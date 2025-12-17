Kiderült, hány hajót érinthet Trump Venezuela elleni lépése

Az egyik tartályhajót, a Skippert az amerikai erők a múlt héten foglalták le a Karib-térségben, majd az Egyesült Államokba szállították.

Az elemzés egy nappal azután készült, hogy Donald Trump amerikai elnök "teljes körű blokádot" helyezett kilátásba a Venezuelába érkező és onnan induló, szankcionált tartályhajók ellen. Trump egyúttal külföldi terrorszervezetnek minősítette a Maduro-rezsimet.

A Chevron az egyetlen vállalat, amely amerikai engedéllyel szállíthat venezuelai olajat az Egyesült Államokba. A Kpler szerint az amerikai piacra szánt szállítmányok továbbra is zavartalanul áramolhatnak, míg

a Kínába és Kubába tartó rakományokat érintheti leginkább a blokád.

Venezuela 2025-ben eddig naponta mintegy 900 ezer hordó nyersolajat és kondenzátumot termelt, ami a globális kínálat nagyjából egy százalékát adja. A Kpler adatai szerint Kína vásárolja fel a venezuelai olaj 76 százalékát, míg az Egyesült Államok részesedése 2025-ben 17 százalékra csökkent, ami a tavalyi arány felének felel meg. Kuba, Spanyolország és Olaszország a további jelentős vásárlók.

A Kpler elemzése szerint Kína és Kuba várhatóan orosz és iráni olajjal helyettesíti majd a kieső venezuelai szállítmányokat.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Címlapkép forrása: Shutterstock