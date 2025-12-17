3 milliárd forintos szerződést kötött a Nyomda

A Nemzeti Választási Iroda, 2025. december 17-én keretszerződést kötött a Nyomdával a 2026. évi általános országgyűlési képviselő-választás, valamint időközi önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati választások és helyi népszavazások nyomdai termékeinek és szolgáltatásainak beszerzésére.

A szerződés keretösszege nettó 2,94 milliárd forint.

A társaság több évtizedes tapasztalattal rendelkezik a választási nyomtatványok, a hozzá tartozó biztonsági és logisztikai feladatok teljes körű ellátásában. A Nyomda a szerződés keretében biztosítja majd a hazai szavazókörökben, a külképviseleteken, és a levélben szavazók részére a hamisítás elleni biztonsági védelemmel ellátott nyomtatványokat. Szintén a Nyomda feladata lesz a szavazáshoz szükséges egyéb nyomdai szolgáltatások biztosítása és a választási kellékek szállítása.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