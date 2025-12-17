Iránymutatásra várnak a befektetők, óvatos mozgások a tőzsdéken

Továbbra is többnyire pozitív hangulat látható az európai tőzsdéken, az élen a brit FTSE 100 található, amely 1,7 százalékot emelkedett, részben vártnál kedvezőbb inflációs jelentésnek köszönhetően. Eközben a DAX és a CAC stagnál, az összeurópai Stoxx 600 index azonban így is 0,4 százalékos pluszban van.

A magyar piac miközben lefordult, a BUX 0,3 százalékos mínuszban van. A blue chipek vegyesen teljesítenek, az OTP és a Richter húzza lefelé az indexet,előbbi 0,8, utóbbi 1,1 százalékkal került lejjebb.