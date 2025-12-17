Határidő előtt teljesítette a kormány ATM-es kérését az MBH

Az MBH Bank december elejére teljesítette az idei évre számára előírt ATM-telepítési követelményt - közölte a pénzintézet.

Az MBH Bank a 2025. december 31-i határidő előtt teljesítette a törvényben előírt kötelezettségét, amely az 1000 főnél nagyobb települések ATM‑telepítésére vonatkozik.

A bank jelenleg a piac második legnagyobb hálózatával rendelkezik –

1200 automatát működtet 1114 helyszínen.

A hitelintézet 2023-ban célul tűzte ki, hogy 2026-ig 52 százalékkal bővíti a teljes ATM-állományát. A bank 2023 végén átfogó hálózatfejlesztési programot indított, amely nemcsak az új automaták telepítését, hanem a meglévők korszerűsítését is magában foglalta: az elmúlt két évben közel 500 ATM-et cseréltek modernebb berendezésekre.

Az MBH 2025-ben 77 új ATM-et helyezett üzembe az 1000–2000 fős községekben, így a korábbi 189 helyett már 266 hasonló méretű településen érhető el készpénzfelvételi lehetőség, ez 41%-os növekedés egy év alatt. Emellett az 1000 fő alatti községekben is bővülés várható: a jelenlegi 50 mellett a következő évben 115 további helyszínre kerül majd új ATM.

