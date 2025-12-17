Lefordultak az amerikai tőzsdék, esnek az egykori sztárpapírok

Lefordultak az amerikai tőzsdék
Lefordultak az amerikai tőzsdék, elsősorban a technológiai vállalatok részvényei esnek, a Nasdaq 1,3 százalékos mínuszban áll, az S&P 500 0,9 százalékot esett, a Dow pedig 0,2 százalékkal került lejjebb.
A rotáció legújabb központi részvényei, az Oracle és a Broadcom 5, illetve 5,3 százalékkal került lejjebb, míg az Nvidia 4 százalékos mínuszban van.
Kiderült, mi okozta a tüzet a Mol Dunai Finomítójában
A Mol előrejelzése szerint a Dunai Finomító javítási munkálatai 2026 harmadik negyedévében fejeződnek be – derül ki a BÉT-en közzétett tájékoztatásból.
Súlyos gyártási hiba miatt kell vizsgálni Airbusokat: forgalomban lévő gépek is érintettek
Az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynöksége (EASA) ellenőrzést rendelt el egyes Airbus A320-as repülőgépeken, és előírta a légitársaságoknak, hogy javítsák ki a törzsön talált, a szabványtól eltérő paneleket - írja a Bloomberg.
32 milliárd forintnyi közbeszerzést nyert el a Mészáros és Mészáros Zrt
Két nyíregyházi ipari park-fejlesztési tenderen nyert a Mészáros és Mészáros Zrt., amelyből a cég részesedése 32 milliárd forint – derül ki a BÉT-en publikált közleményekből.
Szárnyalt az Alteo, nagyot esett a 4iG
Iránykeresés jellemezte ma az európai tőzsdéket, a magyar piac kissé alulteljesítő volt, csökkenéssel zárt a BUX. A midcapek piacán volt ma főleg izgalom, az Alteo nagyot emelkedett, míg a 4iG részvényeinél profitrealizálás látszott.
Itt a jelzés: a profik szerint most 80 százalékkal többet ér ez a részvény!
2026-hoz közeledve a profi befektetők is megteszik tétjeiket, az új esztendő előtt pedig több olyan részvényt is bemutatunk, melyek hatalmas felértékelődési potenciállal rendelkeznek. Ráadásul most Karácsony alkalmából különleges akcióval is készültünk, melynek keretén belül még néhány óráig fél áron adjuk a Signature PRO előfizetésünket!
Pluszban Amerika
Emelkedéssel kezdtek az amerikai tőzsdék, a Dow 0,4 százalékkal került feljebb, míg az S&P 500 három napos eső sorozatát igyekszik megtörni egy minimálisnak mondható, 0,1 százalékos emelkedéssel, miközben a tegnap felülteljesítő Nasdaq ma további 0,2 százalékkal erősödik.
3 milliárd forintos szerződést kötött a Nyomda
A 2026-ban sorra kerülő magyarországi országgyűlési választások nyomtatványait az ANY Biztonsági Nyomda szállítja - jelentette be a társaság a BÉT-en.
Itt a jelzés: a profik szerint most 80 százalékkal többet ér ez a részvény!
2026-hoz közeledve a profi befektetők is megteszik tétjeiket, az új esztendő előtt pedig több olyan részvényt is bemutatunk, melyek hatalmas felértékelődési potenciállal rendelkeznek. Ráadásul most Karácsony alkalmából különleges akcióval is készültünk, melynek keretén belül még néhány óráig fél áron adjuk a Signature PRO előfizetésünket!
Európai emelkedés, magyar esés
Továbbra is többnyire pozitív hangulat látható az európai tőzsdéken, az élen a brit FTSE 100 található, amely 1,7 százalékot emelkedett, részben vártnál kedvezőbb inflációs jelentésnek köszönhetően. Eközben a DAX és a CAC stagnál, az összeurópai Stoxx 600 index azonban így is 0,4 százalékos pluszban van.
A magyar piac miközben lefordult, a BUX 0,3 százalékos mínuszban van. A blue chipek vegyesen teljesítenek, az OTP és a Richter húzza lefelé az indexet,előbbi 0,8, utóbbi 1,1 százalékkal került lejjebb.
Újabb gigabit-pályázatokat nyert a Magyar Telekom
A Magyar Telekom bejelentette, hogy a Gigabit Magyarország Program keretében további 12 járásban nyert optikai hálózatfejlesztési pályázatot, amellyel több mint 6,82 milliárd forint támogatási forráshoz jut.
