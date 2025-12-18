  • Megjelenítés
Áresés jön a hazai benzinkutakon
Áresés jön a hazai benzinkutakon

Nagyot esik holnap a benzin és a dízel ára is, írja a holtankoljak.

A hét második felében tovább csökkennek a hazai üzemanyagárak, ugyanis

a benzin és a gázolaj beszerzési ára is bruttó 5-5 forinttal kerül majd kevesebbe péntektől.

Ez leginkább a csökkenő Brent olaj árnak (4,5 éve volt utoljára 60 USD alatt és környékén a hordónkénti jegyzésár), és az erősödő forint árfolyamnak köszönhető. 

Ma (2025.12.18-án) még az alábbi átlagárakon tankolhatunk: 

  • 95-ös benzin: 562 Ft/liter
  • Gázolaj: 572 Ft/liter 

Fenti átlagárak csökkenhetnek tovább az adventi hétvégén. 

