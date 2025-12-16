  • Megjelenítés
Vegyesen zárt Amerika
Üzlet

Portfolio
Ázsiában nagy esést láthattunk ma a tőzsdéken, Európában is bizonytalan hangulatban zajlik a kereskedés: elsősorban a védelmi részvényeket ütik a befektetők, miután tegnap lezárult a berlini békecsúcs, mely során Ukrajna, Európa és az Egyesült Államok vezetői, diplomatái tárgyaltak arról, milyen módon lehetne lezárni a 2014 óta tomboló orosz-ukrán háborút. Erre reagálva nagy esésben van A Brent olaj ára, már 2021 eleje óta nem látott szitnen van a jegyzés.

Eközben a magyar tőzsde felülteljesít, ráadásul izgalmakból sincs hiány, hiszen nagyot ralizik a 4iG árfolyama miután kiderült, hogy Washingtonban folytat magas szintű tárgyalásokat Jászai Gellért, a 4iG Csoport elnöke. Amerikában kisebb esést jeleznek az indexek.
A Dow 300 pontot esett

Vegyesen zárták a keddi kereskedési napot a vezető amerikai tőzsdeindexek: a Dow Jones 0,6 százalékkal, több, mint 300 ponttal került lejjebb, az S&P 500 0,2 százalékot esett, míg a Nasdaq 0,2%-os pluszban fejezte be a napot.

Itt a fordulat a nagyon olcsó magyar részvénynél?

Van egy nagyon olcsó magyar részvény, amelyben a napokban elkezdődött a felpattanás. Ráadásul általánosságban elmondható, hogy az elemzők is rendkívül optimisták ezzel a papírral kapcsolatban, így megnéztük, hogy mire lehet most számítani.

Veszélyre figyelmeztet az atlantai Fed elnöke

Raphael Bostic, az atlantai Fed elnöke arra figyelmeztetett, hogy a további kamatcsökkentések túlzottan lazává tehetik a monetáris politikát, újra felpörgethetik az inflációt, és veszélybe sodorhatják a Federal Reserve hitelességét.

Lefelé tartanak az indexek

A tengerentúli tőzsdéken egyre borúsabb a hangulat: a Dow Jones 0,8, az S&P 500 0,7 százalékos esést jelez, míg a Nasdaq 0,4 százalékkal került lejjebb.

Amerika megtalálta az irányt: esik

Az amerikai tőzsdeindexek kisebb esést jeleznek, a Dow Jones és az S&P 500 0,5, a Nasdaq 0,3%-os esést mutat.

1 milliárd dolláros üzletet kötött a Sanofi

A dél-koreai ADEL biotechnológiai vállalat hétfőn közölte, hogy 1,04 milliárd dollár értékű partnerségi megállapodást kötött a francia Sanofi gyógyszergyártóval kísérleti Alzheimer-gyógyszerének közös fejlesztésére és forgalmazására.

Felültetjesített a magyar tőzsde

A kedvezőtlen nemzetközi részvénypiaci hangulatban jól szerepelt a magyar tőzsde: a BUX index végül 0,4 százalékkal került feljebb.

Egészen elképesztő, ami az olaj árával történik

2021 februárja óta nem látott mélypontra zuhant a Brent nyersolaj jegyzése, az esés mögött több ok is meghúzódik.

Bizonytalanság az amerikai tőzsdéken

A piacnyitást követően nincs meg az egyértelmű irány az amerikai tőzsdéken: a Nasdaq és az S&P 500 is 0,1 százalékos mínuszban van, a Dow pedig stagnál.

Itt az olcsó részvény, ami az AI-őrület nagy nyertese lehet!

Sokan keresik a következő nagy sztárt a tőzsdéken, akinek a részvényébe fektetve mesés hozamokat lehet elérni 2026-ban. Most egy egészen meglepő, de nagyon is logikus választást nézünk meg közelebbről: ez a cég a háttérben már most hatalmasat profitál az AI-őrületből, ráadásul a célárak is nagyon magasak, és olcsó is a részvény.

Már 7,6 százalékos pluszban a 4iG

Nincs megállás, továbbra is remek teljesítményt nyújt a 4iG: már 7,6 százalékos pluszban van az árfolyam. Reggel derült ki, hogy a magyar–amerikai kapcsolatok és ipari együttműködések erősítése érdekében Washingtonban folytat magas szintű tárgyalásokat Jászai Gellért, a 4iG Csoport elnöke.

Belép a horvátországi hotelpiacra az Opus Global

Horvátországban terjeszkedik az Opus Global turisztikai cége, a Hunguest, egy Opatijában található tengerparti szálloda üzemeltetését veszi át december elejétől - derül ki a BÉT-en publiklált közleményből.

Itt a fordulat a nagyon olcsó magyar részvénynél?

Van egy nagyon olcsó magyar részvény, amelyben a napokban elkezdődött a felpattanás. Ráadásul általánosságban elmondható, hogy az elemzők is rendkívül optimisták ezzel a papírral kapcsolatban, így megnéztük, hogy mire lehet most számítani.