Ötéves mélypontról pattant fel az olajár: Trump legújabb húzása borzolja a piacot
Több mint 2 százalékkal emelkedtek szerdán az olajárak, miután Donald Trump amerikai elnök teljes blokádot rendelt el a Venezuelába tartó és onnan induló, szankciók alatt álló olajszállító tartályhajók ellen, tovább fokozva a geopolitikai feszültségeket a gyengülő globális kereslet miatti aggodalmak közepette.
Új részvénnyel indult el a kereskedés a magyar tőzsdén
Ünnepélyes csengetéssel vette kezdetét a kereskedés a Cool-Airconditional Nyrt. (Cool Klíma) értékpapírjaival a Budapesti Értéktőzsde Xtend piacán. A vállalat 2 millió darab, egyenként 10 forint névértékű, dematerializált, névre szóló törzsrészvényt vezetett be a tőzsdére.
Zuhan az MBH Bank tőzsdei árfolyama, mutatjuk a magyarázatot
Több mint 22%-kal, 3500 forint környékére esett az elmúlt órában keddi záróértékéhez képest az MBH Bank tőzsdei részvényértéke, jelenleg pedig 3670 forinton áll, miután az elmúlt két évet jórészt még az 5800 és 8000 forint közötti sávban tölötte az árfolyam. A mostani zuhanás logikus, hiszen csütörtökön indul a kereskedés a bank által nyilvánosan értékesített saját részvényekkel, amelyekhez az intézményi befektetők 3300 forintos, a lakosság 2970 forintos áron jutott hozzá az elmúlt három hétben. Utóbbiak így még mindig több mint 20%-os nyerőben állnak.
A Mol megállapodást írt alá az Azerbajdzsáni Állami Olajtársasággal
A Mol és a SOCAR (Azerbajdzsáni Állami Olajtársaság) átfogó szénhidrogén kutatási, fejlesztési és termelésmegosztási megállapodást írt alá, amely Azerbajdzsán Shamakhi-Gobustan régiójának egy szárazföldi területére vonatkozik. A közös kutatási projektben a Mol operátorként 65%-os, a SOCAR pedig 35%-os részesedéssel rendelkezik.
Emelkednek az európai tőzsdék
Emelkednek az európai tőzsdék a nyitás után, a DAX 0,2 százalékkal került feljebb, míg a CAC 0,1 százalékot emelkedett, a FTSE 100 pedig 0,8 százalékot erősödött. A milánói börze is feljebb került 0,5 százalékkal, míg a spanyol piac 0,4 százalékot emelkedett.
Jól kezdi a napot a magyar tőzsde, felpattant a 4iG
Emelkedéssel indul a nap a magyar tőzsdén, a blue chipek közül a Mol teljesít a legjobban, míg a midcapeknél a 4iG mutat nagyobb pozitív elmozdulást, miután a cég a Lockheed Martinnal, és a Northrop Grummannal is előzetes megállapodást kötött.
A 4iG megállapodott a Lockheed Martinnal, HIMARS-technológia érkezhet Magyarországra
A 4iG Space and Defence Technologies és a Lockheed Martin rakétatechnológiai és tüzérségi üzletága előzetes megállapodást kötött védelmi ipari együttműködési lehetőségek feltérképezésére és előkészítésére. A megállapodás keretet teremt a NATO-kompatibilis, nagy hatótávolságú rakéta-tüzérségi rendszerek – köztük a HIMARS rendszer – integrációjához szükséges ipari háttér kialakításához.
Az Amazon 10 milliárd dollárt fektetne az OpenAI-ba
Az OpenAI jelenleg tárgyal az Amazonnal egy lehetséges befektetésről, valamint a technológiai óriás mesterségesintelligencia-chipjeinek használatáról – erősítette meg a Cnbc.
A 4iG megállapodást kötött a világ egyik legnagyobb védelmi technológiai gyártójával
A 4iG Space and Defence Technologies Zrt. (4iG SDT) előzetes megállapodást kötött a Northrop Grumman Corporation vállalattal.
Tőzsdére ment egy chipgyártó, egyből nyolcszorozott az árfolyam
A kínai MetaX Integrated Circuits részvényei közel 700 százalékot emelkedtek szerdai sanghaji tőzsdei bemutatkozásukon, miután a chipgyártó mintegy 600 millió dollárt vont be részvénykibocsátással - tudósított a Cnbc.
