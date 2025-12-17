Oroszország és Európa között vacillál a világ egyik legnagyobb fegyvernagyhatalma

Az indiai védelmi ipar hat kiemelt szereplője is részt vehetett azon a Moszkvában tartott, rendkívülinek számító egyeztetésen, ahol a Reuters információi szerint egy közös orosz–indiai fegyverfejlesztési program lehetséges dimenzióit tárgyalták.
Ugyan a cikkben megnevezett Bharat Forge és Adani Defence indiai cégek nyilvánosan tagadták, hogy bármilyen egyeztetésen részt vettek volna, a lap több forrásból is újra visszaigazolást kapott arra, hogy volt ilyen találkozó.
Ukrajna 2022-es megszállása óta ez lehetett az első alkalom, hogy indiai védelmi cégek felsővezetői Moszkvába látogattak, bár néhány hónapja az is nagy port kavart, hogy az ország megfigyelői képviseltették magukat egy orosz–fehérorosz hadgyakorlaton. Ezek a fejlemények különösen fontosak Európa szempontjából, ugyanis
az Indiával tervezett partnerségi megállapodás szabadkereskedelmi részén túl, egy extenzív védelmi együttműködés is része lenne a csomagnak.
Ugyan több potenciális buktatója van az együttműködésnek, az India és Oroszország közti kapcsolat hordozza a legnagyobb kockázatot, mivel a tervezett közös krízismenedzsment, tengerészeti biztosítás, a kibervédelem és különösen a fegyveripari szövetség mentén is olyan bizalmas információkhoz kapnának hozzáférést az indiaiak, amelyek nem juthatnának orosz kézre.
Az unió külügyi főképviselője, Kaja Kallas már szeptemberben is arról beszélt, hogy jobb alkut kell ajánlani Indiának, mint más nemzetközi szereplőknek, mert enélkül illúzió lenne leválasztani Indiát, amely a háború kezdete óta hatalmas mértékű olajvásárlásokkal is hozzájárult az orosz hadigépezet mozgásban tartásához.
Bár eredetileg az volt az elképzelés, hogy a Mercosur-megállapodáshoz hasonlóan Indiával is még idén sikerül aláírni a szerződést, az unió kereskedelmi biztosa, Maroš Šefčovič hétfői, Politicónak adott interjújában elismerte, hogy erre már nem lesz lehetőség. Az új céldátum január 26., az indiai köztársaság napja, amelynek megünneplésére hivatalos az Európai Bizottságot vezető Ursula von der Leyen és a Tanács elnöke, António Costa is.
Ingoványos talajon
Az addig lefolytatandó tárgyalásoknak valószínűleg nem használ a kiszivárgott moszkvai találkozó, ahol a hírek szerint felmerült például a MiG–29 vadászgépekhez szükséges alkatrészek, valamint más légvédelmi és fegyverrendszerek indiai előállítása is. Ezen felül az orosz fél egyes források szerint olyan indiai gyártókapacitások létrehozását is javasolta, amelyekből akár Oroszországba is exportálhatnának haditechnikai eszközöket.
Ez alapvetően egybevág India nyílt törekvéseivel, miszerint a világ egyik legnagyobb fegyvergyártójává igyekszik válni a következő években. Bár jelenleg csupán három cége van a SIPRI top 100-as listáján, az ország az utóbbi
öt év alatt mintegy 90%-kal tudta növelni védelmi termelését, és jelenleg is a világ második legnagyobb fegyverimportőrének számít a háborúban álló Ukrajna után.
Az indiai fegyverimport legnagyobb része, 36 százaléka ráadásul Oroszországból jön, amit szorosan követ a francia cégektől beszerzett fegyverek aránya. Ez 30 százalék körül mozgott az utóbbi években, még az USA és Izrael hozzávetőlegesen 10-10 százalékban részesül az indiai importból, és
ez valójában jól szemlélteti az ország diverzifikációs ambícióit, hiszen a 2010-es évek elején még 70 százalék felett volt az orosz szállítmányok aránya.
Az uniós partnerség védelmi részét azonban nemcsak a titkos találkozó fenyegeti, hanem Vlagyimir Putyin orosz elnök december eleji látogatása is, ahol abban egyeztek meg, hogy az eddig inkább egyoldalú vásárlásokat a közös kutatás-fejlesztés, valamint a fejlett védelmi platformok gyártása felé orientálják.