Nagy változás készül a tőzsdén - Ennek sokan fognak örülni

A Nasdaq, az Egyesült Államok második legnagyobb tőzsdéje azt tervezi, hogy a hétköznapokon 23 órára bővíti a kereskedési időt, és ehhez már engedélyt kért az amerikai tőzsdefelügyelettől (SEC) - írja a Yahoo Finance.

Kilőtt a 4iG részvénye!

Magas forgalom mellett ralizik a 4iG részvénye, miután kiderült, hogy a magyar–amerikai kapcsolatok és ipari együttműködések erősítése érdekében Washingtonban folytat magas szintű tárgyalásokat Jászai Gellért, a 4iG Csoport elnöke.

Elkészült az új béketerv – Azt mondják, közel az áttörés, véget érhet még idén a háború?

Maratoni hosszúságú, két napon át tartó békecsúcs zárult le tegnap Berlinben, mely során Ukrajna, Európa és az Egyesült Államok vezetői, diplomatái tárgyaltak arról, milyen módon lehetne lezárni a 2014 óta tomboló orosz-ukrán háborút, nyélbe ütni egy olyan békemegállapodást, amely Moszkva és Kijev számára is elfogadható. A találkozó után nyilatkozó nyugati vezetők, köztük Donald Trump elnök is rendkívül optimista hangnemet ütöttek meg – azt mondják, sosem volt még ilyen közel a háború lezárása. Mindeközben folyamatosan szivárognak a nyugati sajtóba a nyélbe ütött béketerv főbb ismérvei – ezek alapján pedig továbbra is erősen kérdéses, Moszkva mennyire lesz hajlandó megelégedni az eddigi területi hódításokkal, mekkora az esély arra, hogy a Kreml beszüntetni a továbbra is igencsak döcögősen haladó inváziót.

Esnek a hadiipari részvények

Folytatódnak az ukrajnai béketárgyalások, aminek hatására ütik ma a befektetők a hadiipari részvényeket. Stoxx Europe Aerospace and Defense szektor jelenleg 1,5 százalékos mínuszban jár, az index tagjai közül a svéd Saab árfolyama 4 százalékkal esett, a német Rheinmetall és a Renk szintén a keddi európai kereskedés legnagyobb vesztesei közé tartoztak: előbbi 3,6, utóbbi 3,5 százalékos visszaesést szenvedett el.

Hogyan nyitott a magyar tőzsde?

Egyelőre nincs meg az irány a magyar tőzsdén, a BUX 0,1 százalékos pluszban van.

Eséssel indul a nap Európában

Borongós hangulatban indul a kereskedés Európa tőzsdéin: a DAX fél százalékos mínuszban van, a FTSE 100 és a CAC eddig 0,2 százalékkal került lejjebb.

Washingtonban tárgyal Jászai Gellért, bejelentésekre készül a 4iG

A magyar–amerikai kapcsolatok és ipari együttműködések erősítése érdekében Washingtonban folytat magas szintű tárgyalásokat Jászai Gellért, a 4iG Csoport elnöke, Magyarország nemzetközi üzleti kapcsolatok fejlesztéséért felelős rendkívüli meghatalmazott nagykövete. A magyar delegáció tagja Takács Szabolcs, Magyarország Egyesült Államokba akkreditált nagykövete, valamint a 4iG Űr- és Védelmi Technológiák menedzsmentje.

Milliárdos amerikai terv borította ki a tulajdonosokat – zuhanásba kezdett a Korea Zinc

Több mint 13 százalékkal esett a Korea Zinc árfolyama kedden, miután a cég legnagyobb tulajdonosi csoportja jelezte, hogy ellenzi az amerikai vegyesvállalat létrehozását, amely jelentősen felhígítaná részesedését - tudósított a Cnbc. Az új létesítmény évente mintegy 540 ezer tonna kritikus és stratégiai nyersanyag előállítására lenne képes, a teljes körű kereskedelmi üzem pedig várhatóan 2029-re készül el.

Fordulat a világkereskedelemben: 2026-ban jöhet az áttörés, ami milliárdokat spórolhat

A globális áruszállítás 2000 óta egymást követő sokkokat szenvedett el, amelyek csúcspontja a Vörös-tenger és a Szuezi-csatorna két évvel ezelőtti lezárása volt. Most jó esély mutatkozik arra, hogy a vízi út 2026-ban újranyílhat, ami érdemben csökkentené a szállítási költségeket és enyhítené a globális ellátási láncokra nehezedő nyomást, írja a Bloomberg.

Esés jöhet Európában

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,1 százalék mínuszban zárt, a S&P 500 0,2 százalékot esett, míg a Nasdaq 0,5 százalék mínuszban fejezte be a napot.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel rossz hangulat látszik, a Nikkei 1,37 százalékkal került lejjebb, a Hang Seng 1,5 százalékot esett, míg a CSI 300 1,2 százalékos mínuszban van.
  • Eséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,7 százalék mínuszban nyithat, a CAC 0,2 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a FTSE stagnálhat.
  • Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,27 százalékot eshet, a S&P 500 0,5 százalék mínuszban nyithat, míg a Nasdaq 0,8 százalékkal kerülhet lejjebb.

