Négymilliárdos beruházás érkezik egy magyar városba - 1500 lakás fűtését oldják meg fosszilis energia nélkül

A hőenergiát termelő, 20 MW, illetve 5 MW hőteljesítményű ipari villanykazánokat két helyszínen telepíti az EON: Székesfehérvár Önkormányzatának Bakony utcai és Király sori telephelyein. A Bakony utcai telephelyen egy 1500 köbméter víztérfogatú szigetelt hőtároló is megépül, amely lehetővé teszi a villanykazánokkal megtermelt hő hatékony hasznosítását.
A közleményből az is kiderül, hogy egy 13 méter átmérőjű és 13 méter magas hőtároló biztosítja, hogy a kazánokban megtermelt energia
a távhőrendszer csúcsterhelésekor – reggeli és esti időszakban – ütemezetten legyen felhasználható.
A berendezések fosszilis energiahordozók helyett villamos energiából állítják elő a hőt, a zöldáram egy részéről pedig származási garanciát is biztosít az EON. A villanykazánok tervezett éves hőtermelése 22.000 GJ (gigajoule), ami megfelel nagyságrendileg 1500 lakás éves fűtési hőigényének. A kazánok és a hőtároló távolról irányíthatók, működésük hozzájárul a villamosenergia-rendszer egyensúlyának biztosításához is.
A villanykazánok és a hőtároló megépítéséről és üzemeltetéséről hosszú távú, 10 éves szerződést köt a város távhőszolgáltatója, a Széphő Zrt. az EON csoporttal - az ilyen típusú megállapodásokról éppen tegnap közöltünk egy írást.
A beruházás teljes költségét – 10 millió eurót, átszámítva mintegy négymilliárd forintot – a német vállalat fedezi.
A projekt előkészítése és tervezése folyamatban van, az építkezés 2026 tavaszán kezdődik, és 2027 első félévében fejeződik be.
Folyamatosan dolgozunk azon, hogy a város működtetéséhez szükséges berendezések egyre modernebbek, környezetkímélőbbek legyenek, a SZÉPHŐ pedig kiemelten fontos ezen a téren is. Egy város költségvetésében súlyos tételként jelenik meg az energiaár, számunkra ezért is fontos a stabilitás ezen a területen, de keressük a lehetőségét annak, hogyan tudjuk az energetikai, energiafelhasználási portfóliót minél inkább függetleníteni a piaci szélsőségektől
- mondta el a beruházás bejelentésekor tartott sajtóeseményen Dr. Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere. "Továbbá ezeknek a berendezéseknek nagy szerepük van az üzembiztonságban is: tartalék hőforrásként is számításba jönnek, ha bármi történne a meglévő, gázüzemű hőtermelő kapacitásainkkal" – tette hozzá a SZÉPHŐ Zrt. vezérigazgatója, Szauter Ákos.
A sajtótájékoztatón azt is elmondták, hogy az EON Hungária Csoport és Székesfehérvár Önkormányzata a továbbiakban is folyamatosan egyeztet napelemes, villamosenergia-hálózati és további zöld megoldások tervezéséről, a közös gondolkodás a jövőben is folytatódik.
A fejlesztéssel az EON nem csak Székesfehérvárt szolgálja, hanem rendszerszintű szolgáltatást nyújt az országos villamosenergia-rendszer rugalmasságának fenntartásában is. Ez a beruházás jól példázza, hogy a fenntarthatóság, a városfejlesztés és az országérdek szoros kapcsolatban áll, és hosszú távú, stabil együttműködésre épül
– tette hozzá Jamniczky Zsolt, az E.ON Hungária Csoport vezérigazgató-helyettese.
A fehérvárihoz hasonló, de kisebb, 5,5 MW teljesítményű ipari villanykazánokat telepített idén az EON Szombathelyen és Szekszárdon is, valamint tervez telepíteni Szentendrén a városok egyedi igényei alapján. A most megvalósuló, székesfehérvári elektromos kazánok együttes 25 MW-os teljesítménye településszinten az ország egyik legnagyobbja lesz.
Címlapkép forrása: EON sajtóközlemény
Határidő előtt teljesítette a kormány ATM-es kérését az MBH
77 ATM-et helyeztek üzembe 2025-ben.
Váratlan pálfordulás: London visszakozik a Brexit egyik szimbolikus döntésétől
Szép csendben visszaszivárognának a britek az EU-ba.
„Győzött a józan ész” – megszavazták Brüsszel évzáró mestertervét
Már csak egy akadály van Ursula von der Leyen történelmi léptékű húzása előtt.
Megjött a döntés: így alakul holnaptól a benzin ára
Megjöttek a friss adatok.
Jól kezdi a napot a magyar tőzsde, felpattant a 4iG
Bejelentések jöttek a cégtől.
Már majdnem újra megnyílt Magyarország legújabb autópályaszakasza, de aztán jött a hidegzuhany
Kiújult a vita a minisztérium és a Strabag között.
Székely Ádám: nem az a prémium lokáció, ami közel van az M0-hoz, hanem amelyik 20 év múlva is nőni tud
Az Innovinia tulajdonosát kérdeztük.
A 4iG megállapodott a Lockheed Martinnal, HIMARS-technológia érkezhet Magyarországra
Nem lassít a hazai cég.
NAV Online Számla figyelmeztetés
Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl
Új banki szereplő a Diverzumnál: akár 60 ezer Ft bónusz ütheti a diákok markát bankszámlájuk mellé
A legtöbb fiatal már nemcsak a mindennapi kiadásokra koncentrál pénzügyeiben, hanem tudatosan szeretne félretenni és tervezni is. Ezt ismerte fel az Erste, amely most a legnagyobb magyar diákkedve
A Westinghouse szerepe az új amerikai nukleáris forradalomban
A Westinghouse térnyerése jól mutatja az amerikai nukleáris expanzió és az európai ellátásbiztonsági átrendeződés összekapcsolódását.
Követett részvények - 2025. december
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Zsiday Viktor: El fogok tűnni a rock and rollból
Idén befejezem az alapkezelést, amit bő 25 éve kezdtem el. Én indítottam el az ország első abszolút hozamú befektetési alapját; a jelenleg (még) általam kezelt... The post Zsiday Viktor: El f
Változások az európai autókereskedelemben
Az európai autópiac fordulóponthoz érkezett: a hibridek élre törtek, a Volkswagen stabil, a BYD gyorsan erősödik.
A Citadella befektetési alap beolvad a HOLD Columbus befektetési alapba
2026. január 23-án a Zsiday Viktor által kezelt Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap ("Citadella befektetési alap") beolvad a Móricz Dániel és Cser Tamás által... The pos
Kína leuralja az ipart és a nyersanyagpiacot - HOLD Minutes
A HOLD Minutes e heti részében Maróti Ádám portfóliókezelő beszél: A YouTube-on vagy a HOLD Facebook-oldalán mondd el a véleményed, hogy tetszik-e a Minutes, és... The post Kína leuralja az i
Már qvikkel is lehet fizetni a Díjneten elérhető több mint 100 partner részére (x)
Pillanatok alatt lebonyolíthatjuk az elektronikus számlafizetést, és még adományozhatunk is.
Bod Péter Ákos elmondta, meddig játszhat a tűzzel Magyarország
A devizaadósság emelkedése nem jó üzenet kifelé.
Pakshoz mérhető energiatárolási boom előtt Magyarország – tényleg itt az áttörés?
Itt a következő nagy energiapiaci játszma.
Alig keresenek pénzt a németek az autógyártáson - Feladják?
Miért zuhant az üzemi eredmény?
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.