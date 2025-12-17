  • Megjelenítés
Kiderült, hány hajót érinthet Trump Venezuela elleni lépése
Üzlet

Kiderült, hány hajót érinthet Trump Venezuela elleni lépése

Portfolio
Legalább 34, amerikai szankciókkal sújtott olajszállító tartályhajó tartózkodik jelenleg a Karib-tengeren. Ezek a Kpler nemzetközi kereskedelmi hírszerző cég elemzése szerint korábban venezuelai olajat fuvaroztak, és közülük tizenkettő feltehetően most is venezuelai nyersolajat szállít - számolt be a Cnbc.

Az egyik tartályhajót, a Skippert az amerikai erők a múlt héten foglalták le a Karib-térségben, majd az Egyesült Államokba szállították.

Az elemzés egy nappal azután készült, hogy Donald Trump amerikai elnök "teljes körű blokádot" helyezett kilátásba a Venezuelába érkező és onnan induló, szankcionált tartályhajók ellen. Trump egyúttal külföldi terrorszervezetnek minősítette a Maduro-rezsimet.

A Chevron az egyetlen vállalat, amely amerikai engedéllyel szállíthat venezuelai olajat az Egyesült Államokba. A Kpler szerint az amerikai piacra szánt szállítmányok továbbra is zavartalanul áramolhatnak, míg

a Kínába és Kubába tartó rakományokat érintheti leginkább a blokád.

Még több Üzlet

Lefordultak az amerikai tőzsdék, esnek az egykori sztárpapírok

Újabb fordulat Hollywood legnagyobb felvásárlási háborújában: kikosarazták a Paramountot

Váratlan fordulat a tech óriásnál: kulcsfigura távozik, átszervezés jön az MI-fejlesztésben

Venezuela 2025-ben eddig naponta mintegy 900 ezer hordó nyersolajat és kondenzátumot termelt, ami a globális kínálat nagyjából egy százalékát adja. A Kpler adatai szerint Kína vásárolja fel a venezuelai olaj 76 százalékát, míg az Egyesült Államok részesedése 2025-ben 17 százalékra csökkent, ami a tavalyi arány felének felel meg. Kuba, Spanyolország és Olaszország a további jelentős vásárlók.

A Kpler elemzése szerint Kína és Kuba várhatóan orosz és iráni olajjal helyettesíti majd a kieső venezuelai szállítmányokat.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

NAV Online Számla figyelmeztetés

Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
„Győzött a józan ész” – megszavazták Brüsszel évzáró mestertervét
Visszadobták az oroszok a béketervet, Kupjanszk szorítóba került - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán
Rendkívüli időjárás tart Magyarország felé: alapvető átalakulás kezdődhet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility