közlése szerint.
Emlékezetes, hogy a fizikai boltok közül az egyik első fecske a CBA volt, amely kilenc Príma üzletében indította el idén január végén az Azonnali Átutalási Rendszerre épülő qvik fizetést. Itt az önkiszolgáló kasszáknál fizethetünk a QR-kódos megoldással. Néhány napja csatlakozott hozzájuk a Praktiker is, amely december elejétől fokozatosan vezeti be országos hálózatában a qvik mobilfizetést, a fizetési módozat december 11-től mind a 23 üzletében elérhetővé vált.
A qvik fizetési kérelem egy előre kitöltött utalási forma, amit már csak egy gomnyomással el kell fogadni, és ezzel el is utaljuk a pénzt, amit "kértek" tőlünk. Fizetési kérelmet magánszemélyek is küldhetnek egymásnak, de a sárga csekk alternatívája is lehet például a távközlési cégek, rezsiszolgáltatók vagy az állami szereplők számára. A kérelmek fogadását minden bank kötelezően lehetővé teszi az ügyfeleinek. A qvik kérelemre válaszul indított utalások száma és értéke alacsony bázisról de nagyon gyorsan nő:
a darabszám egy év alatt ötszörösére, az így utalt összeg 27-szeresére nőtt.
Az azonnali fizetési forgalom értéke és az átutalások száma összességében durván 14 százalékkal emelkedett egy év alatt.
Jó hír érkezett a csalásokról
Nagyon úgy néz ki, hogy beérnek a bankok kibercsalások ellen tett befektetései, melyeket részben a szabályozói ostorcsapásokra (MNB fraud ajánlás, öt csapás), részben a saját ügyfeleik és persze a reputációjuk védelme érdekében tettek. Az idei harmadik negyedévben ugyanis meglepően nagyot esett a csalások értéke:
az előző negyedéves 7,8-hoz képest „csak” 5 milliárd forintot loptak el a csalók a magyar bankszámlákról.
A statisztika külön kezeli az átutalásokkal elkövetett és a kártyás csalásokat, előbbiek esetében különösen nagy a csökkenés. A nem kártyás (jellemzően átutalási) forgalomban elkövetett sikeres visszaélések száma 41,1 százalékkal, értékük pedig 41,6 százalékkal csökkent az előző negyedéves kiugró adathoz képest. A legnagyobb csökkenés a vállalati szektorban történt, itt a visszaélések darabszáma 78 addig értéke 52,1 százalékkal csökkent.
Bár az MNB a közleményében nem említette, ebben a csökkenésben már szerepe lehetett a Giro által működtetett Központi Visszaélésszűrő Rendszernek is, amely a bankokat egy központi scoring rendszerrel támogatja a gyanús tranzakciók kiszűrésében.
Az előző negyedévhez képest a hazai szolgáltatók által kibocsátott kártyákkal elkövetett sikeres visszaélések száma ugyan 7,3 százalékkal növekedett, viszont
értékük majdnem 300 millió forinttal, 16,6 százalékkal csökkent.
Szeretünk kártyázni
A kártyás fizetési forgalom a darabszámot tekintve 7 százalékkal, az értéket nézve közel 20 százalékot emelkedett éves alapon.
Ám az, hogy a magyarok külföldi kártyás fizetései elszálltak, nem csak annak a következménye, hogy megjelentek a nagy kínai és más külföldi e-kereskedők a magyar piacon.
Az MNB az adatokkal együtt kiadott közleményben megjegyzi, hogy 2025-től az adatokban teljeskörűen megjelennek a feltöltési tranzakciók (például az új banki szereplők, fintech szolgáltatók, mint a Revolut vagya által vezetett számlák és különböző kereskedők, illetve szolgáltatók ügyfélegyenlegeinek feltöltése), ezek különösen a külföldi online vásárlások értékét jelentősen befolyásolják. A statisztikán meg is látszik mindez:
Pénzforgalmi bevételek
Az előző év azonos időszakához képest a hazai szolgáltatók pénzforgalmi bevételei 17 százalékkal emelkedtek. Legnagyobb mértékében a tranzakciók értékével arányos díjtételek nőttek, ezek így a bevételek durván 60 százalékát tették ki, a növekedés jelentős része a kártyaelfogadáshoz, és átutalásokhoz kapcsolódó bevételeknél jelentkezett.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Napokon belül eldől, volt-e haszna a legújabb békecsúcsnak - Moszkvánál pattog a labda
A Kreml eddig nem nyilatkozott túl pozitívan.
Egyre pontosabb becslések jönnek az MI-nek köszönhetően, de megvannak a technológia korlátai
A mesterséges intelligencia és a gépi tanulás a KSH-nál is fontos szerepet kap.
Itt az MNB új előrejelzése: 0,5 százalékos lehet az idei növekedés
Az inflációs ráta az árstabilitási sáv felett alakulhat az év végén.
Kendőzetlenül kitálalt Trump legfőbb bizalmasa: annyira őszintén beszélt, hogy ezt még évekig emlegetni fogjuk
Szerinte Trump "alkoholista személyiséggel" rendelkezik.
Rendezzük át így portfóliónkat az új évre hangolva − Minden első kézből a profiktól évindító fórumonkon
Könnyelműség ölbe tett kézzel várni.
Itt az MNB indoklása a kamatdöntésről!
Az év eleji átárazákra figyel most a jegybank.
Vannak még meglepetések az ingatlanpiacon!
Ők az ingatlanpiac legbefolyásosabb szereplői 2025-ben!
Belép a horvátországi hotelpiacra az Opus Global
Opatijában működtet majd szállodát.
Követett részvények - 2025. december
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Zsiday Viktor: El fogok tűnni a rock and rollból
Idén befejezem az alapkezelést, amit bő 25 éve kezdtem el. Én indítottam el az ország első abszolút hozamú befektetési alapját; a jelenleg (még) általam kezelt... The post Zsiday Viktor: El f
Változások az európai autókereskedelemben
Az európai autópiac fordulóponthoz érkezett: a hibridek élre törtek, a Volkswagen stabil, a BYD gyorsan erősödik.
A Citadella befektetési alap beolvad a HOLD Columbus befektetési alapba
2026. január 23-án a Zsiday Viktor által kezelt Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap ("Citadella befektetési alap") beolvad a Móricz Dániel és Cser Tamás által... The pos
Nyugdíj-előtakarékosság: Elég 40 éves korban elkezdeni gyűjteni?
A magyar dolgozók átlagosan 41-42 éves korban döntenek úgy, hogy végre komolyan veszik a nyugdíj-megtakarítást. Ez azonban egy kritikus probléma: ekkor már mindössze 20-25 év marad a vagyon fe
Kína leuralja az ipart és a nyersanyagpiacot - HOLD Minutes
A HOLD Minutes e heti részében Maróti Ádám portfóliókezelő beszél: A YouTube-on vagy a HOLD Facebook-oldalán mondd el a véleményed, hogy tetszik-e a Minutes, és... The post Kína leuralja az i
ISO 27001: Hogyan tegyük a tanúsítást üzleti előnnyé? - 2. rész: Implementáció és bizonyítékgyűjtés
A sikeres ISO 27001-projekt második harmada az implementációról szól: a kulcskontrollok működésbe állításáról, a bizonyítékok (evidence-ek) tudatos felépítéséről és az információbizt
Top 10 osztalék részvény - 2025. december
December ötödikén kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző
Már qvikkel is lehet fizetni a Díjneten elérhető több mint 100 partner részére (x)
Pillanatok alatt lebonyolíthatjuk az elektronikus számlafizetést, és még adományozhatunk is.
Pakshoz mérhető energiatárolási boom előtt Magyarország – tényleg itt az áttörés?
Itt a következő nagy energiapiaci játszma.
Alig keresenek pénzt a németek az autógyártáson - Feladják?
Miért zuhant az üzemi eredmény?
Ha ezt meglépi Trump, azzal alapjaiban írhatja át Magyarország jövőjét is
A Checklistben a Trump-doktrína lehetséges hatásait vizsgáljuk.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.