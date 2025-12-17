  • Megjelenítés
Szárnyalt az Alteo, nagyot esett a 4iG
Üzlet

Szárnyalt az Alteo, nagyot esett a 4iG

Portfolio
Iránykeresés jellemezte ma az európai tőzsdéket, a magyar piac kissé alulteljesítő volt, csökkenéssel zárt a BUX. A midcapek piacán volt ma főleg izgalom, az Alteo nagyot emelkedett, míg a 4iG részvényeinél profitrealizálás látszott.
Ma a BUX-index 0,9 százalékos mínuszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest.

A BUX-index jelenleg az 50 és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát közép- és hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, azonban a 20 napos mozgóátlaga alá került az index, ami a rövidtávú eső trendre utal.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Két hazai blue chip, a Magyar Telekom és a Mol árfolyama emelkedett ma, előbbié 1,1 százalékkal, utóbbié 0,8 százalékkal, eközben az OTP és a Richter árfolyama esik, előbbi 0,9, utóbbi 2,6 százalékot esett.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A hazai midcapek piacán voltak ma komolyabb mozgások, a 4iG árfolyama 6,1 százalékot esett, a legjobban ma az Alteo részvényei teljesítettek, amelyek árfolyama 9,3 százalékkal került feljebb.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A legnagyobb forgalom ma a MBH Bank papírjaiban volt, 68,5 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, a bank által nyilvánosan értékesített saját részvényekkel holnap indul a kereskedés, de a Top5-ben szerepelt még az OTP, a 4iG, a Richter és a Mol részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
Címlapkép forrása: nonnie192

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

