Váratlan beavatkozásra van szükség a Paksi Atomerőműben

Az Országos Atomenergia Hivatal honlapján közzétett információk alapján egy előre nem tervezett karbantartás miatt le kellett terhelni a Paksi Atomerőmű 1. blokkját. Az ország teljes áramigényét így kétharmadában importból és gázerőművekből kell most fedezni.

Az OAH közlése alapján a Paksi Atomerőmű 1. blokkján 2025. december 16-án 02:00 órától kezdődően

egy előre nem tervezett karbantartási munkálatot végeznek,

emiatt a blokkot a feladatok elvégzéséhez szükséges teljesítmény szintig leterhelték.

Jól látszik a leterhelési folyamat - forrás: MAVIR

A Paksi Atomerőmű jelenleg a névleges teljesítményének háromnegyedén működik.

Az intézkedés pontos oka egyelőre nem ismert. A leszabályozás a rendszer számára kedvezőtlen időpontban jött, ugyanis az ország napelemflottája csak nagyon kis arányban tud termelni ebben a felhős időjárásban. Emiatt az ábrából az is jól látszik, hogy az import jelentősen, 3000 MW körüli értékre ugrott. Emelett a gázerőművi termelés is igen magas, 1500 MW felett van, így a 7000 MW-os teljes rendszerterhelés kétharmadát jelenleg importból és gázból fedezzük - ami jócskán megdobhatja a mai napra az ország energiaszámláját.

A közleményben arra is felhívták a figyelmet, hogy a nem várt karbantartási tevékenység végrehajtása során a blokk biztonsága nem kerül veszélybe és a munkálatoknak a környezetre gyakorolt hatása nincs.

Címlapkép forrása: Jászai Csaba