Váratlan fordulat: hirtelen felfüggesztették a britek és amerikaiak gigaegyezményét

Az Egyesült Államok felfüggesztette a Nagy-Britanniával tervezett technológiai kereskedelmi megállapodásról szóló tárgyalásokat.

A Financial Times értesülései szerint washingtoni tisztviselők elégedetlenek voltak az egyeztetések ütemével, ezért döntöttek a tárgyalások felfüggesztése mellett.

A technológiai prosperitási megállapodást szeptemberben jelentették be Donald Trump amerikai elnök egyesült királyságbeli látogatásán. Az átfogó egyezmény célja az lett volna, hogy erősítse a két ország együttműködését olyan területeken, mint a mesterséges intelligencia, a fúziós energia és a kvantumszámítástechnika.

Trump akkor azt mondta, hogy a megállapodás biztosítja: a két ország együtt vezetheti a következő nagy technológiai forradalmat. Keir Starmer brit miniszterelnök generációs jelentőségű változásként jellemezte az egyezményt, amely szerinte az egész országban növekedést, nagyobb biztonságot és új lehetőségeket teremtene.

A tárgyalásokat amerikai részről a múlt héten függesztették fel – állították névtelenséget kérő brit tisztviselők. A brit kormány szóvivője a CNBC-nek azt nyilatkozta, hogy az Egyesült Államokkal fenntartott különleges kapcsolat továbbra is erős, és London továbbra is elkötelezett amellett, hogy a megállapodás mindkét ország polgárai számára új lehetőségeket hozzon.

Az egyezmény mesterséges intelligenciával támogatott kutatási programokat hozott volna létre többek között

a biotechnológia, a rák és a ritka betegségek precíziós kezelése, valamint a fúziós energia területén.

A bejelentéssel egy időben a brit kormány összesen 31 milliárd font értékben írt alá megállapodásokat amerikai technológiai vállalatokkal – köztük a Microsofttal, az Nvidiával, a Google-lal, az OpenAI-jal és a CoreWeave-vel – az ország mesterségesintelligencia-infrastruktúrájának fejlesztésére. Az Egyesült Államok jelenleg Nagy-Britannia legnagyobb kereskedelmi partnere.