Emelkedés jöhet Európában
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,6 százalékkal került lejjebb, a S&P 500 0,2 százalék mínuszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 0,3 százalék pluszban fejezte be a napot.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,39 százalékos pluszban áll, a Hang Seng 0,78 százalékos pluszban van, míg a CSI 300 0,07 százalékkal került lejjebb.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,82 százalékkal kerülhet feljebb, a CAC 0,41 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,52 százalékot emelkedhet.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,04 százalékot eshet, a S&P 500 0,04 százalék mínuszban nyithat, míg a Nasdaq 0,14 százalékkal kerülhet lejjebb.
Mi várható makro fronton?
Ma a brit gazdaság kerül fókuszba, reggel érkeznek a friss inflációs és termelői árindex adatok, melyek a Bank of England másnapi döntését alapozhatják meg. A délelőtt folyamán a német IFO gazdasági hangulatindex, valamint az eurózóna harmadik negyedéves bérnövekedési statisztikája adhat támpontot az EKB számára az inflációs nyomás tartósságáról.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 47,4 százalékos elmozdulással a PX index áll az élen, a sereghajtó 9,8 százalékos emelkedéssel a CAC index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 59,5 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 5,2 százalékos eséssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 64,4 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|48 114,26
|-0,6%
|1,2%
|2,1%
|13,1%
|10,1%
|59,6%
|S&P 500
|6 800,26
|-0,2%
|-0,6%
|1,0%
|15,6%
|12,0%
|83,7%
|Nasdaq
|25 132,94
|0,3%
|-2,1%
|0,5%
|19,6%
|13,7%
|98,4%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|49 383,29
|-1,6%
|-2,5%
|-2,0%
|23,8%
|25,2%
|84,6%
|Hang Seng
|25 235,41
|-1,5%
|-0,8%
|-5,0%
|25,8%
|27,5%
|-4,6%
|CSI 300
|4 497,55
|-1,2%
|-2,2%
|-2,8%
|14,3%
|15,0%
|-9,2%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 076,87
|-0,6%
|-0,4%
|0,8%
|20,9%
|18,5%
|77,5%
|CAC
|8 106,16
|-0,2%
|0,7%
|-0,8%
|9,8%
|10,2%
|46,1%
|FTSE
|9 684,79
|-0,7%
|0,4%
|-0,1%
|18,5%
|17,2%
|47,4%
|FTSE MIB
|43 990,48
|-0,3%
|1,0%
|0,0%
|28,7%
|28,2%
|100,1%
|IBEX
|16 921,9
|-0,7%
|1,1%
|3,5%
|45,9%
|43,7%
|107,9%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|109 761,8
|0,2%
|1,1%
|2,3%
|38,4%
|37,7%
|161,9%
|ATX
|5 173,28
|0,0%
|0,9%
|6,6%
|41,2%
|42,8%
|90,1%
|PX
|2 594,49
|0,4%
|1,4%
|4,6%
|47,4%
|48,1%
|159,8%
|Magyar blue chipek
|OTP
|34 600
|0,6%
|2,3%
|7,6%
|59,5%
|59,8%
|157,2%
|Mol
|2 850
|-2,2%
|-2,7%
|-6,4%
|4,4%
|4,8%
|31,2%
|Richter
|9 855
|0,4%
|1,8%
|1,3%
|-5,2%
|-7,7%
|33,1%
|Magyar Telekom
|1 780
|1,8%
|3,1%
|2,3%
|39,7%
|37,6%
|376,6%
|Nyersanyagok
|WTI
|55,44
|-2,7%
|-5,1%
|-8,9%
|-23,5%
|-21,9%
|15,9%
|Brent
|58,98
|-2,7%
|-4,8%
|-8,4%
|-21,1%
|-20,1%
|15,2%
|Arany
|4 315,5
|0,3%
|2,3%
|5,7%
|64,4%
|62,5%
|131,7%
|Devizák
|EURHUF
|385,2500
|0,1%
|0,4%
|0,2%
|-6,3%
|-5,8%
|8,4%
|USDHUF
|327,3152
|0,0%
|-0,8%
|-1,1%
|-17,6%
|-15,9%
|12,2%
|GBPHUF
|440,6399
|0,6%
|0,4%
|1,1%
|-11,4%
|-10,7%
|12,0%
|EURUSD
|1,1770
|0,1%
|1,2%
|1,4%
|13,7%
|12,0%
|-3,4%
|USDJPY
|155,1550
|0,0%
|-1,1%
|0,5%
|-1,3%
|0,6%
|49,9%
|GBPUSD
|1,3416
|0,2%
|0,9%
|2,1%
|7,1%
|5,7%
|-0,6%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|87 843
|1,7%
|-5,2%
|-7,1%
|-6,9%
|-17,2%
|311,1%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,13
|-0,8%
|-1,0%
|-0,1%
|-9,8%
|-6,1%
|348,6%
|10 éves német állampapírhozam
|2,82
|-0,1%
|0,0%
|5,2%
|19,2%
|25,6%
|-596,3%
|10 éves magyar állampapírhozam
|7,02
|-0,6%
|0,9%
|-0,7%
|6,0%
|9,5%
|222,0%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Anton Petrus
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Kiadta a figyelmeztetést a biztonsági főnök: Moszkva segítheti szövetségesét egy katonai invázióban
Több lehetséges területet is felsorolt.
