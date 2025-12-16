Váratlan beavatkozásra van szükség a Paksi Atomerőműben

Az OAH közlése alapján a Paksi Atomerőmű 1. blokkján 2025. december 16-án 02:00 órától kezdődően
egy előre nem tervezett karbantartási munkálatot végeznek,
emiatt a blokkot a feladatok elvégzéséhez szükséges teljesítmény szintig leterhelték.
A Paksi Atomerőmű jelenleg a névleges teljesítményének háromnegyedén működik.
Az intézkedés pontos oka egyelőre nem ismert. A leszabályozás a rendszer számára kedvezőtlen időpontban jött, ugyanis az ország napelemflottája csak nagyon kis arányban tud termelni ebben a felhős időjárásban. Emiatt az ábrából az is jól látszik, hogy az import jelentősen, 3000 MW körüli értékre ugrott. Emelett a gázerőművi termelés is igen magas, 1500 MW felett van, így a 7000 MW-os teljes rendszerterhelés kétharmadát jelenleg importból és gázból fedezzük - ami jócskán megdobhatja a mai napra az ország energiaszámláját.
A közleményben arra is felhívták a figyelmet, hogy a nem várt karbantartási tevékenység végrehajtása során a blokk biztonsága nem kerül veszélybe és a munkálatoknak a környezetre gyakorolt hatása nincs.
Címlapkép forrása: Jászai Csaba
