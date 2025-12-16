  • Megjelenítés
Trump bosszúra szomjazik, megnevezte az európai célpontokat
Trump bosszúra szomjazik, megnevezte az európai célpontokat

A Trump-adminisztráció megtorló kereskedelmi lépésekkel fenyegeti az Európai Uniót az amerikai technológiai óriásokat célzó digitális adók és szabályozások miatt.

Az amerikai kereskedelmi képviselet (USTR) kedden közzétett közösségi médiás üzenetében több európai vállalatot – köztük az Accenture-t, a Siemenst, a Spotifyt, a DHL-t, az SAP-t és a Mistral AI-t – is név szerint megjelölte, amelyekre

új korlátozások vagy pótdíjak várhatnak.

A hivatal közleménye szerint, ha az EU továbbra is diszkriminatív eszközökkel korlátozza az amerikai szolgáltatók versenyképességét,

Washington minden rendelkezésére álló jogi és kereskedelmi eszközt bevet az intézkedések ellensúlyozására.

Nagy befektetést jelentett be a Tesla Európa legerősebb gazdaságában

Beérett a repülőút, Magyarország aláírta a gázmegállapodást Amerikával

Eldőlt az irány Amerikában

A vita középpontjában az EU digitális kereskedelmet szabályozó új rendelkezései állnak, amelyek olyan óriásvállalatokat is érintenek, mint a Google, a Meta és az Amazon. A kritikusok szerint ezek a szabályok lassítják a technológiai innovációt, és igazságtalan módon próbálnak többletbevételhez juttatni az uniót.

A mostani fenyegetés tovább mélyítheti a transzatlanti feszültségeket, különösen az ukrajnai háború lezárását célzó, akadozó béketárgyalások közepette. Trump a múlt héten egy interjúban "hanyatló" nemzetcsoportnak nevezte az EU-t "gyenge" vezetőkkel, és 15 százalékos vámot vetett ki számos uniós termékre.

Az amerikai elnök korábban is élesen bírálta a digitális adókat, amelyeket a nem vámjellegű kereskedelmi akadályok közé sorolt, és "jelentős" vámokkal fenyegette az azokat bevezető országokat. Kanada júniusban, alig néhány órával a tervezett hatálybalépés előtt visszavonta saját digitális illetékét.

Az EU ennek ellenére kitart álláspontja mellett, és a közelmúltban több százmillió dolláros bírságot szabott ki az Apple-re, a Metára és Elon Musk X platformjára. Maros Šefčovič kereskedelmi biztos hétfőn a Bloomberg TV-nek nyilatkozva kijelentette: az unió megvédi technológiai szuverenitását. Hozzátette, hogy folyamatos kapcsolatban áll Jamieson Greer amerikai kereskedelmi képviselővel és Howard Lutnick kereskedelmi miniszterrel.

Címlapkép forrása: Anna Moneymaker/Getty Images