Már majdnem újra megnyílt Magyarország legújabb autópályaszakasza, de aztán jött a hidegzuhany – itt a Strabag válasza
Kiújult a vita a minisztérium és a Strabag között.
Kritikus határidő közeleg: ezt a dátumot minden befektető írja fel magának
Napokon belül vége a lehetőségnek!
Rákapcsoltak a magyar gázerőművek, sokéves trend fordulhat meg
Évtizedes mélységek és csúcsok egy év alatt.
Váratlan jó híreket kapott a távol-keleti ország
Nagy döntésnek ágyazhattak meg a friss adatok.
Digitális dolgozók és személyi AI-asszisztensek: így készülhetnek fel a vállalatok a mesterséges intelligencia alapú ügynökök használatára
Gagan Delouri-t, a Ping Identity értékesítési csoportvezetőjét kérdeztük.
Így ment át a közgyűlésen Budapest költségvetése
Véget ért a Fővárosi Közgyűlés.
Hogyan törlik a politikai pártok az adatokat? - Egy NAIH jelentés margójára
Keveset lehetett hallani róla, de a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) november 20-i dátummal közzétett egy jelentést a politikai pártok törléshez való joggal kapcsol
Új banki szereplő a Diverzumnál: akár 60 ezer Ft bónusz ütheti a diákok markát bankszámlájuk mellé
A legtöbb fiatal már nemcsak a mindennapi kiadásokra koncentrál pénzügyeiben, hanem tudatosan szeretne félretenni és tervezni is. Ezt ismerte fel az Erste, amely most a legnagyobb magyar diákkedve
A Westinghouse szerepe az új amerikai nukleáris forradalomban
A Westinghouse térnyerése jól mutatja az amerikai nukleáris expanzió és az európai ellátásbiztonsági átrendeződés összekapcsolódását.
Követett részvények - 2025. december
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Zsiday Viktor: El fogok tűnni a rock and rollból
Idén befejezem az alapkezelést, amit bő 25 éve kezdtem el. Én indítottam el az ország első abszolút hozamú befektetési alapját; a jelenleg (még) általam kezelt... The post Zsiday Viktor: El f
NAV Online Számla figyelmeztetés
Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl
Változások az európai autókereskedelemben
Az európai autópiac fordulóponthoz érkezett: a hibridek élre törtek, a Volkswagen stabil, a BYD gyorsan erősödik.
A Citadella befektetési alap beolvad a HOLD Columbus befektetési alapba
2026. január 23-án a Zsiday Viktor által kezelt Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap ("Citadella befektetési alap") beolvad a Móricz Dániel és Cser Tamás által... The pos
Már qvikkel is lehet fizetni a Díjneten elérhető több mint 100 partner részére (x)
Pillanatok alatt lebonyolíthatjuk az elektronikus számlafizetést, és még adományozhatunk is.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Merre tart a magyar gazdaság? Ismét jöhet a 400-as euró?
A szerdai Checklistben Virovácz Pétert, az ING Bank vezető elemzőjét kérdeztük.
Bod Péter Ákos elmondta, meddig játszhat a tűzzel Magyarország
A devizaadósság emelkedése nem jó üzenet kifelé.
Pakshoz mérhető energiatárolási boom előtt Magyarország – tényleg itt az áttörés?
Itt a következő nagy energiapiaci játszma.