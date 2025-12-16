  • Megjelenítés
Váratlan beavatkozásra van szükség a Paksi Atomerőműben
Üzlet

Váratlan beavatkozásra van szükség a Paksi Atomerőműben

Portfolio
Az Országos Atomenergia Hivatal honlapján közzétett információk alapján egy előre nem tervezett karbantartás miatt le kellett terhelni a Paksi Atomerőmű 1. blokkját. Az ország teljes áramigényét így kétharmadában importból és gázerőművekből kell most fedezni.

Az OAH közlése alapján a Paksi Atomerőmű 1. blokkján 2025. december 16-án 02:00 órától kezdődően

egy előre nem tervezett karbantartási munkálatot végeznek,

emiatt a blokkot a feladatok elvégzéséhez szükséges teljesítmény szintig leterhelték.

MAVIR
Jól látszik a leterhelési folyamat - forrás: MAVIR

A Paksi Atomerőmű jelenleg a névleges teljesítményének háromnegyedén működik.

Még több Üzlet

Magyarország egyik legnagyobb kihasználatlan klímalehetősége a távhő - De van egy bökkenő

Gyökeresen átalakul a magyar kutatási hálózat - Béremelés és AI-forradalom jön a HUN-REN-nél

Véget érhet idén a háború? Mutatjuk a tőzsdei reakciókat

Az intézkedés pontos oka egyelőre nem ismert. A leszabályozás a rendszer számára kedvezőtlen időpontban jött, ugyanis az ország napelemflottája csak nagyon kis arányban tud termelni ebben a felhős időjárásban. Emiatt az ábrából az is jól látszik, hogy az import jelentősen, 3000 MW körüli értékre ugrott. Emelett a gázerőművi termelés is igen magas, 1500 MW felett van, így a 7000 MW-os teljes rendszerterhelés kétharmadát jelenleg importból és gázból fedezzük - ami jócskán megdobhatja a mai napra az ország energiaszámláját.

A közleményben arra is felhívták a figyelmet, hogy a nem várt karbantartási tevékenység végrehajtása során a blokk biztonsága nem kerül veszélybe és a munkálatoknak a környezetre gyakorolt hatása nincs.

Címlapkép forrása: Jászai Csaba

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

"Ez az igazi csoda. Az új japán csoda."

Zentuccio Japánba látogatott, és eléggé megdöbbent azon, amin látott. Nagyon magas minőség, egyedülálló ár-érték arány, és az ország távolról sem drága. Mindezt úgy, hogy a... The pos

PR cikk

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Megszületett a megállapodás: európai katonák tarthatják fenn a békét Ukrajnában
Zsiday Viktor nagy döntést hozott: befejezi portfóliómenedzseri pályafutását
Karácsonyi Signature PRO akció: két hónapig féláron
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility