3 milliárd forintos szerződést kötött a Nyomda
3 milliárd forintos szerződést kötött a Nyomda

A 2026-ban sorra kerülő magyarországi országgyűlési választások nyomtatványait az ANY Biztonsági Nyomda szállítja - jelentette be a társaság a BÉT-en.

A Nemzeti Választási Iroda, 2025. december 17-én keretszerződést kötött a Nyomdával a 2026. évi általános országgyűlési képviselő-választás, valamint időközi önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati választások és helyi népszavazások nyomdai termékeinek és szolgáltatásainak beszerzésére.

A szerződés keretösszege nettó 2,94 milliárd forint.

A társaság több évtizedes tapasztalattal rendelkezik a választási nyomtatványok, a hozzá tartozó biztonsági és logisztikai feladatok teljes körű ellátásában. A Nyomda a szerződés keretében biztosítja majd a hazai szavazókörökben, a külképviseleteken, és a levélben szavazók részére a hamisítás elleni biztonsági védelemmel ellátott nyomtatványokat. Szintén a Nyomda feladata lesz a szavazáshoz szükséges egyéb nyomdai szolgáltatások biztosítása és a választási kellékek szállítása.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