Mi várható makro fronton?

Ma a hazai piacokon minden szem az MNB-re szegeződik: délután 14:00-kor érkezik a magyar jegybank kamatdöntése, ami a forint árfolyama és a hazai hozamkörnyezet szempontjából a hét legfontosabb eseménye. Nemzetközi szinten igazi „konjunktúra-körképet” kapunk: sorra érkeznek a beszerzésimenedzser-indexek (BMI) Franciaországból, Németországból és az eurózónából, kiegészülve a német ZEW gazdasági hangulatindexszel. A nap második felében az Egyesült Államok veszi át a stafétát: a munkaerőpiaci adatok (munkanélküliség, foglalkoztatottság, bérek) mellett a novemberi kiskereskedelmi forgalom is publikálásra kerül, ami a fogyasztói kereslet erejét teszteli. Ez lesz a hét egyik legfontosabb eseménye, hiszen itt kiderül, hogy a reálgazdaság és ezen belül is a fogyasztók helyzete milyen. Ha itt jó adatot látunk az a befektetőket optimistá teheti a fogyasztás alakulásával kapcsolatban.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 47,0 százalékos elmozdulással az IBEX index áll az élen, a sereghajtó 10,1 százalékos emelkedéssel a CAC index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 58,6 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 5,6 százalékos eséssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 63,9 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 48 416,56 -0,1% 1,4% 2,7% 13,8% 10,5% 60,3%
S&P 500 6 816,51 -0,2% -0,4% 1,2% 15,9% 12,6% 84,5%
Nasdaq 25 067,26 -0,5% -2,2% 0,2% 19,3% 15,1% 99,0%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 50 168,11 -1,3% -0,8% -0,4% 25,8% 27,1% 88,0%
Hang Seng 25 628,88 -1,3% -0,5% -3,6% 27,8% 28,3% -2,2%
CSI 300 4 552,06 -0,6% -1,5% -1,6% 15,7% 15,7% -7,9%
Európai részvényindexek              
DAX 24 229,91 0,2% 0,8% 1,5% 21,7% 18,7% 81,3%
CAC 8 124,88 0,7% 0,2% -0,6% 10,1% 9,7% 46,9%
FTSE 9 751,31 1,1% 1,1% 0,5% 19,3% 17,5% 49,7%
FTSE MIB 44 116,96 1,4% 1,6% 0,3% 29,0% 26,5% 101,1%
IBEX 17 041,4 1,1% 2,0% 4,3% 47,0% 45,0% 109,0%
Régiós részvényindexek              
BUX 109 506,4 -0,1% 1,5% 2,1% 38,0% 36,6% 161,4%
ATX 5 171,05 1,3% 1,4% 6,5% 41,2% 41,8% 91,7%
PX 2 583,03 0,5% 2,4% 4,1% 46,7% 47,7% 161,6%
Magyar blue chipek              
OTP 34 400 0,0% 2,2% 6,9% 58,6% 57,4% 158,3%
Mol 2 914 -0,9% 0,0% -4,3% 6,7% 7,7% 33,5%
Richter 9 820 1,1% 3,4% 1,0% -5,6% -9,2% 30,9%
Magyar Telekom 1 748 -1,2% -0,3% 0,5% 37,2% 36,1% 371,8%
Nyersanyagok              
WTI 56,97 -1,1% -3,5% -6,4% -21,4% -20,4% 19,6%
Brent 60,6 -0,9% -3,1% -5,9% -18,9% -18,3% 19,3%
Arany 4 303,8 0,4% 2,9% 5,4% 63,9% 61,6% 133,0%
Devizák              
EURHUF 384,8500 -0,2% 0,0% 0,1% -6,4% -5,9% 8,3%
USDHUF 327,1838 -0,4% -1,2% -1,1% -17,6% -16,1% 11,9%
GBPHUF 437,7949 -0,2% -0,6% 0,5% -12,0% -10,9% 11,0%
EURUSD 1,1763 0,2% 1,2% 1,3% 13,6% 12,1% -3,2%
USDJPY 155,8850 0,0% 0,0% 0,9% -0,8% 1,4% 50,3%
GBPUSD 1,3395 0,3% 0,6% 1,9% 7,0% 6,2% 0,0%
Kriptovaluták              
Bitcoin 86 412 -4,3% -4,7% -8,6% -8,5% -14,8% 344,6%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,16 -0,3% 0,2% 0,7% -9,1% -5,4% 351,4%
10 éves német állampapírhozam 2,82 -0,3% -0,4% 5,4% 19,4% 25,6% -561,3%
10 éves magyar állampapírhozam 7,06 0,1% 0,9% -0,1% 6,6% 10,1% 222,4%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Natalia Lebedinskaia

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak.

