Jól kezdi a napot a magyar tőzsde, felpattant a 4iG

Emelkedéssel indul a nap a magyar tőzsdén, a blue chipek közül a Mol teljesít a legjobban, míg a midcapeknél a 4iG mutat nagyobb pozitív elmozdulást, miután a cég a Lockheed Martinnal, és a Northrop Grummannal is előzetes megállapodást kötött.

A kereskedés első perceiben emelkedik a magyar tőzsde, a BUX 0,5 százalékkal került feljebb, így jelenleg 110 335 ponton áll az index értéke.

A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

Alapvetően jó a hangulat a magyar tőzsdén, a blue chipek közül a Mol, a Magyar Telekom és az OTP árfolyama emelkedik, miközben csak a Richter árfolyama esik.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban a Rába és a 4iG teljesít, míg a leggyengébben a MBH JZB és a Duna House indítja a napot.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.

Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en

A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma a 4iG és az OTP, de a Magyar Telekom is felfért a listára ma reggel.

Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)

