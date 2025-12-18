Hiánypótló piacfelmérés érkezett: kiderült, mennyibe kerül ma egy energiatároló, és megéri-e beruházni

Az akkumulátoros energiatárolás gazdasági környezete az elmúlt néhány évben drámai fordulatot vett: a nemzetközi projektek tapasztalatai alapján a nagyobb, vállalati méretű tárolói beruházások bekerülési költségszintje mára olyan tartományba süllyedt, amely mellett piaci alapon is értelmezhetővé válik a megtérülés. Ugyanakkor a finanszírozhatóság továbbra is kulcskérdés marad, így korántsem mindegy, hogy a beruházók milyen árkörnyezetben és üzleti modellek mentén vágnak bele egy-egy energiatárolói projektbe – ennek jártunk most utána.

Green Transition & ESG 2026 2026. március 5-én minden az ESG-szempontokról, az azoknak való megfelelésről, a zöld átállás gyakorlatairól fog szólni. A Portfolio Green Transition és ESG konferenciánk részletei a linken.

Az elmúlt évek egyik legforróbb energetikai témája az energiatárolás, ami még csak most kezd igazán beindulni. A megújulóenergia-termelők dominálta elektrifikációs folyamat egyre nagyobb kihívást jelent a villamosenergia-hálózatok számára, amelyre az akkumulátoros tárolás kínálhat hatékony választ. A technológia elterjedéséhez ugyanakkor jelentős vállalati beruházásokra van szükség: az állami szerepvállalás átmenetileg segíthet, de a hosszú távú megoldást a piaci alapú fejlesztések jelenthetik.

Ezért kritikus kérdés, hogy mennyibe kerül egy energiatároló projekt, és milyen időtávon térül meg a beruházás.

Erre ad most választ egy 2025-ös piacfelmérés, amely valós projektek tapasztalataira épül - meglepő számokat kaptunk.