Négymilliárdos beruházás érkezik egy magyar városba - 1500 lakás fűtését oldják meg fosszilis energia nélkül

Csaknem 1500 lakás éves fűtésének megfelelő hőt termelő ipari méretű villanykazánokat telepít az EON Hungária Csoport Székesfehérvár távhőrendszerébe - olvasható a vállalat közleményében. A több mint 4 milliárd forint értékű beruházás célja, hogy a fosszilis alapú hőtermelést részben kiváltva támogassa Székesfehérvár zöldítését.

A hőenergiát termelő, 20 MW, illetve 5 MW hőteljesítményű ipari villanykazánokat két helyszínen telepíti az EON: Székesfehérvár Önkormányzatának Bakony utcai és Király sori telephelyein. A Bakony utcai telephelyen egy 1500 köbméter víztérfogatú szigetelt hőtároló is megépül, amely lehetővé teszi a villanykazánokkal megtermelt hő hatékony hasznosítását.

A közleményből az is kiderül, hogy egy 13 méter átmérőjű és 13 méter magas hőtároló biztosítja, hogy a kazánokban megtermelt energia

a távhőrendszer csúcsterhelésekor – reggeli és esti időszakban – ütemezetten legyen felhasználható.

A berendezések fosszilis energiahordozók helyett villamos energiából állítják elő a hőt, a zöldáram egy részéről pedig származási garanciát is biztosít az EON. A villanykazánok tervezett éves hőtermelése 22.000 GJ (gigajoule), ami megfelel nagyságrendileg 1500 lakás éves fűtési hőigényének. A kazánok és a hőtároló távolról irányíthatók, működésük hozzájárul a villamosenergia-rendszer egyensúlyának biztosításához is.

A villanykazánok és a hőtároló megépítéséről és üzemeltetéséről hosszú távú, 10 éves szerződést köt a város távhőszolgáltatója, a Széphő Zrt. az EON csoporttal - az ilyen típusú megállapodásokról éppen tegnap közöltünk egy írást.

A beruházás teljes költségét – 10 millió eurót, átszámítva mintegy négymilliárd forintot – a német vállalat fedezi.



A projekt előkészítése és tervezése folyamatban van, az építkezés 2026 tavaszán kezdődik, és 2027 első félévében fejeződik be.

Folyamatosan dolgozunk azon, hogy a város működtetéséhez szükséges berendezések egyre modernebbek, környezetkímélőbbek legyenek, a SZÉPHŐ pedig kiemelten fontos ezen a téren is. Egy város költségvetésében súlyos tételként jelenik meg az energiaár, számunkra ezért is fontos a stabilitás ezen a területen, de keressük a lehetőségét annak, hogyan tudjuk az energetikai, energiafelhasználási portfóliót minél inkább függetleníteni a piaci szélsőségektől

- mondta el a beruházás bejelentésekor tartott sajtóeseményen Dr. Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere. "Továbbá ezeknek a berendezéseknek nagy szerepük van az üzembiztonságban is: tartalék hőforrásként is számításba jönnek, ha bármi történne a meglévő, gázüzemű hőtermelő kapacitásainkkal" – tette hozzá a SZÉPHŐ Zrt. vezérigazgatója, Szauter Ákos.

A sajtótájékoztatón azt is elmondták, hogy az EON Hungária Csoport és Székesfehérvár Önkormányzata a továbbiakban is folyamatosan egyeztet napelemes, villamosenergia-hálózati és további zöld megoldások tervezéséről, a közös gondolkodás a jövőben is folytatódik.

A fejlesztéssel az EON nem csak Székesfehérvárt szolgálja, hanem rendszerszintű szolgáltatást nyújt az országos villamosenergia-rendszer rugalmasságának fenntartásában is. Ez a beruházás jól példázza, hogy a fenntarthatóság, a városfejlesztés és az országérdek szoros kapcsolatban áll, és hosszú távú, stabil együttműködésre épül

– tette hozzá Jamniczky Zsolt, az E.ON Hungária Csoport vezérigazgató-helyettese.

A fehérvárihoz hasonló, de kisebb, 5,5 MW teljesítményű ipari villanykazánokat telepített idén az EON Szombathelyen és Szekszárdon is, valamint tervez telepíteni Szentendrén a városok egyedi igényei alapján. A most megvalósuló, székesfehérvári elektromos kazánok együttes 25 MW-os teljesítménye településszinten az ország egyik legnagyobbja lesz.

Címlapkép forrása: EON sajtóközlemény