Oroszország és Európa között vacillál a világ egyik legnagyobb fegyvernagyhatalma

Moszkvában tarthattak titkos találkozót az orosz védelmi ipar és a feltörekvő indiai fegyvergyártók képviselői, ahol egy szorosabb együttműködés részleteit latolgathatták. A nemrég hivatalosan is belengetett közös fejlesztések azonban élesen szembemennek Narendra Modi indiai elnök azon törekvéseivel, hogy nyugati technológiákon alapuló gyártóközponttá fejlessze fel országát. Az oroszokról való leválás sarkalatos pontja az Európai Unióval tervezett szabadkereskedelmi egyezménynek is, hiszen annak része egy fokozatosan felépülő védelmi információcsere is.

Az indiai védelmi ipar hat kiemelt szereplője is részt vehetett azon a Moszkvában tartott, rendkívülinek számító egyeztetésen, ahol a Reuters információi szerint egy közös orosz–indiai fegyverfejlesztési program lehetséges dimenzióit tárgyalták.

Ugyan a cikkben megnevezett Bharat Forge és Adani Defence indiai cégek nyilvánosan tagadták, hogy bármilyen egyeztetésen részt vettek volna, a lap több forrásból is újra visszaigazolást kapott arra, hogy volt ilyen találkozó.

Ukrajna 2022-es megszállása óta ez lehetett az első alkalom, hogy indiai védelmi cégek felsővezetői Moszkvába látogattak, bár néhány hónapja az is nagy port kavart, hogy az ország megfigyelői képviseltették magukat egy orosz–fehérorosz hadgyakorlaton. Ezek a fejlemények különösen fontosak Európa szempontjából, ugyanis

az Indiával tervezett partnerségi megállapodás szabadkereskedelmi részén túl, egy extenzív védelmi együttműködés is része lenne a csomagnak.

Ugyan több potenciális buktatója van az együttműködésnek, az India és Oroszország közti kapcsolat hordozza a legnagyobb kockázatot, mivel a tervezett közös krízismenedzsment, tengerészeti biztosítás, a kibervédelem és különösen a fegyveripari szövetség mentén is olyan bizalmas információkhoz kapnának hozzáférést az indiaiak, amelyek nem juthatnának orosz kézre.

Az unió külügyi főképviselője, Kaja Kallas már szeptemberben is arról beszélt, hogy jobb alkut kell ajánlani Indiának, mint más nemzetközi szereplőknek, mert enélkül illúzió lenne leválasztani Indiát, amely a háború kezdete óta hatalmas mértékű olajvásárlásokkal is hozzájárult az orosz hadigépezet mozgásban tartásához.

Bár eredetileg az volt az elképzelés, hogy a Mercosur-megállapodáshoz hasonlóan Indiával is még idén sikerül aláírni a szerződést, az unió kereskedelmi biztosa, Maroš Šefčovič hétfői, Politicónak adott interjújában elismerte, hogy erre már nem lesz lehetőség. Az új céldátum január 26., az indiai köztársaság napja, amelynek megünneplésére hivatalos az Európai Bizottságot vezető Ursula von der Leyen és a Tanács elnöke, António Costa is.

Ingoványos talajon

Az addig lefolytatandó tárgyalásoknak valószínűleg nem használ a kiszivárgott moszkvai találkozó, ahol a hírek szerint felmerült például a MiG–29 vadászgépekhez szükséges alkatrészek, valamint más légvédelmi és fegyverrendszerek indiai előállítása is. Ezen felül az orosz fél egyes források szerint olyan indiai gyártókapacitások létrehozását is javasolta, amelyekből akár Oroszországba is exportálhatnának haditechnikai eszközöket.

Ez alapvetően egybevág India nyílt törekvéseivel, miszerint a világ egyik legnagyobb fegyvergyártójává igyekszik válni a következő években. Bár jelenleg csupán három cége van a SIPRI top 100-as listáján, az ország az utóbbi

öt év alatt mintegy 90%-kal tudta növelni védelmi termelését, és jelenleg is a világ második legnagyobb fegyverimportőrének számít a háborúban álló Ukrajna után.

Az indiai fegyverimport legnagyobb része, 36 százaléka ráadásul Oroszországból jön, amit szorosan követ a francia cégektől beszerzett fegyverek aránya. Ez 30 százalék körül mozgott az utóbbi években, még az USA és Izrael hozzávetőlegesen 10-10 százalékban részesül az indiai importból, és

ez valójában jól szemlélteti az ország diverzifikációs ambícióit, hiszen a 2010-es évek elején még 70 százalék felett volt az orosz szállítmányok aránya.

Az uniós partnerség védelmi részét azonban nemcsak a titkos találkozó fenyegeti, hanem Vlagyimir Putyin orosz elnök december eleji látogatása is, ahol abban egyeztek meg, hogy az eddig inkább egyoldalú vásárlásokat a közös kutatás-fejlesztés, valamint a fejlett védelmi platformok gyártása felé orientálják.

Mindez nagyban veszélyezteti az ország Nyugattal való együttműködési ambícióit, ezért az indiai cégek különösen óvatosak az esetleges új orosz megállapodásokkal kapcsolatban, különösen a velük való üzletelés okán kivethető másodlagos szankciók kockázata miatt.

Bár az indiai kormány enyhítheti a nyomást diplomáciai eszközökkel, az érintett vállalatoknak saját maguknak kell mérlegelniük a politikai és gazdasági következményeket. Egyes iparági szereplők szerint éppen ez a bizonytalanság lehet az egyik legfőbb gátja a mélyebb orosz–indiai védelmi ipari együttműködésnek, így rövidesen élesebb döntéshelyzetbe kerülhet a világ legnépesebb országa.

