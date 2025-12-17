  • Megjelenítés
Kiderült, mi okozta a tüzet a Mol Dunai Finomítójában
Kiderült, mi okozta a tüzet a Mol Dunai Finomítójában

A Mol előrejelzése szerint a Dunai Finomító javítási munkálatai 2026 harmadik negyedévében fejeződnek be – derül ki a BÉT-en közzétett tájékoztatásból.

Ahogy arról mi is beszámoltunk, október 20-án éjjel tűz ütött ki a Dunai Finomító AV3-as üzemében, ami a teljes feldolgozási kapacitás mintegy 40 százalékát adja. A tűzoltóságnak és a katasztrófavédelemnek sikerült megakadályozniuk, hogy az AV3-as üzemegységen kívül más is kárt szenvedjen, a Mol a 21-i sajtótájékoztatóján hangsúlyozta: bár az AV3-as egység fontos szerepet játszik a finomító működésében, a termelés szempontjából nem kritikus egység, így az eset nem veszélyezteti a magyarországi üzemanyag-ellátást. Október 28-án már arról érkezett hír, hogy csökkentett kapacitással elindult az üzemanyagtermelés a Dunai Finomítóban.

A Mol ma esti közleménye szerint az októberben történt tűzeset kezdeti kárfelmérése alapján a tüzet műszaki meghibásodás és egy szivattyú ebből következő szerkezeti sérülése és szétrepedése okozta.

A belső vizsgálat szerint súlyos gondatlanság, szándékos károkozás vagy egyéb külső hatás kizárható a lehetséges kiváltó okok közül.

A Mol arra számít, hogy a javítási munkálatok befejeződnek 2026 harmadik negyedéve során, és a Dunai Finomító ezt követően visszaáll a teljes kapacitásra.

A Mol rendelkezik biztosítással az ilyen eseményekre, amely kiterjed mind műszaki károkra, mind pedig a kiesett nyereségre. A kárfelmérési folyamat zajlik – közölte a cég.

A Dunai Finomítóban kieső termelés mérséklése érdekében a Mol növelte a félkész alapanyagok feldolgozását. Ennek eredményeként a Mol átlagosan körülbelül 30%-os termeléskiesést prognosztizál a felújítás időtartama alatt, ami időszakonként eltérő lehet. Az ellátás biztosítása és saját piacainak üzemanyag-ellátásának garantálása érdekében a Mol fokozza a termékek átvitelét a Pozsonyi Finomítóból, valamint növeli a régió többi szereplőjétől történő termékvásárlást – olvasható a közleményben.

Mivel a károk felmérése még folyamatban van, és a mérnöki, beszerzési és kivitelezési munkák ütemezése nagyrészt csak a legelső szakértői becsléseken alapul, a javítási munkálatokra előirányzott időtartam változhat.

