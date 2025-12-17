32 milliárd forintnyi közbeszerzést nyert el a Mészáros és Mészáros Zrt

Két nyíregyházi ipari park-fejlesztési tenderen nyert a Mészáros és Mészáros Zrt., amelyből a cég részesedése 32 milliárd forint – derül ki a BÉT-en publikált közleményekből.

Az Opus Global tájékoztatása szerint a társaság közvetlen tulajdonában álló Mészáros és Mészáros Zrt. két, a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által kiírt közbeszerzési eljárásban is a legjobb ár-érték arányú ajánlattal nyert konzorciumi tagként.

A beruházások az „NyMJV – Ipari Park kivitelezés (II. tervezési ütem)” program részei.

Az I. rész – Közműudvar és szennyvíztelep fejlesztése – tárgyú tenderen a Mészáros és Mészáros Zrt. a Belfry PE Kft.-vel közösen adott be nyertes ajánlatot nettó 17,5 milliárd forint értékben. Ebből a Mészáros és Mészáros Zrt. részesedése nettó 8,7 milliárd forint. A projekt célja a város ipari parkjának kiszolgálását végző közműudvar és a szennyvíztelep kapacitásainak és technológiáinak fejlesztése.

A II. rész – Víziközmű távvezetékek és vízműtelep fejlesztések – elnevezésű eljárásban a Mészáros és Mészáros Zrt. a KE-VÍZ 21 Zrt.-vel alkotott konzorciumban nyert, nettó 30,5 milliárd forintos ajánlattal. Ebből a Mészáros és Mészáros Zrt. nettó 23,2 milliárd forint értékű munkarészre szerződhet. A beruházás a víziközmű-hálózat távvezetékeinek fejlesztésére és a vízműtelep korszerűsítésére fókuszál, ami az ipari park vízellátásának biztonságát és hatékonyságát hivatott növelni.

A két nyertes ajánlat összértéke nettó 48 milliárd forint, amelyből a Mészáros és Mészáros Zrt.-t összesen nettó 31,9 milliárd forintnyi munkarész illeti meg.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Címlapkép forrása: Portfolio