Mindez nagyban veszélyezteti az ország Nyugattal való együttműködési ambícióit, ezért az indiai cégek különösen óvatosak az esetleges új orosz megállapodásokkal kapcsolatban, különösen a velük való üzletelés okán kivethető másodlagos szankciók kockázata miatt.
Bár az indiai kormány enyhítheti a nyomást diplomáciai eszközökkel, az érintett vállalatoknak saját maguknak kell mérlegelniük a politikai és gazdasági következményeket. Egyes iparági szereplők szerint éppen ez a bizonytalanság lehet az egyik legfőbb gátja a mélyebb orosz–indiai védelmi ipari együttműködésnek, így rövidesen élesebb döntéshelyzetbe kerülhet a világ legnépesebb országa.
Címlapkép forrása: EU
Kiadta a figyelmeztetést a biztonsági főnök: Moszkva segítheti szövetségesét egy katonai invázióban
Több lehetséges területet is felsorolt.
Már majdnem újra megnyílt Magyarország legújabb autópályaszakasza, de aztán jött a hidegzuhany – itt a Strabag válasza
Kiújult a vita a minisztérium és a Strabag között.
Kritikus határidő közeleg: ezt a dátumot minden befektető írja fel magának
Napokon belül vége a lehetőségnek!
Rákapcsoltak a magyar gázerőművek, sokéves trend fordulhat meg
Évtizedes mélységek és csúcsok egy év alatt.
Váratlan jó híreket kapott a távol-keleti ország
Nagy döntésnek ágyazhattak meg a friss adatok.
Digitális dolgozók és személyi AI-asszisztensek: így készülhetnek fel a vállalatok a mesterséges intelligencia alapú ügynökök használatára
Gagan Delouri-t, a Ping Identity értékesítési csoportvezetőjét kérdeztük.
Így ment át a közgyűlésen Budapest költségvetése
Véget ért a Fővárosi Közgyűlés.
Hogyan törlik a politikai pártok az adatokat? - Egy NAIH jelentés margójára
Keveset lehetett hallani róla, de a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) november 20-i dátummal közzétett egy jelentést a politikai pártok törléshez való joggal kapcsol
Új banki szereplő a Diverzumnál: akár 60 ezer Ft bónusz ütheti a diákok markát bankszámlájuk mellé
A legtöbb fiatal már nemcsak a mindennapi kiadásokra koncentrál pénzügyeiben, hanem tudatosan szeretne félretenni és tervezni is. Ezt ismerte fel az Erste, amely most a legnagyobb magyar diákkedve
A Westinghouse szerepe az új amerikai nukleáris forradalomban
A Westinghouse térnyerése jól mutatja az amerikai nukleáris expanzió és az európai ellátásbiztonsági átrendeződés összekapcsolódását.
Követett részvények - 2025. december
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Zsiday Viktor: El fogok tűnni a rock and rollból
Idén befejezem az alapkezelést, amit bő 25 éve kezdtem el. Én indítottam el az ország első abszolút hozamú befektetési alapját; a jelenleg (még) általam kezelt... The post Zsiday Viktor: El f
NAV Online Számla figyelmeztetés
Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl
Változások az európai autókereskedelemben
Az európai autópiac fordulóponthoz érkezett: a hibridek élre törtek, a Volkswagen stabil, a BYD gyorsan erősödik.
A Citadella befektetési alap beolvad a HOLD Columbus befektetési alapba
2026. január 23-án a Zsiday Viktor által kezelt Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap ("Citadella befektetési alap") beolvad a Móricz Dániel és Cser Tamás által... The pos
Már qvikkel is lehet fizetni a Díjneten elérhető több mint 100 partner részére (x)
Pillanatok alatt lebonyolíthatjuk az elektronikus számlafizetést, és még adományozhatunk is.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Merre tart a magyar gazdaság? Ismét jöhet a 400-as euró?
A szerdai Checklistben Virovácz Pétert, az ING Bank vezető elemzőjét kérdeztük.
Bod Péter Ákos elmondta, meddig játszhat a tűzzel Magyarország
A devizaadósság emelkedése nem jó üzenet kifelé.
Pakshoz mérhető energiatárolási boom előtt Magyarország – tényleg itt az áttörés?
Itt a következő nagy energiapiaci játszma.