Megnéztük, hogy készül a jövő csomagolása: digitális térben válogathatnak a megrendelők

Portfolio
A csomagolóipar a gazdaság egyik legjobb fokmérője: ha élénkül a termelés, nő a csomagolási igény is. A Portfolio Szőnyi Zoltánt, a Dunapack Packaging értékesítési igazgatóját kérdezte a jelen kihívásairól, az innováció szerepéről és a digitalizáció gyakorlati hasznáról.
A szakembert arról kérdeztük, melyek ma a csomagolóipar legnagyobb kihívásai, mekkora az igény az újításokra, és hol maradt még érdemi tér az innováció számára. Szó esik arról is, hogyan illeszthetők be a digitális technológiák a csomagolásfejlesztés mindennapjaiba, mely folyamatlépésekben hozhatnak a legnagyobb idő- és költségmegtakarítást, illetve miként alakítja át mindezt egy gyakorlati „innovációs szoba”.

Arra is kíváncsiak voltunk, hogyan kapcsolódnak a Dunapack fejlesztései az ágazat egyik legnagyobb kihívását jelentő fenntarthatósági elvárásokhoz, és mely tipikus üzleti helyzetekben bizonyulnak a leghatékonyabbnak ezek a megoldások.

Címlapkép forrása: Portfolio

A cikk és a videó megjelenését a Dunapack Packaging támogatta.

