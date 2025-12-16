Vegyesen zárt Amerika

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,1 százalék mínuszban zárt, a S&P 500 0,2 százalékot esett, míg a Nasdaq 0,5 százalék mínuszban fejezte be a napot.

Az ázsiai tőzsdéken ma reggel rossz hangulat látszik, a Nikkei 1,37 százalékkal került lejjebb, a Hang Seng 1,5 százalékot esett, míg a CSI 300 1,2 százalékos mínuszban van.

Eséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,7 százalék mínuszban nyithat, a CAC 0,2 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a FTSE stagnálhat.

Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,27 százalékot eshet, a S&P 500 0,5 százalék mínuszban nyithat, míg a Nasdaq 0,8 százalékkal kerülhet lejjebb.

Mi várható makro fronton?

Ma a hazai piacokon minden szem az MNB-re szegeződik: délután 14:00-kor érkezik a magyar jegybank kamatdöntése, ami a forint árfolyama és a hazai hozamkörnyezet szempontjából a hét legfontosabb eseménye. Nemzetközi szinten igazi „konjunktúra-körképet” kapunk: sorra érkeznek a beszerzésimenedzser-indexek (BMI) Franciaországból, Németországból és az eurózónából, kiegészülve a német ZEW gazdasági hangulatindexszel. A nap második felében az Egyesült Államok veszi át a stafétát: a munkaerőpiaci adatok (munkanélküliség, foglalkoztatottság, bérek) mellett a novemberi kiskereskedelmi forgalom is publikálásra kerül, ami a fogyasztói kereslet erejét teszteli. Ez lesz a hét egyik legfontosabb eseménye, hiszen itt kiderül, hogy a reálgazdaság és ezen belül is a fogyasztók helyzete milyen. Ha itt jó adatot látunk az a befektetőket optimistá teheti a fogyasztás alakulásával kapcsolatban.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 47,0 százalékos elmozdulással az IBEX index áll az élen, a sereghajtó 10,1 százalékos emelkedéssel a CAC index.

A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 58,6 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 5,6 százalékos eséssel.

A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 63,9 százalékot emelkedett.

Fontosabb instrumentumok Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év Amerikai részvényindexek Dow Jones 48 416,56 -0,1% 1,4% 2,7% 13,8% 10,5% 60,3% S&P 500 6 816,51 -0,2% -0,4% 1,2% 15,9% 12,6% 84,5% Nasdaq 25 067,26 -0,5% -2,2% 0,2% 19,3% 15,1% 99,0% Ázsiai részvényindexek Nikkei 50 168,11 -1,3% -0,8% -0,4% 25,8% 27,1% 88,0% Hang Seng 25 628,88 -1,3% -0,5% -3,6% 27,8% 28,3% -2,2% CSI 300 4 552,06 -0,6% -1,5% -1,6% 15,7% 15,7% -7,9% Európai részvényindexek DAX 24 229,91 0,2% 0,8% 1,5% 21,7% 18,7% 81,3% CAC 8 124,88 0,7% 0,2% -0,6% 10,1% 9,7% 46,9% FTSE 9 751,31 1,1% 1,1% 0,5% 19,3% 17,5% 49,7% FTSE MIB 44 116,96 1,4% 1,6% 0,3% 29,0% 26,5% 101,1% IBEX 17 041,4 1,1% 2,0% 4,3% 47,0% 45,0% 109,0% Régiós részvényindexek BUX 109 506,4 -0,1% 1,5% 2,1% 38,0% 36,6% 161,4% ATX 5 171,05 1,3% 1,4% 6,5% 41,2% 41,8% 91,7% PX 2 583,03 0,5% 2,4% 4,1% 46,7% 47,7% 161,6% Magyar blue chipek OTP 34 400 0,0% 2,2% 6,9% 58,6% 57,4% 158,3% Mol 2 914 -0,9% 0,0% -4,3% 6,7% 7,7% 33,5% Richter 9 820 1,1% 3,4% 1,0% -5,6% -9,2% 30,9% Magyar Telekom 1 748 -1,2% -0,3% 0,5% 37,2% 36,1% 371,8% Nyersanyagok WTI 56,97 -1,1% -3,5% -6,4% -21,4% -20,4% 19,6% Brent 60,6 -0,9% -3,1% -5,9% -18,9% -18,3% 19,3% Arany 4 303,8 0,4% 2,9% 5,4% 63,9% 61,6% 133,0% Devizák EURHUF 384,8500 -0,2% 0,0% 0,1% -6,4% -5,9% 8,3% USDHUF 327,1838 -0,4% -1,2% -1,1% -17,6% -16,1% 11,9% GBPHUF 437,7949 -0,2% -0,6% 0,5% -12,0% -10,9% 11,0% EURUSD 1,1763 0,2% 1,2% 1,3% 13,6% 12,1% -3,2% USDJPY 155,8850 0,0% 0,0% 0,9% -0,8% 1,4% 50,3% GBPUSD 1,3395 0,3% 0,6% 1,9% 7,0% 6,2% 0,0% Kriptovaluták Bitcoin 86 412 -4,3% -4,7% -8,6% -8,5% -14,8% 344,6% Állampapírok 10 éves amerikai állampapírhozam 4,16 -0,3% 0,2% 0,7% -9,1% -5,4% 351,4% 10 éves német állampapírhozam 2,82 -0,3% -0,4% 5,4% 19,4% 25,6% -561,3% 10 éves magyar állampapírhozam 7,06 0,1% 0,9% -0,1% 6,6% 10,1% 222,4% Forrás: Refinitiv, Portfolio

